Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:39

Рыба, которая растопит даже самые суровые сердца: запечённая радужная форель

Кулинарные эксперты отмечают, что запечённая форель сохраняет питательные свойства и мягкость

Хотите удивить близких вкусным и полезным блюдом? Запечённая в духовке целиком радужная форель — это именно то, что нужно! Сочное, ароматное и при этом лёгкое блюдо отлично подойдёт и для романтического ужина, и для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты

  • Форель — 1 шт.
  • Помидоры — 3 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Растительное или оливковое масло — 3 ст. л.
  • Сливочное масло — 4 ч. л.
  • Зелень — по вкусу (укроп, петрушка, тимьян, базилик, шнитт-лук)
  • Соль, специи, смесь молотых перцев — по вкусу

Подготовка рыбы и овощей

Первым делом подготовьте рыбу. Если форель заморожена — дайте ей полностью оттаять при комнатной температуре. Затем тщательно очистите тушку от чешуи и удалите жабры. Это важно для того, чтобы рыба была нежной и не имела неприятного запаха.

Пока рыба размораживается, займитесь овощами. Для этого рецепта лучше всего подойдёт красный лук или шалот — они придадут блюду яркий и мягкий вкус. Помидоры, лук и лимон промойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте их тонкими кружочками толщиной не более 0,5 см.

Формируем основу для запекания

Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите на неё половину нарезанных помидоров, лука и лимона ровным слоем. Мелко нарежьте зелень и добавьте половину к овощам.

Посыпьте овощи солью, смесью молотых перцев и другими любимыми специями — чесночный порошок, орегано или сухой базилик отлично подойдут. Сбрызните всё растительным или оливковым маслом.

Подготовка и запекание форели

Промойте форель и тщательно обсушите её салфетками, чтобы убрать лишнюю влагу. Выложите тушку на овощную подушку на противне.

В брюшко рыбы положите несколько колечек лука, помидора и лимона, слегка посолите. Сверху разложите оставшиеся кружочки овощей и лимона. Равномерно распределите кусочки сливочного масла по всей поверхности рыбы. Посолите и поперчите по вкусу, посыпьте остатками зелени.

Отправьте противень в заранее разогретую духовку. Оптимальная температура — 220 градусов, режим "верх-низ". Запекайте примерно 30 минут, но ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Готовую форель подавайте горячей, пока она ещё сочная и ароматная. Но и в охлаждённом виде блюдо сохраняет свой неповторимый вкус.

Почему стоит выбрать этот рецепт?

  • Быстро и просто в приготовлении
  • Минимум калорий — максимум пользы
  • Идеально для романтического ужина и повседневного меню
  • Яркий вкус благодаря свежим овощам и ароматной зелени.

