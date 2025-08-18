Не уху, а кулинарный шедевр: как превратить толстолобика в праздничное блюдо

Как приготовить рыбу так, чтобы она получилась сочной, ароматной и выглядела по-ресторанному эффектно? Толстолобик, запечённый в духовке целиком в фольге, — идеальный вариант! Это блюдо подойдёт и для семейного ужина, и для торжественного застолья.

Ингредиенты

Толстолобик — 2 кг

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Болгарский перец — 1/2 шт.

Лимон —1 /2 шт.

Укроп, петрушка — по 2 веточки

Соль, смесь перцев — по вкусу

Пошаговый рецепт

Разморозьте толстолобика заранее, переложив его из морозилки в холодильник. Очистите рыбу от чешуи, удалите внутренности и чёрную плёнку — она может давать горечь. Голову можно отрезать и использовать для ухи. Сделайте глубокие поперечные надрезы на тушке (примерно через каждые 3 см).

Натрите рыбу солью и перцем снаружи и внутри. Нарежьте лимон дольками и вставьте их в надрезы. Овощи (морковь, лук, перец) нарежьте небольшими кусочками. Расстелите два слоя фольги (блестящей стороной вверх), выложите рыбу.

В брюшко положите зелень и часть овощей, остальные разложите вокруг. Плотно заверните фольгу и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час. За 10 минут до готовности можно раскрыть фольгу, чтобы рыба подрумянилась. Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью.