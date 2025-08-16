Вкус, который вызывает ностальгию: как запечённая кефаль возвращает в детство
Хотите приготовить вкусный и полезный ужин без лишних хлопот? Кефаль, запечённая целиком в духовке, — идеальный вариант! Сочное мясо, хрустящая корочка и гарнир из овощей — всё это готовится в одном рукаве. Простота и минимум усилий, а результат — восхитительный!
Что понадобится
- Кефаль — 2 шт.
- Картофель — 1 кг
- Морковь — 2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Лимон — 1/2 шт.
- Розмарин (или другая зелень) — по вкусу
- Соль, перец, специи — по вкусу
- Растительное масло — 1 ст. л.
Как приготовить
Если рыба заморожена, заранее разморозьте её. Очистите кефаль от чешуи, удалите внутренности и жабры. Овощи (картофель, морковь, лук, перец) помойте, очистите и нарежьте:
- картофель — кубиками,
- морковь — кружочками,
- лук и перец — перьями.
В миске смешайте овощи, посолите, добавьте специи и немного масла. В брюшко рыбы положите веточку розмарина и дольки лимона. Смажьте тушки маслом, посыпьте солью, перцем и паприкой.
В рукав для запекания выложите овощи, сверху — рыбу. Проколите рукав зубочисткой, чтобы выходил пар. Запекайте 35 минут при 220°C. За 5 минут до готовности откройте рукав и включите конвекцию — так корочка станет золотистой.
Советы
- Можно заменить овощи на кабачки, баклажаны или корень сельдерея.
- Для аромата добавьте чеснок или прованские травы.
- Подавайте с зеленью и долькой лимона.
