Спагетти и немного сыра — результат выглядит как ресторанное блюдо

Запеканка из пасты — настоящий фаворит на семейных ужинах. Лазанья традиционно занимает первое место на праздничном столе, но её приготовление требует времени и терпения. В повседневной же жизни выручает более лёгкий вариант — запечённые спагетти.

Быстро и вкусно

В этом рецепте привычная паста объединяется с соусом альфредо — сливочной классикой итало-американской кухни. Блюдо готовится всего за 15 минут активного времени, а результат поражает насыщенным сырным вкусом и нежной текстурой.

Чем они хороши

Проще, чем лазанья. Никаких сложных слоёв и долгих соусов. Всё сводится к нежной пасте и сливочному соусу.

Идеальный соус. Классический альфредо создаётся из масла, сыра и крахмалистой воды от пасты. В запеканке же используется более стабильная версия на основе муки и молочно-сливочной смеси с пармезаном. Она не расслаивается, остаётся бархатной и насыщенной.

Что понадобится

Спагетти — 450 г, сваренные до состояния чуть мягче "аль денте";

Пармезан — свеженатёртый, для глубины вкуса;

Моцарелла с низкой влажностью — добавляет сырную мягкость;

Молоко и сливки — создают бархатистую основу;

Сливочное масло, мука, чесночный порошок, соль — для баланса и аромата;

Петрушка — для подачи и свежести.

Как готовить

Разогрейте духовку до 190 °C. Сварите спагетти на минуту меньше указанного времени. В сотейнике растопите масло, всыпьте муку и прогрейте до золотистого оттенка. Влейте молоко со сливками, помешивайте до лёгкого загустения. Добавьте большую часть сыра, чеснок и соль. Соус должен получиться однородным и гладким. Смешайте пасту с соусом, выложите в форму, посыпьте остатками сыра. Запекайте около 20 минут, а для румяной корочки включите гриль на несколько минут. Дайте постоять 5 минут и подавайте с петрушкой.

Полезные советы

Можно собрать блюдо и хранить в холодильнике до двух суток или заморозить на три месяца. Перед запеканием разморозить и готовить при 175 °C. Хранение. В холодильнике спагетти сохраняются до 4 дней, но становятся менее кремовыми. При разогреве добавьте немного молока.

Запечённые спагетти с соусом альфредо — это тот редкий случай, когда простота соседствует с ресторанным вкусом. Блюдо отлично подойдёт для ужина в кругу семьи или неожиданных гостей, а готовить его — одно удовольствие.