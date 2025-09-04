Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рыба, запечённая в берестяной коре
Рыба, запечённая в берестяной коре
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:33

Сочный сазан, который тает во рту: рецепт, который заставит забыть о диетах

Рецепт сазана в фольге с лимоном и луком для духовки

Хотите приготовить сочное и ароматное блюдо, которое покорит всю семью? Запеките сазана в духовке целиком, завернув его в фольгу! Это не только очень просто, но и бюджетно, а главное — максимально сохраняет нежность и вкус рыбы. Такой сазан отлично сочетается с любым гарниром и станет настоящей звездой вашего обеда или ужина.

Ингредиенты

  • Сазан (около 1 кг) — 1 шт.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Укроп — 3 веточки (7 г)
  • Петрушка — 3 веточки (7 г)
  • Сухие специи для рыбы — 1 г
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Если у вас замороженный сазан, заранее разморозьте его на нижней полке холодильника. Свежую рыбу тщательно промойте, удалите жабры, чешую и плавники. Потрошить удобнее, когда рыба немного подморожена. Сделайте по два надреза с каждой стороны, доходящих до хребта.

Совет: вместо сазана можно использовать карпа — эти рыбы очень похожи по вкусу и текстуре.

  1. Полейте рыбу лимонным соком и натрите солью со специями. Оставьте мариноваться на час. Если используете готовые смеси специй, проверьте их состав, чтобы не пересолить блюдо.
  2. Лук очистите и нарежьте полукольцами. В качестве альтернативы можно взять красный лук или шалот. Вложите лук и зелень внутрь брюшка рыбы.
  3. Разогрейте духовку до 190°C. Положите сазана на двойной лист фольги и щедро смажьте сливочным маслом со всех сторон. Аккуратно заверните рыбу так, чтобы сок не вытекал во время запекания.
  4. Поставьте противень с рыбой в духовку на 40-45 минут.
  5. После основного запекания аккуратно раскройте фольгу и включите режим гриль. Запекайте сазана еще около 10 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка.

