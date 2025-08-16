Вкус, который вызывает ностальгию: как запечённая кефаль возвращает в детство

Хотите приготовить вкусный и полезный ужин без лишних хлопот? Кефаль, запечённая целиком в духовке, — идеальный вариант! Сочное мясо, хрустящая корочка и гарнир из овощей — всё это готовится в одном рукаве. Простота и минимум усилий, а результат — восхитительный!

Что понадобится

Кефаль — 2 шт.

Картофель — 1 кг

Морковь — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лимон — 1/2 шт.

Розмарин (или другая зелень) — по вкусу

Соль, перец, специи — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Как приготовить

Если рыба заморожена, заранее разморозьте её. Очистите кефаль от чешуи, удалите внутренности и жабры. Овощи (картофель, морковь, лук, перец) помойте, очистите и нарежьте:

картофель — кубиками,

морковь — кружочками,

лук и перец — перьями.

В миске смешайте овощи, посолите, добавьте специи и немного масла. В брюшко рыбы положите веточку розмарина и дольки лимона. Смажьте тушки маслом, посыпьте солью, перцем и паприкой.

В рукав для запекания выложите овощи, сверху — рыбу. Проколите рукав зубочисткой, чтобы выходил пар. Запекайте 35 минут при 220°C. За 5 минут до готовности откройте рукав и включите конвекцию — так корочка станет золотистой.

Советы