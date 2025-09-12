Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Куриные крылышки с мёдом и горчицей
Куриные крылышки с мёдом и горчицей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:02

Запекать курицу без начинки? Вот что скрывает этот простой трюк

Повара готовят курицу без начинки, используя лавровый лист и чеснок в духовке

Задумывались ли вы о том, как запечь целую курицу так, чтобы она получилась ароматной и сочной, не тратя много времени и сил? Этот рецепт с лавровым листом — настоящий спасательный круг для тех, кто хочет быстро приготовить вкусное блюдо без лишних хлопот. Минимум ингредиентов, а результат — супер! Попробуйте сами!

Ингредиенты

  • Курица (1,5-1,6 кг) — 1 шт.
  • Лавровый лист — 7 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Оливковое масло (или любое растительное рафинированное) — 3 ст. л.
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для вкусной запеченной курицы с лавровым листом возьмите курицу весом 1,4-1,7 кг, лавровые листья, чеснок, черный молотый перец и соль. Тщательно вымойте курицу и обсушите ее полотенцем.

Натрите птицу солью и молотым перцем как внутри, так и снаружи. Очистите чеснок и положите его внутрь тушки вместе с 2-3 лавровыми листьями. Острым ножом аккуратно отделите кожу от мяса на грудке и равномерно разложите под ней оставшиеся лавровые листья.

Смажьте курицу маслом и уложите в форму для запекания (или на вертел). У меня во время приготовления выделилось много сока, так что глубокая форма оказалась удачным выбором. Готовьте в духовке при 180°C около 1 часа, пока не образуется золотистая корочка. Подавайте с гарниром, например, отварной картошкой или рисом. Приятного аппетита!

Этот способ идеален, когда хочется быстро и вкусно приготовить курицу целиком без начинки — лавровый лист добавит неповторимый аромат, а корочка станет хрустящей. Попробуйте и поделитесь впечатлениями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашние булочки для бургеров: рецепт из цельнозерновой и овсяной муки сегодня в 0:37

Домашние булочки для бургеров тают во рту: секрет в одном ингредиенте

Домашние булочки для гамбургера: полезные, ароматные и пышные. Узнайте, как приготовить их легко и без компромиссов во вкусе и пользе.

Читать полностью » Кулинарный эксперт рекомендует свинину с ананасами в духовке для сладкого вкуса сегодня в 0:13

Кисло-сладкая свинина: парадокс, где сладость побеждает солёность без боя

Узнайте, как легко приготовить нежную свинину в кисло-сладком соусе с ананасами — идеальное блюдо для тех, кто ценит вкус и простоту в готовке!

Читать полностью » Врачи назвали главные ошибки в поддержании водного баланса летом вчера в 23:08

Жажда — это уже поздно: главный миф о питьевом режиме

Лето, жара и вечная жажда. Разбираем 12 типичных ошибок, из-за которых вода «не работает»: от мифа про восемь стаканов до злоупотребления изотониками.

Читать полностью » Диетолог Анфия Леви: кокосовая вода не заменяет спортивные напитки после тренировки вчера в 22:04

После тренировки кокосовая вода может не спасти от обезвоживания

Кокосовая вода часто считается лучшим средством от жажды после тренировки. Но эксперты предупреждают: её эффект для гидратации сильно переоценён.

Читать полностью » Учёные выяснили, как питание влияет на привлекательность человека для комаров вчера в 21:56

Бананы и пиво делают вас вкуснее для комаров — что показали исследования

Может ли то, что мы едим, влиять на количество укусов комаров? Учёные нашли несколько любопытных связей, но решающими они всё же не являются.

Читать полностью » Сколько граммов белка требуется на килограмм веса в сутки — рекомендации специалистов вчера в 20:53

Сколько белка нужно человеку на самом деле — без мифов из соцсетей

Белок нужен каждому, но в интернете много мифов о его количестве. Разбираемся, сколько граммов белка действительно требуется в день и как правильно его распределять.

Читать полностью » Токсиколог Кутушов предупредил об опасности колбасы, сосисок и бекона для здоровья вчера в 19:58

Вкус против здоровья: почему любимые мясные продукты работают против нас

Токсиколог объяснил, чем опасно переработанное мясо и избыточное употребление красного, и рассказал, какие виды считаются более безопасными.

Читать полностью » Учёный из Корнельского университета объяснил, откуда в ягодах появляются белые червячки вчера в 19:49

TikTok пугает роликами с червями в ягодах — что это за существа на самом деле

Белые червячки в ягодах пугают многих. Эксперт объяснил, что это за существа, вредны ли они для здоровья и как уменьшить риск их появления.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Посадка груши — ошибка 90% садоводов: агрономы назвали сроки восстановления грунта
Наука

Экспедиция Legambiente и Cipra Italia выявила ускоренное таяние альпийских ледников
Авто и мото

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года — данные аналитиков
Еда

Шеф-повар Том Харрис рассказал об альтернативных способах использования коричневого соуса
Питомцы

Эвтаназия питомцев: когда врачи считают её единственным способом избавить от боли
Красота и здоровье

Минздрав допустил смягчение правил целевого обучения студентов-медиков ко второму чтению в Госдуме
Авто и мото

ФТС: невостребованные автомобили на таможне будут передаваться государству через 30 дней
Красота и здоровье

Эмма Уиллис призналась, что задумывалась о разводе с Брюсом до его диагноза деменции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet