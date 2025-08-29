Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запеченные овощи
Запеченные овощи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:19

Запеченные овощи в сметане: легкий способ сделать ужин полезным и вкусным

Как запечь овощи в сметане: советы по выбору ингредиентов и технике

Запеченные овощи в сметане — это не просто блюдо, а настоящая находка для любителей полезной и вкусной пищи. Они могут служить как самостоятельным угощением, так и великолепным гарниром к мясу. А еще вы можете варьировать состав ингредиентов в зависимости от ваших предпочтений и наличия продуктов.

Ингредиенты

  • Помидоры черри — 150 г
  • Баклажан (небольшой) — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Кабачок (небольшой) — 1 шт.
  • Картофель — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Укроп (2 веточки) — 10 г
  • Сметана (10-15%) — 4 ст. ложки
  • Растительное масло — 1 ст. ложка
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Тщательно вымойте все овощи и обсушите их. Удалите хвостик и нарежьте его на четвертинки. Если он молодой, кожицу оставлять не обязательно. У зрелого кабачка уберите жесткую сердцевину. Срежьте хвостик и нарежьте на четвертинки.

Очистите от семян и нарежьте крупными кусочками. Очищенный картофель нарежьте средними кубиками. Выложите нарезанные овощи и целые помидоры черри в подготовленную форму.

Очистите чеснок и пропустите его через пресс. Сметану выбирайте натуральную, без растительных жиров. Вымойте укроп и мелко нарежьте. Смешайте сметану с чесноком, зеленью и специями по вкусу.

Залейте овощи приготовленным соусом. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте 40-45 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Готовое блюдо подавайте на порционных тарелках, по желанию посыпав нарезанной зеленью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запекание фаршированных грибов: технология приготовления для предотвращения раскисания сегодня в 1:25

Курица и грибы против пиццы: какая закуска выигрывает в битве за внимание гостей

Узнайте, как быстро и просто приготовить шампиньоны, фаршированные курицей и сыром. Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей ароматной еды!

Читать полностью » Диетолог объяснила, какие мясные и рыбные консервы самые полезные вчера в 22:27

Вздутые крышки и ржавые швы: признаки, что консервы лучше выбросить

Диетолог объяснила, как выбрать качественные консервы и избежать отравления: на что смотреть на упаковке, какие виды полезнее и как хранить банки.

Читать полностью » Шеф-повара назвали сорт яблок вчера в 21:17

Хотите штрудель без каши? Секрет в правильном выборе яблок

Шеф-повара назвали лучший сорт яблок для шарлотки и штруделя. Эти плоды сохраняют форму и вкус в духовке, а вот другие лучше обходить стороной.

Читать полностью » Врач Калбертсон: антиоксиданты базилика снижают риск артрита и катаракты вчера в 20:59

Пряность из салата — враг рака: как базилик борется с болезнями века

Диетолог рассказала, как базилик помогает в профилактике рака и гипертонии, а также защищает организм от болезней благодаря антиоксидантам.

Читать полностью » Нутрициолог Чаевская предупредила об опасности пластиковой кухонной утвари вчера в 20:16

Ложка ложке рознь: когда надёжная утварь портит вкус и пользу блюд

Эксперт объяснила, чем опасны пластиковые и металлические ложки на кухне и почему лучше выбрать деревянные — но менять их нужно вовремя.

Читать полностью » Маффины без сахара: замените ветчину на курицу или бекон для разнообразия вкуса вчера в 18:35

Хотите нежнее? Замените часть молока на это — и маффины станут воздушными

Несладкие маффины с ветчиной и сыром — простой рецепт для завтрака или перекуса. Готовятся быстро, получаются воздушными и очень сытными.

Читать полностью » Варите яблочное варенье в три приёма по 5 минут — сироп будет густым и янтарным вчера в 17:37

Варенье, как из дорогого магазина: простой способ сохранить дольки упругими

Узнайте секрет приготовления яблочного варенья, в котором дольки остаются целыми, а сироп получается густым и прозрачным.

Читать полностью » Замочите огурцы 5–6 часов в воде — и заготовка получится хрустящей и без горечи вчера в 16:46

Горечь и плесень внутри банки с огурцами: ошибка, которую совершают даже опытные хозяйки

Хрустящие, ароматные и с легкой остринкой — такие огурцы легко приготовить по проверенному рецепту. Узнайте секреты правильной заготовки.

Читать полностью »

Новости
Еда

Заливное из курицы: основные этапы и рекомендации по приготовлению
Спорт и фитнес

Кроссфит-комплекс: гребля на 2000 м с интервалами каждые 90 секунд — советы тренера
Туризм

Туристы пожаловались на высокие цены в ресторанах Санторини
Садоводство

Совместное выращивание томатов и трав на подоконнике снижает риск вредителей
Еда

Приготовление травяной соли из петрушки, укропа и базилика — пошаговый рецепт
Питомцы

Учёные: у собак около 1700 вкусовых рецепторов и четыре основных вкуса
Наука и технологии

NASA открыло набор добровольцев для сопровождения пилотируемого полёта к Луне
Авто и мото

Врачи предупреждают: валериана, пустырник и БАДы могут стать причиной лишения водительских прав
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru