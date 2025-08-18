Романтический ужин за 30 минут: рыба, которая покорит сердце

Хотите удивить своих близких или создать романтическую атмосферу за ужином? Приготовьте сочную горбушу в духовке, запеченную в фольге. Это простое, но эффектное блюдо не только порадует вкусом, но и украсит ваш праздничный стол.

Идеальный выбор для любого случая

Горбуша, запеченная в фольге, подходит как для семейного обеда, так и для особых случаев с бокалом белого вина. Готовится она быстро и без лишних хлопот, что делает её идеальным вариантом даже для занятых хозяек.

Ингредиенты

Стейк из горбуши — 1 кг

Лавровый лист — 4 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Сушеный базилик — 0.5 ч. л.

Сухой розмарин — 0.5 ч. л.

Сушеный чеснок — 0.5 ч. л.

Чёрный молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговая инструкция

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Вы можете использовать любую красную или белую рыбу, как свежую, так и замороженную. Если у вас замороженная рыба, разморозьте её правильно — на нижней полке холодильника.

Тщательно промойте рыбу и обсушите её бумажными полотенцами. Лучше использовать порционные стейки, но если у вас есть целый кусок, нарежьте его в полузамороженном виде для ровных срезов. В глубокой миске смешайте рыбу с растительным маслом, лимонным соком, сушеными травами, чесноком, солью и перцем. Тщательно перемешайте и добавьте лавровые листья. Оставьте мариноваться на 15-20 минут. Не забывайте ориентироваться на свои предпочтения в специях!

На противень положите лист фольги и выложите на него промаринованную рыбу. Если хотите, добавьте между стейками ломтики лимона и помидоры черри для красоты и дополнительного вкуса. Накройте рыбу вторым листом фольги, плотно заверните края, чтобы сок не вытекал. Поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.