Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Айва
Айва
© Own work by Dietrich Krieger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:10

Как простая айва может стать звездой вашего стола? Узнайте секрет

Узнайте, как приготовить запеченную айву с орехами: пошаговая инструкция

Вы когда-нибудь пробовали запеченную айву с грецкими орехами? Это не просто десерт — это настоящее волшебство, которое согревает в холодные вечера. Нежная текстура и естественная сладость айвы делают это блюдо идеальным завершением любой трапезы. Давайте разберемся, как его приготовить.

Ингредиенты

  • Айва — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Мёд (или кленовый сироп) — 4 ст. л.
  • Грецкие орехи (или миндаль/фундук) — 2 ст. л.
  • Сливочное масло (или кокосовое масло) — 2 ч. л.

Пошаговое приготовление

Необходимое оборудование: разделочная доска, нож, форма для запекания, блендер или мясорубка (по желанию). Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Измельчите орехи с помощью блендера или просто порубите их ножом. Если вы выбрали нож, немного поджарьте орехи на сухой сковороде для усиления аромата. Не забудьте заранее разогреть духовку до 180 градусов.

Вымойте айву, очистите ее от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте на тонкие дольки. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Если хотите, застелите ее пергаментом, предварительно смазав его маслом. Уложите дольки айвы плотно друг к другу. Равномерно распределите мёд и сахарный песок по поверхности айвы.

Выложите кусочки сливочного масла сверху и отправьте форму в разогретую духовку на 15 минут. Время может варьироваться, поэтому ориентируйтесь на готовность: айва должна стать мягкой, но сохранять форму.

Готовую айву полейте выделившимся сиропом, разложите по тарелкам, посыпьте измельченными грецкими орехами и подавайте к столу. Запеченная айва с грецкими орехами — это не только вкусно, но и полезно. Этот десерт станет настоящим хитом вашего стола и согреет в любую погоду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как сделать салат с курицей и фасолью: пошаговая инструкция сегодня в 13:07

Секретный салат за 20 минут: как удивить гостей, не потратив время на готовку

Узнайте, как быстро приготовить вкусный салат с курицей, фасолью и сухариками всего за 20 минут. Идеальный вариант для неожиданных гостей!

Читать полностью » Врач Калинчев объяснил, чем грозит употребление лапши без запаривания сегодня в 12:59

Сухая лапша — не безобидный перекус: чем грозит эта привычка

Почему сухая лапша может привести к смертельной закупорке кишечника и чем ещё опасно есть крупы и макароны без приготовления рассказал врач

Читать полностью » Как приготовить гуся с картошкой в духовке: рецепт от шеф-повара сегодня в 12:49

Гусь в духовке: хитрость, которая превратит обычный ужин в кулинарный триумф

Узнайте, как приготовить гуся с картошкой в духовке — это просто и вкусно! Порадуйте своих близких сытным и ароматным ужином без особых усилий.

Читать полностью » Как приготовить салат с креветками и сыром: простой рецепт на каждый день сегодня в 12:03

Неожиданный дуэт: как морепродукты и сыр создают кулинарный шедевр

Откройте для себя удивительный рецепт салата с креветками и сыром! Яркие овощи и морепродукты создают идеальное сочетание для любого стола.

Читать полностью » Как приготовить бефстроганов из свинины: пошаговая инструкция от шеф-повара сегодня в 11:43

Свинина, которая тает во рту, а не в сковороде: формула идеального ужина в будний день

Нежное мясо в сливочной подливке всего за 45 минут! Узнайте, как приготовить бефстроганов из свинины на сковороде — просто, вкусно и без лишних хлопот. Идеально для семьи!

Читать полностью » Как приготовить шоколадный торт за два часа: советы кулинаров сегодня в 11:10

Шоколадный торт: секреты, которые не расскажут на кулинарных курсах

Узнайте, как испечь шоколадный торт из какао, который поразит всех. Простые ингредиенты, чёткие шаги — и вы станете автором идеального десерта для любого праздника!

Читать полностью » Как выбрать свежие продукты для салата Филадельфия — рекомендации сегодня в 10:53

Вкус Японии на вашем столе: как удивить гостей простым салатом

Любите роллы, но нет времени на скручивание? Попробуйте салат "Филадельфия" — тот же вкус, но проще в приготовлении! Слои риса, лосося и авокадо покорят всех.

Читать полностью » Торт со сгущенкой: как выбрать лучшие продукты для выпечки сегодня в 10:37

Как легко и быстро приготовить торт со сгущенкой: рецепт, который покорит всех

Узнайте, как приготовить невероятно вкусный торт со сгущенкой и бисквитом. Этот десерт станет настоящим украшением вашего стола!

Читать полностью »

Новости
Еда

Фаршированные шампиньоны: как быстро приготовить в мультиварке
Наука и технологии

Австралийский кит-хищник: исследования Janjucetus dullardi раскрывают тайны усатых китов
Наука и технологии

Ученые раскрыли секрет железа в океане, меняющего климат
Наука и технологии

MakeUseOf: после обновления телефоны работают медленнее из-за приложений и батареи
Красота и здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург: выбор правильного мяса в пельменях снизит риск заболеваний
Еда

Как приготовить куриные ножки с медом и горчицей: рекомендации от шеф-повара
Спорт и фитнес

Тренер Сулим: планка, берпи и вакуум ускоряют процесс жиросжигания в области живота
Дом

Почему запах питомцев остаётся в квартире надолго
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru