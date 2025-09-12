Спагетти и немного сыра — результат выглядит как ресторанное блюдо
Запеканка из пасты — настоящий фаворит на семейных ужинах. Лазанья традиционно занимает первое место на праздничном столе, но её приготовление требует времени и терпения. В повседневной же жизни выручает более лёгкий вариант — запечённые спагетти.
Быстро и вкусно
В этом рецепте привычная паста объединяется с соусом альфредо — сливочной классикой итало-американской кухни. Блюдо готовится всего за 15 минут активного времени, а результат поражает насыщенным сырным вкусом и нежной текстурой.
Чем они хороши
- Проще, чем лазанья. Никаких сложных слоёв и долгих соусов. Всё сводится к нежной пасте и сливочному соусу.
- Идеальный соус. Классический альфредо создаётся из масла, сыра и крахмалистой воды от пасты. В запеканке же используется более стабильная версия на основе муки и молочно-сливочной смеси с пармезаном. Она не расслаивается, остаётся бархатной и насыщенной.
Что понадобится
- Спагетти — 450 г, сваренные до состояния чуть мягче "аль денте";
- Пармезан — свеженатёртый, для глубины вкуса;
- Моцарелла с низкой влажностью — добавляет сырную мягкость;
- Молоко и сливки — создают бархатистую основу;
- Сливочное масло, мука, чесночный порошок, соль — для баланса и аромата;
- Петрушка — для подачи и свежести.
Как готовить
- Разогрейте духовку до 190 °C. Сварите спагетти на минуту меньше указанного времени.
- В сотейнике растопите масло, всыпьте муку и прогрейте до золотистого оттенка.
- Влейте молоко со сливками, помешивайте до лёгкого загустения.
- Добавьте большую часть сыра, чеснок и соль. Соус должен получиться однородным и гладким.
- Смешайте пасту с соусом, выложите в форму, посыпьте остатками сыра.
- Запекайте около 20 минут, а для румяной корочки включите гриль на несколько минут.
- Дайте постоять 5 минут и подавайте с петрушкой.
Полезные советы
- Заранее. Можно собрать блюдо и хранить в холодильнике до двух суток или заморозить на три месяца. Перед запеканием разморозить и готовить при 175 °C.
- Хранение. В холодильнике спагетти сохраняются до 4 дней, но становятся менее кремовыми. При разогреве добавьте немного молока.
Запечённые спагетти с соусом альфредо — это тот редкий случай, когда простота соседствует с ресторанным вкусом. Блюдо отлично подойдёт для ужина в кругу семьи или неожиданных гостей, а готовить его — одно удовольствие.
