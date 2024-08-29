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Простой рецепт сырников в духовке: они получаются очень пышными
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  • Опубликована сегодня в 7:06

Полезнее, чем традиционные жареные: запекаем пышные сырники в духовке

Простой рецепт сырников в духовке: они получаются очень пышными

Сырники — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для завтрака или лёгкого перекуса. Они готовятся из творога, яиц, муки и небольшого количества сахара. Сырники можно жарить на сковороде или запекать в духовке. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить пышные сырники в духовке.

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • яичные белки — 3 шт.;
  • мука — 60-80 г;
  • сахар — 60 г;
  • разрыхлитель теста (или гашёная сода) — 2,5-5 г;
  • сахарная пудра и ягоды — по желанию (для сервировки).

Приготовление:

  1. Взбейте белки с сахаром до пены. Отделите сыворотку от творога и разомните его, чтобы не было комков.
  2. Постепенно добавляйте белки к творогу и продолжайте взбивать. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем.
  3. Сформируйте из теста небольшие шарики и слегка прижмите их рукой, чтобы сырники были высотой около 1,5-2 см.
  4. Выложите сырники на противень и поставьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку.
  5. Запекайте в течение 10 минут, пока не образуется корочка с обеих сторон.

Перед подачей посыпьте сырники сахарной пудрой и украсьте ягодами.

Фото: commons.wikimedia.org/ Yurii-mr (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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