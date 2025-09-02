Сочный лосось, который тает во рту: рецепт, вызывающий восторг и зависть гостей

Хотите приготовить рыбу, которая станет звездой любого ужина? Попробуйте запечь лосось в фольге — просто, быстро и невероятно вкусно! Нежное филе с цитрусово-медовым ароматом подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты для 4 порций

Филе лосося на коже — 400 г

Лимон — 25 г

Лайм — 25 г

Мёд — 1 ч. л.

Сливочное масло — 40 г

Соль, острый молотый перец — по вкусу

Чеснок — 0,5 зубчика

Как запечь лосось в фольге: пошаговая инструкция

Если у вас замороженное филе, разморозьте его на нижней полке холодильника за ночь. Затем тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами — так рыба сохранит сочность.

Застелите форму для запекания фольгой, блестящей стороной внутрь. Вымойте лимон и лайм, нарежьте тонкими кольцами. Выложите их на фольгу, слегка посолите. Положите лосось кожей вниз на цитрусовые кольца. Посолите и поперчите по вкусу.

Растопите сливочное масло (например, в микроволновке), добавьте мёд. Натереть чеснок на мелкой тёрке и аккуратно вмешайте в маринад — чеснок должен лишь оттенять вкус рыбы, а не перебивать его.

Полейте рыбу маринадом, используя столовую ложку. По желанию сверху можно положить ломтики лайма, но будьте осторожны: цитрусовые иногда дают горечь, которая может испортить блюдо. Если не хотите рисковать, лучше обойтись без этого шага.

Плотно заверните фольгу и защипите края. Не обязательно делать герметичный пакет — немного пара не повредит. Запекайте в духовке при 180⁰С около 20 минут. За 5 минут до готовности включите режим "гриль", чтобы получить красивую корочку.

Советы и особенности