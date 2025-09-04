Сочный сазан, который тает во рту: рецепт, который заставит забыть о диетах

Хотите приготовить сочное и ароматное блюдо, которое покорит всю семью? Запеките сазана в духовке целиком, завернув его в фольгу! Это не только очень просто, но и бюджетно, а главное — максимально сохраняет нежность и вкус рыбы. Такой сазан отлично сочетается с любым гарниром и станет настоящей звездой вашего обеда или ужина.

Ингредиенты

Сазан (около 1 кг) — 1 шт.

Сливочное масло — 50 г

Репчатый лук — 1 шт.

Лимон — 0,5 шт.

Укроп — 3 веточки (7 г)

Петрушка — 3 веточки (7 г)

Сухие специи для рыбы — 1 г

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Если у вас замороженный сазан, заранее разморозьте его на нижней полке холодильника. Свежую рыбу тщательно промойте, удалите жабры, чешую и плавники. Потрошить удобнее, когда рыба немного подморожена. Сделайте по два надреза с каждой стороны, доходящих до хребта.

Совет: вместо сазана можно использовать карпа — эти рыбы очень похожи по вкусу и текстуре.