Как простая айва может стать звездой вашего стола? Узнайте секрет

Вы когда-нибудь пробовали запеченную айву с грецкими орехами? Это не просто десерт — это настоящее волшебство, которое согревает в холодные вечера. Нежная текстура и естественная сладость айвы делают это блюдо идеальным завершением любой трапезы. Давайте разберемся, как его приготовить.

Ингредиенты

Айва — 2 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Мёд (или кленовый сироп) — 4 ст. л.

Грецкие орехи (или миндаль/фундук) — 2 ст. л.

Сливочное масло (или кокосовое масло) — 2 ч. л.

Пошаговое приготовление

Необходимое оборудование: разделочная доска, нож, форма для запекания, блендер или мясорубка (по желанию). Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Измельчите орехи с помощью блендера или просто порубите их ножом. Если вы выбрали нож, немного поджарьте орехи на сухой сковороде для усиления аромата. Не забудьте заранее разогреть духовку до 180 градусов.

Вымойте айву, очистите ее от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте на тонкие дольки. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Если хотите, застелите ее пергаментом, предварительно смазав его маслом. Уложите дольки айвы плотно друг к другу. Равномерно распределите мёд и сахарный песок по поверхности айвы.

Выложите кусочки сливочного масла сверху и отправьте форму в разогретую духовку на 15 минут. Время может варьироваться, поэтому ориентируйтесь на готовность: айва должна стать мягкой, но сохранять форму.

Готовую айву полейте выделившимся сиропом, разложите по тарелкам, посыпьте измельченными грецкими орехами и подавайте к столу. Запеченная айва с грецкими орехами — это не только вкусно, но и полезно. Этот десерт станет настоящим хитом вашего стола и согреет в любую погоду.