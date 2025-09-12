Запекать курицу без начинки? Вот что скрывает этот простой трюк

Задумывались ли вы о том, как запечь целую курицу так, чтобы она получилась ароматной и сочной, не тратя много времени и сил? Этот рецепт с лавровым листом — настоящий спасательный круг для тех, кто хочет быстро приготовить вкусное блюдо без лишних хлопот. Минимум ингредиентов, а результат — супер! Попробуйте сами!

Ингредиенты

Курица (1,5-1,6 кг) — 1 шт.

Лавровый лист — 7 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло (или любое растительное рафинированное) — 3 ст. л.

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для вкусной запеченной курицы с лавровым листом возьмите курицу весом 1,4-1,7 кг, лавровые листья, чеснок, черный молотый перец и соль. Тщательно вымойте курицу и обсушите ее полотенцем.

Натрите птицу солью и молотым перцем как внутри, так и снаружи. Очистите чеснок и положите его внутрь тушки вместе с 2-3 лавровыми листьями. Острым ножом аккуратно отделите кожу от мяса на грудке и равномерно разложите под ней оставшиеся лавровые листья.

Смажьте курицу маслом и уложите в форму для запекания (или на вертел). У меня во время приготовления выделилось много сока, так что глубокая форма оказалась удачным выбором. Готовьте в духовке при 180°C около 1 часа, пока не образуется золотистая корочка. Подавайте с гарниром, например, отварной картошкой или рисом. Приятного аппетита!

Этот способ идеален, когда хочется быстро и вкусно приготовить курицу целиком без начинки — лавровый лист добавит неповторимый аромат, а корочка станет хрустящей. Попробуйте и поделитесь впечатлениями.