Запечённый лосось с лимоном и розмарином
Запечённый лосось с лимоном и розмарином
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:48

Сочный лосось, который тает во рту: рецепт, вызывающий восторг и зависть гостей

Приготовьте сочный лосось в фольге с цитрусами

Хотите приготовить рыбу, которая станет звездой любого ужина? Попробуйте запечь лосось в фольге — просто, быстро и невероятно вкусно! Нежное филе с цитрусово-медовым ароматом подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты для 4 порций

  • Филе лосося на коже — 400 г
  • Лимон — 25 г
  • Лайм — 25 г
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — 40 г
  • Соль, острый молотый перец — по вкусу
  • Чеснок — 0,5 зубчика

Как запечь лосось в фольге: пошаговая инструкция

Если у вас замороженное филе, разморозьте его на нижней полке холодильника за ночь. Затем тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами — так рыба сохранит сочность.

Застелите форму для запекания фольгой, блестящей стороной внутрь. Вымойте лимон и лайм, нарежьте тонкими кольцами. Выложите их на фольгу, слегка посолите. Положите лосось кожей вниз на цитрусовые кольца. Посолите и поперчите по вкусу.

Растопите сливочное масло (например, в микроволновке), добавьте мёд. Натереть чеснок на мелкой тёрке и аккуратно вмешайте в маринад — чеснок должен лишь оттенять вкус рыбы, а не перебивать его.

Полейте рыбу маринадом, используя столовую ложку. По желанию сверху можно положить ломтики лайма, но будьте осторожны: цитрусовые иногда дают горечь, которая может испортить блюдо. Если не хотите рисковать, лучше обойтись без этого шага.

Плотно заверните фольгу и защипите края. Не обязательно делать герметичный пакет — немного пара не повредит. Запекайте в духовке при 180⁰С около 20 минут. За 5 минут до готовности включите режим "гриль", чтобы получить красивую корочку.

Советы и особенности

  • Используйте свежие цитрусы — от их качества зависит вкус блюда.
  • Не переборщите с чесноком, чтобы не перебить деликатный вкус лосося.
  • Подавайте с охлаждённым белым вином — это идеальное сочетание.

