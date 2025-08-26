Горбуша, запечённая с сыром: вкус, который заставит вас забыть о диетах

Задумывались ли вы, как сделать простое блюдо поистине изысканным? Горбуша, запечённая с майонезом, сыром и луком, — это именно то, что вам нужно. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет настоящей находкой для званых ужинов или романтических вечеров.

Ингредиенты

Филе горбуши (без костей с кожей) — 500 г

Твёрдый сыр — 50 г

Лук — 1 шт.

Майонез — 1 ст. л.

Зелень (по вкусу)

Соль (по вкусу)

Перец черный молотый (по вкусу)

Пошаговое приготовление

Лучше всего использовать свежую горбушу. Если у вас замороженная рыба, дайте ей оттаять при комнатной температуре. Очистите горбушу от чешуи и промойте под холодной водой. Обсушите её с помощью кухонного полотенца.

Выложите кусочки рыбы в форму для запекания, посолите и поперчите. Добавьте немного воды так, чтобы она покрывала дно формы на 3-5 мм.

Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Для яркости используйте красный лук. Также нарежьте зелень — укроп и петрушку подойдут идеально. Выложите кольца лука поверх рыбы, затем равномерно распределите зелень. Натрите сыр и смешайте треть с майонезом. Нанесите эту смесь на каждый кусочек горбуши, а оставшийся сыр посыпьте сверху.

Поместите форму в заранее разогретую духовку. Запекайте при температуре 200 градусов около 25-30 минут, в зависимости от вашей духовки. Подавайте горбушу горячей с свежими овощами или отварными крупами. Также это блюдо отлично подойдёт и в охлаждённом виде.

Блюдо получается невероятно вкусным и аппетитным, и его можно смело предложить даже самым взыскательным гостям.