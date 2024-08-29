Полезнее, чем традиционные жареные: запекаем пышные сырники в духовке

Сырники — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для завтрака или лёгкого перекуса. Они готовятся из творога, яиц, муки и небольшого количества сахара. Сырники можно жарить на сковороде или запекать в духовке. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить пышные сырники в духовке.

Ингредиенты:

творог — 500 г;

яичные белки — 3 шт.;

мука — 60-80 г;

сахар — 60 г;

разрыхлитель теста (или гашёная сода) — 2,5-5 г;

сахарная пудра и ягоды — по желанию (для сервировки).

Приготовление:

Взбейте белки с сахаром до пены. Отделите сыворотку от творога и разомните его, чтобы не было комков. Постепенно добавляйте белки к творогу и продолжайте взбивать. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем. Сформируйте из теста небольшие шарики и слегка прижмите их рукой, чтобы сырники были высотой около 1,5-2 см. Выложите сырники на противень и поставьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку. Запекайте в течение 10 минут, пока не образуется корочка с обеих сторон.

Перед подачей посыпьте сырники сахарной пудрой и украсьте ягодами.

Фото: commons.wikimedia.org/ Yurii-mr (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)