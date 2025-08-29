Запеченные овощи в сметане: легкий способ сделать ужин полезным и вкусным

Запеченные овощи в сметане — это не просто блюдо, а настоящая находка для любителей полезной и вкусной пищи. Они могут служить как самостоятельным угощением, так и великолепным гарниром к мясу. А еще вы можете варьировать состав ингредиентов в зависимости от ваших предпочтений и наличия продуктов.

Ингредиенты

Помидоры черри — 150 г

Баклажан (небольшой) — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Кабачок (небольшой) — 1 шт.

Картофель — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Укроп (2 веточки) — 10 г

Сметана (10-15%) — 4 ст. ложки

Растительное масло — 1 ст. ложка

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Тщательно вымойте все овощи и обсушите их. Удалите хвостик и нарежьте его на четвертинки. Если он молодой, кожицу оставлять не обязательно. У зрелого кабачка уберите жесткую сердцевину. Срежьте хвостик и нарежьте на четвертинки.

Очистите от семян и нарежьте крупными кусочками. Очищенный картофель нарежьте средними кубиками. Выложите нарезанные овощи и целые помидоры черри в подготовленную форму.

Очистите чеснок и пропустите его через пресс. Сметану выбирайте натуральную, без растительных жиров. Вымойте укроп и мелко нарежьте. Смешайте сметану с чесноком, зеленью и специями по вкусу.

Залейте овощи приготовленным соусом. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте 40-45 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Готовое блюдо подавайте на порционных тарелках, по желанию посыпав нарезанной зеленью.