Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кабачок
кабачок
© commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:18

Запекание кабачков: как сэкономить время и деньги на ужине, который все хвалят, а вы делаете за минуты

Рецепт запеченных кабачков с помидорами и сыром

Представьте себе ароматное блюдо, которое сочетает в себе свежесть овощей и нежную сырную корочку — и все это готовится за считанные минуты! А знали ли вы, что кабачки, главные герои этого рецепта, содержат всего около 20 калорий на 100 граммов и богаты калием, который помогает регулировать давление? Это идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкуса. Сегодня я расскажу, как запечь кабачки с помидорами и сыром в духовке, чтобы получилось просто, вкусно и полезно.

Необходимые ингредиенты

Для одного блюда на 2-3 порции вам понадобится:

  • Молодой кабачок — 1 штука (или старый, но тогда удалите семена и жесткую кожицу);
  • Помидоры — 1 штука;
  • Болгарский перец — 1 штука;
  • Яйца — 1 штука;
  • Сметана — 3 столовые ложки (лучше 15% жирности);
  • Молоко — 2 столовые ложки;
  • Твердый сыр — 30 граммов (например, пармезан или любой другой, который хорошо плавится);
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Черный молотый перец — по вкусу (можно добавить другие специи).

Эти продукты легко найти в любом супермаркете, и блюдо получится бюджетным и быстрым в приготовлении.

Пошаговое приготовление

Теперь давайте разберемся, как все это соединить воедино. Я всегда начинаю с подготовки, чтобы процесс шел гладко и без лишней суеты.

Возьмите все овощи — кабачок, помидор и перец — и тщательно промойте их под холодной водой. Обсушите бумажным полотенцем. Если кабачок молодой, кожуру можно не срезать, но если она жесткая, лучше удалить. Нарежьте кабачок кольцами толщиной около 0,5 см. У перца удалите плодоножку и семена, нарежьте кольцами (или полукольцами, если перец крупный). Помидор также нарежьте кольцами. Сыр натрите на терке заранее. Подготовьте форму для запекания и разогрейте духовку до 180 градусов.

В форме для запекания выкладывайте овощи вертикально, чередуя их: слой кабачка, затем перца, снова кабачка и помидора. Повторяйте, пока не заполните форму. Посолите овощи, добавьте черный перец и любые другие любимые специи — это придаст блюду индивидуальный аромат.

Смажьте все овощи сметаной — она сделает их сочными и нежными. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком, добавьте щепотку соли и перца. Равномерно вылейте эту смесь поверх овощей, чтобы она пропитала каждый слой.

Посыпьте сверху натертым сыром — он образует аппетитную золотистую корочку. Поставьте форму в духовку на 35-40 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Готовность проверяйте по цвету и аромату.

Советы по подаче и вариациям

Готовое блюдо подавайте горячим — оно отлично подходит для легкого обеда или ужина. Летом его можно есть и охлажденным, как салат. Чтобы сделать трапезу сытнее, добавьте гарнир: макароны, картофель или кусочек мяса. Если вы любите эксперименты, попробуйте добавить чеснок или травы — это усилит вкус. А еще кабачки полезны для пищеварения благодаря клетчатке, так что это блюдо не только вкусно, но и поддерживает здоровье.

В целом, этот рецепт — отличный способ разнообразить меню, особенно в сезон овощей. Он прост в исполнении, не требует кулинарных навыков и всегда получается удачным. Попробуйте, и ваши близкие обязательно попросят добавки!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашняя засолка сала: классика в банке, быстрый способ и вариант для хранения сегодня в 3:36

Секрет бабушки: сало в рассоле хранится годами и остаётся ароматным

Три проверенных рецепта горячей засолки сала: быстрый способ за три дня, классический вариант и секрет хранения деликатеса на месяцы вперёд.

Читать полностью » Как приготовить печень с луком на сковороде за 25 минут сегодня в 3:09

Приготовить печень с луком без горечи и жесткости — пошаговый рецепт с замачиванием в молоке

Узнайте, как приготовить мягкую и нежную печень с луком на сковороде всего за 25 минут. Простой рецепт и советы для идеального блюда каждый день!

Читать полностью » Как приготовить нежные котлеты из фарша без яйца по традиционному рецепту сегодня в 3:03

Котлеты без яйца и резиновой текстуры: неожиданный рецепт для идеального ужина

Узнайте секрет идеальных сочных котлет из фарша на сковороде. Простой рецепт с шагами, советами и фактами об их истории.

Читать полностью » Когда лучше квасить капусту: благоприятные дни и лунный календарь сегодня в 2:16

Утром капуста одна, вечером — совсем другая: секрет удачной закваски

Почему капуста может получиться горькой, как связаны её вкусовые качества с фазами Луны и сколько соли нужно для идеальной закваски — рассказываем секреты.

Читать полностью » Как приготовить жареную морковь с луком сегодня в 2:06

Секрет успешных хозяек: как морковь с луком экономит время и кошелек без лишних усилий

Узнайте, как приготовить яркую и сочную жареную морковь с луком на сковороде — универсальное блюдо для гарнира, начинки и лёгкого перекуса.

Читать полностью » Как приготовить рассыпчатый рис на сковороде сегодня в 2:02

Рецепт риса на сковороде за 15 минут: дешевле и проще, чем в мультиварке, но вкуснее

Узнайте, как приготовить рассыпчатый рис на сковороде всего из двух ингредиентов! Быстрый и универсальный гарнир, который легко разнообразить по вкусу.

Читать полностью » Как варить молодую кукурузу для сочного и ароматного результата сегодня в 1:18

Как выбрать кукурузу для варки, чтобы получить максимум сладости и сочности

Узнайте, как правильно варить молодую кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной. Советы по выбору початков, секреты варки и подачи — ваш идеальный летний рецепт.

Читать полностью » Как приготовить бургеры с фаршем, сыром и беконом сегодня в 1:15

История бургеров и секрет домашнего фарша: от немецких иммигрантов до вашего стола

Представьте сочный фарш с сыром и беконом: от котлет до бургеров. Простой рецепт с секретами вкуса и интересными фактами о еде.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Как тренироваться по программе Navy SEAL для развития выносливости и силы
Питомцы

Собаки боятся пьяных людей из-за изменения поведения хозяев и запаха алкоголя
Дом

Обзор оснований для кровати: рейки, балки и другие виды
Авто и мото

Как удалить битум с кузова автомобиля без повреждения краски
Туризм

Петербург без толп: осенние маршруты по городу
Красота и здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова: как фрукты и овощи помогают восстановить энергию после бессонной ночи
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо назвала степпер эффективной кардиотренировкой
Красота и здоровье

Гимнастика для лица: как правильно делать упражнения для подтяжки кожи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru