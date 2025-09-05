Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Закуска из кеты с соусом из иван-чая
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:48

Легко, быстро и полезно: идеальный рецепт для занятых и заботливых

Используйте оливковое масло для приготовления кеты в фольге

Хотите удивить близких вкусным и полезным ужином, который не отнимет много времени? Запечённая в фольге кета — отличный вариант! Этот способ готовки сохраняет рыбу сочной и ароматной, а сам процесс занимает всего около 40 минут.

Подготовка ингредиентов

  • Свежая или правильно размороженная кета — 300 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимон — четверть плода
  • Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
  • Зелень (тимьян или другая на ваш выбор) — по вкусу

Маринад и подготовка рыбы

В отдельной посуде смешайте оливковое масло, соль, перец, измельчённую зелень и сок лимона. Количество лимонного сока и специй регулируйте по вкусу. Не забудьте тщательно промыть и просушить лимон и зелень перед использованием.

Промойте кету, выпотрошите, удалите плёнки и плавники, если они есть. Затем обсушите рыбу бумажными полотенцами и нарежьте на порционные куски — либо вдоль хребта, либо на стейки. Если у вас уже есть готовые кусочки, просто промойте и просушите их, убрав хребтовую кость.

Натрите каждый кусочек маринадом со всех сторон и оставьте на 10 минут, чтобы рыба пропиталась ароматами.

Запекание в духовке

Вы можете запекать всю рыбу целиком в одном большом листе фольги, но удобнее делать это порционно — так проще подавать на стол.

Если хотите, положите на каждый кусочек тонкие ломтики лимона для дополнительного аромата.

Заверните рыбу в фольгу, швом сверху. Если ваша фольга тонкая, используйте два слоя, чтобы избежать протекания.

Переложите завернутую кету в жаропрочную форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте 15-20 минут, ориентируясь на мощность вашей духовки.

За короткое время вы получите нежную, сочную и ароматную кету, идеально подходящую для семейного ужина. Этот способ подходит не только для кеты, но и для любой красной рыбы.

