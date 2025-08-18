Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Горбуша, запечённая в сметанно-чесночном соусе с укропом
Горбуша, запечённая в сметанно-чесночном соусе с укропом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:15

Романтический ужин за 30 минут: рыба, которая покорит сердце

Как запекать горбушу в духовке: рекомендации поваров

Хотите удивить своих близких или создать романтическую атмосферу за ужином? Приготовьте сочную горбушу в духовке, запеченную в фольге. Это простое, но эффектное блюдо не только порадует вкусом, но и украсит ваш праздничный стол.

Идеальный выбор для любого случая

Горбуша, запеченная в фольге, подходит как для семейного обеда, так и для особых случаев с бокалом белого вина. Готовится она быстро и без лишних хлопот, что делает её идеальным вариантом даже для занятых хозяек.

Ингредиенты

  • Стейк из горбуши — 1 кг
  • Лавровый лист — 4 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Сушеный базилик — 0.5 ч. л.
  • Сухой розмарин — 0.5 ч. л.
  • Сушеный чеснок — 0.5 ч. л.
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговая инструкция

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Вы можете использовать любую красную или белую рыбу, как свежую, так и замороженную. Если у вас замороженная рыба, разморозьте её правильно — на нижней полке холодильника.

Тщательно промойте рыбу и обсушите её бумажными полотенцами. Лучше использовать порционные стейки, но если у вас есть целый кусок, нарежьте его в полузамороженном виде для ровных срезов. В глубокой миске смешайте рыбу с растительным маслом, лимонным соком, сушеными травами, чесноком, солью и перцем. Тщательно перемешайте и добавьте лавровые листья. Оставьте мариноваться на 15-20 минут. Не забывайте ориентироваться на свои предпочтения в специях!

На противень положите лист фольги и выложите на него промаринованную рыбу. Если хотите, добавьте между стейками ломтики лимона и помидоры черри для красоты и дополнительного вкуса. Накройте рыбу вторым листом фольги, плотно заверните края, чтобы сок не вытекал. Поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить бифштекс из говяжьего фарша: пошаговая инструкция сегодня в 4:59

От котлеты до бифштейка: один ингредиент, который меняет всё

Узнайте, как приготовить идеальный бифштекс из фарша говядины на сковороде! Этот простой и вкусный рецепт станет настоящей звездой вашего стола.

Читать полностью » Как правильно запекать сырный рулет: рекомендации технологов пищевой промышленности сегодня в 4:04

Горячий или холодный — неважно: этот рулет идеален в любом виде

Сырный рулет с начинкой — простая, но эффектная закуска! Готовится из доступных продуктов, а вариации начинок ограничены только вашей фантазией. Попробуйте

Читать полностью » Рецепт запечённого толстолобика в фольге: пошаговая инструкция от шеф-повара сегодня в 3:56

Не уху, а кулинарный шедевр: как превратить толстолобика в праздничное блюдо

Хотите удивить гостей вкусным и эффектным блюдом? Толстолобик, запечённый в фольге целиком, — сочный, ароматный и простой в приготовлении. Секреты идеальной рыбы — в нашем рецепте!

Читать полностью » Почему домашнее овсяное печенье полезнее магазинного — мнение диетологов сегодня в 3:44

Хрустит как вафля, тает как зефир: необычное овсяное печенье

Хрустящее снаружи, нежное внутри — овсяное печенье без химии. Простой рецепт из натуральных ингредиентов, который покорит с первой крошки! Готовится за 40 минут.

Читать полностью » Кекс с кукурузным крахмалом: рецепт пришёл из Бразилии 1960-х сегодня в 3:35

Этот доступный продукт превращает обычный кекс в воздушный десерт — проверено поколениями

Лёгкий и пышный кекс с кукурузным крахмалом — простой рецепт с историей, который удивит нежной текстурой и станет украшением любого чаепития.

Читать полностью » Как испечь шоколадный торт с вишней: пошаговая инструкция для начинающих сегодня в 2:53

Шоколадный торт, который покорит даже самых требовательных: как добиться успеха в выпечке

Шоколадный торт с вишней и сметанным кремом — идеальный баланс сладости и кислинки. Воздушный бисквит, нежный крем и сочная вишня сделают ваш десерт незабываемым!

Читать полностью » Как приготовить рыбный торт Наполеон: пошаговый рецепт от шеф-повара сегодня в 2:41

Сладкие десерты в прошлом: рыбный торт, который изменит ваши представления о закусках

Необычный рыбный торт "Наполеон" — солёная альтернатива десерту! Простые ингредиенты, эффектная подача и насыщенный вкус. Попробуйте удивить гостей!

Читать полностью » Кулинары перечислили лучшие летние комбинации фруктов с сыром сегодня в 2:27

Виноград с сыром удивит гостей — необычное сочетание, которое работает безотказно

Лето раскрывает неожиданные гастрономические дуэты. Сочетания фруктов и сыра удивляют свежестью и насыщенностью вкусов — от арбуза с фетой до инжира с бри.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи AAOS: кросс-тренинг со скакалкой снижает риск травм у бегунов
Дом

Профилактика стиральной машины: что делать раз в полгода
Красота и здоровье

Влияние гаджетов на сердце: кардиолог раскрыла связь с гипертонией у молодежи
Наука и технологии

Таштыкская культура: ученые воссоздали облик погребальной маски
Питомцы

Кинологи рекомендуют использовать короткий поводок при прогулках возле проезжей части
Культура и шоу-бизнес

Свадьба Гурама Амаряна в Москве стоила не менее 20 млн рублей
Садоводство

Удобрения для сада: как не навредить растениям и почве — советы агронома
Садоводство

Безопасное удобрение и барьер от слизней: как использовать яичную скорлупу эффективно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru