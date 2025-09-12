Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Курица в сливочном соусе с пастой и брокколи
Курица в сливочном соусе с пастой и брокколи
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Спагетти и немного сыра — результат выглядит как ресторанное блюдо

Рецепт запечённых спагетти с соусом альфредо и сыром пармезан

Запеканка из пасты — настоящий фаворит на семейных ужинах. Лазанья традиционно занимает первое место на праздничном столе, но её приготовление требует времени и терпения. В повседневной же жизни выручает более лёгкий вариант — запечённые спагетти.

Быстро и вкусно

В этом рецепте привычная паста объединяется с соусом альфредо — сливочной классикой итало-американской кухни. Блюдо готовится всего за 15 минут активного времени, а результат поражает насыщенным сырным вкусом и нежной текстурой.

Чем они хороши

  • Проще, чем лазанья. Никаких сложных слоёв и долгих соусов. Всё сводится к нежной пасте и сливочному соусу.
  • Идеальный соус. Классический альфредо создаётся из масла, сыра и крахмалистой воды от пасты. В запеканке же используется более стабильная версия на основе муки и молочно-сливочной смеси с пармезаном. Она не расслаивается, остаётся бархатной и насыщенной.

Что понадобится

  • Спагетти — 450 г, сваренные до состояния чуть мягче "аль денте";
  • Пармезан — свеженатёртый, для глубины вкуса;
  • Моцарелла с низкой влажностью — добавляет сырную мягкость;
  • Молоко и сливки — создают бархатистую основу;
  • Сливочное масло, мука, чесночный порошок, соль — для баланса и аромата;
  • Петрушка — для подачи и свежести.

Как готовить

  1. Разогрейте духовку до 190 °C. Сварите спагетти на минуту меньше указанного времени.
  2. В сотейнике растопите масло, всыпьте муку и прогрейте до золотистого оттенка.
  3. Влейте молоко со сливками, помешивайте до лёгкого загустения.
  4. Добавьте большую часть сыра, чеснок и соль. Соус должен получиться однородным и гладким.
  5. Смешайте пасту с соусом, выложите в форму, посыпьте остатками сыра.
  6. Запекайте около 20 минут, а для румяной корочки включите гриль на несколько минут.
  7. Дайте постоять 5 минут и подавайте с петрушкой.

Полезные советы

  • Заранее. Можно собрать блюдо и хранить в холодильнике до двух суток или заморозить на три месяца. Перед запеканием разморозить и готовить при 175 °C.
  • Хранение. В холодильнике спагетти сохраняются до 4 дней, но становятся менее кремовыми. При разогреве добавьте немного молока.

Запечённые спагетти с соусом альфредо — это тот редкий случай, когда простота соседствует с ресторанным вкусом. Блюдо отлично подойдёт для ужина в кругу семьи или неожиданных гостей, а готовить его — одно удовольствие.

