Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скумбрия и сардины с лимоном
Скумбрия и сардины с лимоном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:16

Вкус, который вызывает ностальгию: как запечённая кефаль возвращает в детство

Как правильно запекать кефаль в духовке: пошаговый рецепт от шеф-повара

Хотите приготовить вкусный и полезный ужин без лишних хлопот? Кефаль, запечённая целиком в духовке, — идеальный вариант! Сочное мясо, хрустящая корочка и гарнир из овощей — всё это готовится в одном рукаве. Простота и минимум усилий, а результат — восхитительный!

Что понадобится

  • Кефаль — 2 шт.
  • Картофель — 1 кг
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лимон — 1/2 шт.
  • Розмарин (или другая зелень) — по вкусу
  • Соль, перец, специи — по вкусу
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Как приготовить

Если рыба заморожена, заранее разморозьте её. Очистите кефаль от чешуи, удалите внутренности и жабры. Овощи (картофель, морковь, лук, перец) помойте, очистите и нарежьте:

  • картофель — кубиками,
  • морковь — кружочками,
  • лук и перец — перьями.

В миске смешайте овощи, посолите, добавьте специи и немного масла. В брюшко рыбы положите веточку розмарина и дольки лимона. Смажьте тушки маслом, посыпьте солью, перцем и паприкой.

В рукав для запекания выложите овощи, сверху — рыбу. Проколите рукав зубочисткой, чтобы выходил пар. Запекайте 35 минут при 220°C. За 5 минут до готовности откройте рукав и включите конвекцию — так корочка станет золотистой.

Советы

  • Можно заменить овощи на кабачки, баклажаны или корень сельдерея.
  • Для аромата добавьте чеснок или прованские травы.
  • Подавайте с зеленью и долькой лимона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетологи объясняют, почему запечённый сазан полезнее жареного сегодня в 10:48

Рыба, которая тает во рту: простой рецепт без сложностей

Запеченный сазан в духовке — это не только вкусно, но и красиво! Попробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым на праздники.

Читать полностью » Почему фрикасе считается классикой французской кухни — объясняет эксперт по кулинарии сегодня в 10:14

Сливочный соус, тающий во рту: рецепт, который покорит даже скептиков

Узнайте, как приготовить классическое фрикасе — нежное куриное рагу в сливочном соусе, которое легко готовится из доступных ингредиентов!

Читать полностью » Как приготовить куриный рулет с сыром — подробная инструкция сегодня в 9:30

Хрустящая корочка и тающая начинка: почему этот рулет хочется есть снова и снова

Узнайте, как легко приготовить аппетитный куриный рулет с сыром! Этот простой рецепт станет настоящим украшением вашего стола.

Читать полностью » Как приготовить куриные голени с рисом в духовке — пошаговый рецепт сегодня в 9:19

Нежность куриных голеней и хрустящий рис: идеальный баланс для вашего стола

Как приготовить идеальные куриные голени с рисом? Секрет — в цитрусово-соевом маринаде и правильном запекании. Просто, вкусно, пальчики оближешь!

Читать полностью » Как замариновать зубатку для запекания: пропорции лимонного сока и соевого соуса сегодня в 8:26

Почему этот рецепт рыбы не оставит равнодушным даже гурмана

Узнайте, как легко и быстро приготовить стейк зубатки в духовке. Это простое и вкусное блюдо станет настоящим украшением вашего стола!

Читать полностью » Блюдо из минтая с молочным соусом и сыром: рецепт для духовки сегодня в 8:11

Почему этот рецепт минтая с сыром обожают даже те, кто не любит рыбу

Минтай с сыром в духовке — простое, но эффектное блюдо! Нежная рыба в молочном соусе под хрустящей сырной корочкой покорит всех. Готовится легко, съедается мгновенно!

Читать полностью » Как приготовить ванильное мороженое по классическому рецепту сегодня в 7:22

Почему мороженое из супермаркета никогда не сравнится с этим рецептом

Узнайте, как легко и быстро приготовить нежное мороженое из сливок и молока в домашних условиях. Этот десерт станет любимым для всей семьи!

Читать полностью » Как приготовить солянку с копченостями: пошаговый рецепт от кулинаров сегодня в 7:03

Суп, который объединяет: солянка с копченостями как символ домашнего уюта

Узнайте, как приготовить ароматную солянку с копченостями, которая станет настоящим праздником для вашей семьи и гостей. Этот наваристый суп порадует всех своим насыщенным вкусом!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Песочная терапия с морскими минералами помогает при заболеваниях суставов — данные специалистов
Еда

Обнаружены канцерогены и насекомые в популярных брендах кофе
Спорт и фитнес

Йога при ограниченных возможностях: рекомендации инструктора Сэнди Кэхилл
Культура и шоу-бизнес

Врач рассказал о последствиях лобно-височной деменции на примере болезни Брюса Уиллиса
Питомцы

Кошачьи породы: как отличить обычную кошку от породистой
Садоводство

Правильная обрезка каждые 2–3 недели помогает восстановить куст базилика
Еда

Как правильно запекать перепелов: советы кулинаров
Спорт и фитнес

Китайский клуб КХЛ получил новое имя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru