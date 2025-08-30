Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Форель в маринаде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:54

Форель, запеченная с лимоном: простое удовольствие, которое приносит радость всей семье

Как приготовить запеченную форель с лимоном: пошаговая инструкция

Задумайтесь, как приятно собраться с близкими за столом, где аромат свежеприготовленной рыбы наполняет воздух! Форель, запеченная в духовке с лимоном, — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная находка. Она получается невероятно нежной, сочной и обладает уникальным вкусом. Лимон не только добавляет свежести, но и помогает избавиться от нежелательных запахов рыбы. Это идеальный вариант для любого праздничного стола.

Ингредиенты

  • Форель (одна средняя рыба) — 700 г
  • Лимон — 0.5 шт.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Укроп (несколько веточек) — 10 г
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех ингредиентов. Выберите форель среднего размера; крупную лучше запекать стейками. Приправы могут быть любыми — используйте свои любимые специи. Укроп отлично подойдет к этому блюду.

Разморозьте рыбу аккуратно, чтобы сохранить ее сочность. Очистите форель от чешуи, удалите плавники и выпотрошите. Не забудьте убрать черную пленку из брюшка, чтобы избежать горечи. Нарежьте лимон полукольцами и сделайте косые надрезы на тушке, вставляя в них дольки лимона. Посолите и приправьте рыбу по вкусу, полейте лимонным соком.

Внутрь брюшка положите веточки укропа, а снаружи смажьте рыбу горчицей. Уберите форель в холодильник, накрыв пленкой, на 2 часа. Если есть время, оставьте на ночь — так вкус станет более насыщенным.

Заверните замаринованную форель в фольгу, как конверт, и поместите в форму для запекания. Разогрейте духовку до 180°C. Поместите форму в духовку и готовьте 30-40 минут, в зависимости от размера рыбы и особенностей вашей духовки. Затем аккуратно разверните фольгу и верните рыбу в духовку еще на 10 минут для легкого румянца.

Подавайте готовую форель к столу. Она прекрасно сочетается с гарнирами, такими как картофельное пюре, отварной рис или свежие овощи.

