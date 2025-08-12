Почему этот рецепт с кабачками и фаршем собирает тысячи лайков

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кабачки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:26

Рецепт запеканки из кабачков с фаршем и рисом от шеф-повара

Хотите порадовать семью простым, но очень вкусным блюдом? Кабачки с рисом и фаршем, запеченные в духовке, идеально подойдут как для обеда, так и для ужина. Это блюдо не только сытное, но и легкое в приготовлении — большую часть работы сделает духовка!

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 300 г
  • Кабачки — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Рис — 70 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Вода — 1 стакан
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Соль — по вкусу
  • Специи сухие — по вкусу

Пошаговая инструкция

Для начала соберите все необходимые продукты. Вы можете использовать любой вид фарша: свинину, говядину, курицу или их смесь. Я предпочитаю свиной фарш. Доведите воду до кипения и добавьте рис. Варите около 10 минут до полуготовности. Затем откиньте его на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней воды.

Смажьте дно и бока жаропрочной формы растительным маслом. Нарежьте кабачок кубиками и выложите их ровным слоем на дно формы. Посолите и добавьте специи. Очистите лук и нарежьте его мелко. Смешайте фарш, лук и отварной рис. Не забудьте подсолить и тщательно перемешать.

Выложите фарш с рисом ровным слоем поверх кабачков, а затем добавьте еще один слой нарезанных кабачков. В отдельной миске смешайте воду, томатную пасту и сметану. Добавьте соль и специи по вкусу. Полейте кабачки соусом, накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Через 30-40 минут снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 15 минут, чтобы сыр расплавился. Готовое блюдо достаньте из духовки, дайте немного остыть и подавайте к столу.

