Индейка с репой и смородиновым пюре
Индейка с репой и смородиновым пюре
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:03

Как один простой рецепт может изменить ваше представление о домашней кухне

Как приготовить индейку с сыром: пошаговая инструкция для домашнего ужина

Задумывались, как быстро приготовить сытный ужин для всей семьи? Индейка с сыром в духовке — это идеальное решение! Это блюдо не только простое в приготовлении, но и невероятно сочное и ароматное. За 40 минут вы сможете порадовать своих близких настоящим кулинарным шедевром.

Ингредиенты

  • Филе индейки — 400 г
  • Твёрдый сыр — 60 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Паприка, итальянские травы, соль и перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с нарезки филе индейки на порционные кусочки поперек волокон. Выберите сыр по вкусу, чтобы его легко можно было натереть. Посыпьте мясо солью и специями, добавьте паприку и сушёные травы. Вотрите смесь в индейку и обмажьте её растительным маслом, чтобы предотвратить высыхание во время запекания. Если есть возможность, оставьте мясо немного полежать для лучшего маринования.

Каждый кусочек филе выложите на отдельный лист фольги и заверните его в виде лодочки. Натрите сыр на средней терке и обильно посыпьте им каждый кусочек мяса в фольге. Выложите лодочки на противень и поставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 25-35 минут. Обратите внимание на особенности вашей духовки.

Когда индейка станет золотистой и сыр подрумянится, извлеките противень. Блюдо можно подавать как в лодочках, так и на тарелке. Индейка с сыром — это не только быстро, но и очень вкусно! Это идеальный вариант как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

