От специфического запаха до нежного вкуса: история преображения кролика

Представьте себе нежное, сочное мясо, которое тает во рту и пахнет так аппетитно, что все домашние соберутся у плиты. Кролик, запеченный целиком в духовке, — это не только вкусно, но и полезно. Идеально для праздника или обычного ужина, этот рецепт порадует и взрослых гурманов, и маленьких едоков. Давайте разберёмся, как приготовить это блюдо шаг за шагом, используя простые ингредиенты.

Ингредиенты

Кролик: 1 кг (выберите тушку весом около 1,5 кг для лучшего результата).

Сметана: 100 г (не слишком жирная, 10-15%).

Готовая горчица: 1 ч. л. (обычная, дижонская или зернистая — на ваш вкус).

Чеснок: 1 зубчик.

Укроп: по вкусу (свежий или сушёный, если сезон не позволяет).

Соль: по вкусу.

Подготовка продуктов

Сначала подготовьте всё необходимое. Кролик — мясо полезное, но с лёгким специфическим привкусом. Чтобы его убрать, замочите тушку в холодной воде на 5-7 часов. Для усиления эффекта добавьте в воду 1 ч. л. 9% столового уксуса — запах исчезнет полностью.

Пошаговый процесс приготовления

Обсушите кролика, посолите его снаружи и внутри. Положите в форму для запекания. В сметане растворите соль и горчицу. Измельчите чеснок (натрите или пропустите через пресс) и добавьте к сметане.

Промойте и обсушите укроп, мелко порубите ножом или ножницами. Смешайте с остальными ингредиентами до однородности. Обильно смажьте кролика смесью — и внутри, и снаружи.

Оберните форму рукавом для запекания или фольгой. Поместите в духовку на 2 часа. Если любите поджаристость, через 1,5 часа снимите рукав (или фольгу) и готовьте ещё 30 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо подавайте с сезонными овощами.