Всего три шага — и кабачки превращаются в сытную закуску: лёгкий рецепт для ужина и пикника
Лето — пора лёгких и вкусных блюд, а кабачки — настоящий король сезона. Но оладьи и тушёные овощи быстро надоедают. Что делать? Попробовать кабачки в новой роли — запечённые с сыром и хрустящей корочкой. Это просто, бюджетно и невероятно вкусно!
Почему стоит приготовить именно так
-
минимум ингредиентов, максимум вкуса;
-
подходит для духовки, сковороды или аэрогриля;
-
легко адаптируется под разные диеты (вегетарианскую, безглютеновую, низкоуглеводную);
-
хорош и как гарнир, и как самостоятельное блюдо, и даже как закуска для гостей.
Ингредиенты (на 3–4 порции)
-
кабачки — 2 шт. (по 200–250 г);
-
сыр твёрдый (чеддер, гауда, пармезан) — 100 г;
-
панировочные сухари — 5–6 ст. л.;
-
яйцо — 1 шт.;
-
чеснок — 1 зубчик;
-
соль — ½ ч. л.;
-
чёрный перец — по вкусу;
-
растительное масло — 1–2 ст. л.;
-
зелень для подачи.
Нет сухарей? Замените манкой или измельчёнными кукурузными хлопьями.
Пошаговый рецепт
1. Подготовка
-
Кабачки нарежьте кольцами толщиной 0,5–0,7 см.
-
При желании снимите кожицу (у молодых можно оставить).
-
Лёгкая соль на 10 минут — и лишнюю влагу промокните салфеткой.
2. Панировка
-
Яйцо + соль + перец + чеснок — в одной миске.
-
Сухари + сыр — в другой.
3. Запекание или жарка
-
Обмакните кабачки в яйцо, затем в сухари с сыром.
-
Выложите на противень с пергаментом, слегка сбрызните маслом.
-
Запекайте при 200 °C 20–25 минут до румяной корочки.
-
В сковороде — по 2–3 минуты на сторону.
Советы для вкуса
-
Специи: паприка, куркума или итальянские травы сделают вкус ярче.
-
Сыр: пармезан даст хруст, моцарелла — тягучесть, чеддер — насыщенность.
-
Соусы: подавайте со сметанным, томатным или йогуртовым соусом.
-
Фуршет: можно надеть колечки на шпажки — удобно и красиво.
В чём польза
-
кабачки — источник клетчатки и калия, при этом низкокалорийны;
-
сыр — белок и кальций, важный для детей и взрослых;
-
блюдо лёгкое, но сытное, подходит даже для ужина.
Ошибки, которых легко избежать
-
Толщина ломтиков. Оптимально 0,5–0,7 см.
-
Соль. Кабачки сами по себе водянистые, солите умеренно.
-
Мало сыра. Он отвечает за вкус и текстуру — не экономьте.
-
Перепекание. Как только появилась корочка — доставайте.
Где использовать этот рецепт
-
на пикник — вкусны и тёплыми, и холодными;
-
на ужин — с лёгким салатом;
-
как гарнир — к мясу, рыбе или курице;
-
для детей — можно запечь кубиками и подать с соусом.
