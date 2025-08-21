Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:34

Всего три шага — и кабачки превращаются в сытную закуску: лёгкий рецепт для ужина и пикника

Запечённые кабачки с сырной корочкой: простой рецепт, который всегда удаётся

Лето — пора лёгких и вкусных блюд, а кабачки — настоящий король сезона. Но оладьи и тушёные овощи быстро надоедают. Что делать? Попробовать кабачки в новой роли — запечённые с сыром и хрустящей корочкой. Это просто, бюджетно и невероятно вкусно!

Почему стоит приготовить именно так

  • минимум ингредиентов, максимум вкуса;

  • подходит для духовки, сковороды или аэрогриля;

  • легко адаптируется под разные диеты (вегетарианскую, безглютеновую, низкоуглеводную);

  • хорош и как гарнир, и как самостоятельное блюдо, и даже как закуска для гостей.

Ингредиенты (на 3–4 порции)

  • кабачки — 2 шт. (по 200–250 г);

  • сыр твёрдый (чеддер, гауда, пармезан) — 100 г;

  • панировочные сухари — 5–6 ст. л.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • соль — ½ ч. л.;

  • чёрный перец — по вкусу;

  • растительное масло — 1–2 ст. л.;

  • зелень для подачи.

Нет сухарей? Замените манкой или измельчёнными кукурузными хлопьями.

Пошаговый рецепт

1. Подготовка

  • Кабачки нарежьте кольцами толщиной 0,5–0,7 см.

  • При желании снимите кожицу (у молодых можно оставить).

  • Лёгкая соль на 10 минут — и лишнюю влагу промокните салфеткой.

2. Панировка

  • Яйцо + соль + перец + чеснок — в одной миске.

  • Сухари + сыр — в другой.

3. Запекание или жарка

  • Обмакните кабачки в яйцо, затем в сухари с сыром.

  • Выложите на противень с пергаментом, слегка сбрызните маслом.

  • Запекайте при 200 °C 20–25 минут до румяной корочки.

  • В сковороде — по 2–3 минуты на сторону.

Советы для вкуса

  • Специи: паприка, куркума или итальянские травы сделают вкус ярче.

  • Сыр: пармезан даст хруст, моцарелла — тягучесть, чеддер — насыщенность.

  • Соусы: подавайте со сметанным, томатным или йогуртовым соусом.

  • Фуршет: можно надеть колечки на шпажки — удобно и красиво.

В чём польза

  • кабачки — источник клетчатки и калия, при этом низкокалорийны;

  • сыр — белок и кальций, важный для детей и взрослых;

  • блюдо лёгкое, но сытное, подходит даже для ужина.

Ошибки, которых легко избежать

  1. Толщина ломтиков. Оптимально 0,5–0,7 см.

  2. Соль. Кабачки сами по себе водянистые, солите умеренно.

  3. Мало сыра. Он отвечает за вкус и текстуру — не экономьте.

  4. Перепекание. Как только появилась корочка — доставайте.

Где использовать этот рецепт

  1. на пикник — вкусны и тёплыми, и холодными;

  2. на ужин — с лёгким салатом;

  3. как гарнир — к мясу, рыбе или курице;

  4. для детей — можно запечь кубиками и подать с соусом.

