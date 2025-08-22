Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запечённая тыква
Запечённая тыква
© commons.wikimedia.org by Chaojoker is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:20

Аромат, который соберет семью за столом: почему плов в тыкве пахнет детством и счастьем

Как запечь плов с говядиной в тыкве при 200 градусах

Что может быть лучше в прохладный вечер, чем ароматное, согревающее блюдо, которое к тому же выглядит как настоящее произведение искусства? Плов, запечённый в тыкве, — это не просто еда, это кулинарный перформанс, который поразит ваших гостей и превратит обычный ужин в маленький праздник. Сочетание нежного, сладковатого тыквенного вкуса с пряным, сытным мясом и рисом создаёт потрясающую гармонию.

Это блюдо идеально для тех случаев, когда хочется удивить близких или добавить уюта осеннему столу. Тыква здесь выполняет роль не только посуды, но и важного ингредиента, который пропитывает собой всю начинку, делая её невероятно сочной и ароматной.

Ингредиенты для кулинарного эксперимента

Для приготовления вам понадобится следующий набор продуктов. Старайтесь выбирать свежие и качественные ингредиенты — это напрямую влияет на конечный результат.

  • Тыква: 1 штука, весом примерно 1,5 кг. Выбирайте крепкий, симметричный плод без повреждений, чтобы он уверенно стоял.
  • Говядина (мякоть): 200 грамм. Можно взять свинину, баранину или более диетическую индейку.
  • Пропаренный рис: 120 грамм.
  • Мякоть тыквы: 100 грамм (будет добавлена в начинку).
  • Лук репчатый: 1 небольшая головка.
  • Чеснок: 2 зубчика.
  • Барбарис сушёный: 1 столовая ложка для характерной кислинки.
  • Специи для плова: 1 столовая ложка. Внимательно смотрите состав — часто в смеси уже есть соль.
  • Соль и чёрный молотый перец: по вашему вкусу.
  • Вода: 200 мл.

Интересный факт: традиция готовить в тыкве существует во многих кухнях мира, от Южной Африки до Северной Америки. Коренные народы Америки использовали тыкву в качестве природного горшочка для тушения мяса задолго появления современной кухонной утвари.

Пошаговый план действий

Первым делом разогрейте духовой шкаф до 200 градусов. Пока она греется, займитесь подготовкой главного "сосуда". Тыкву нужно тщательно вымыть и насухо вытереть. Острым ножом аккуратно срежьте верхнюю часть — это будет крышечка. Старайтесь срезать не слишком много, чтобы максимально сохранить внутренний объем.

Следующий шаг требует деликатности — ложкой выскребите все семена и волокна, стараясь не прорезать и не повредить стенки плода. Именно они будут удерживать сок и не дадут блюду подгореть. Срезанную крышечку очистите от кожуры и нарежьте мякоть небольшими кубиками — они пойдут в начинку.

Теперь подготовьте остальные компоненты. Мясо промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Лук очистите и нашинкуйте полукольцами. В просторной миске соедините говядину, промытый рис, нарезанную кубиками тыкву, барбарис и все сухие специи. Тщательно всё перемешайте, чтобы каждый ингредиент покрылся пряностями.

Получившейся ароматной смесью наполните подготовленную тыкву. Сверху выложите лук и целые, неочищенные зубчики чеснока — в процессе запекания они отдадут свой насыщенный аромат. Аккуратно влейте внутрь горячую воду.

Накройте тыкву "крышечкой" из фольги и поставьте в форму для запекания. Отправляйте её в разогретую духовку примерно на 1-1,5 часа. Время приготовления может варьироваться в зависимости от сорта и толщины стенок тыквы. Готовность можно проверить, проткнув стенку ножом: она должна легко поддаваться. За 5-10 минут до окончания готовки снимите фольгу, чтобы тыква сверху красиво подрумянилась.

Совет от шефов: чтобы блюдо получилось идеальным, дайте ему настояться 10-15 минут после духовки. Это позволит сокам равномерно распределиться, а рису — окончательно дойти.

Подавайте этот кулинарный шедевр прямо в тыкве, поставив её в центр стола. Горячий, ароматный плов с частичкой осеннего солнца внутри гарантированно соберёт восторженные отзывы. Приятного аппетита!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить курицу в сливочном соусе сегодня в 7:15

Бюджетный ужин по-королевски: как обычные сливки делают курицу деликатесом

Секрет идеальной курицы из духовки? Румяная корочка и нежнейший сливочный соус. Простой рецепт ресторанного блюда из обычных продуктов для вашего ужина.

Читать полностью » Как приготовить салат с курицей, морковью и маринованными огурцами сегодня в 7:11

Забудьте о сложных рецептах: гениальный салат, который соберет все комплименты за столом

Простой салат, который украсит любой стол. Сочная морковь, нежная курица, яйца и пикантные огурцы. Секрет идеальной слоёной структуры и советы по приготовлению.

Читать полностью » Рецепт шоколадной колбасы из печенья со сгущенкой сегодня в 6:11

Вкус, который вернул целое поколение в детство: простой рецепт шоколадной колбасы

Секрет идеальной шоколадной колбасы из детства. Простой рецепт без выпечки, который покорит всех. Почему важно выбрать правильную сгущенку и как добиться идеального среза.

Читать полностью » Рецепт бутербродов со шпротами на сковороде с чесночно-укропной намазкой сегодня в 6:05

Секретное оружие советской кухни: простая закуска, перед которой не устоял ни один гость

Ностальгический рецепт из СССР, который покоряет своим вкусом. Узнайте, как за 15 минут создать идеальную закуску из простых ингредиентов для праздника и не только.

Читать полностью » Как приготовить мясо по-французски на сковороде с грибами и сыром сегодня в 5:06

Это блюдо сводит с ума всех гостей — и готовится на одной сковородке

Сочная свинина, картофель, грибы под сырной шапкой. Узнайте, как приготовить в сковороде изысканное мясо по-французски для будней и праздников.

Читать полностью » Как правильно варить свиной язык сегодня в 5:01

Гениальная лень шеф-поваров: способ приготовить язык, который экономит часы и нервы

Секрет идеального свиного языка, который тает во рту. Узнайте, почему его нужно вымачивать, когда солить бульон и как легко снять кожицу.

Читать полностью » Как приготовить стейк из свинины на кости сегодня в 4:10

Ленивый гений кулинарии: как приготовить стейк уровня ресторана, почти не вставая с дивана

Раскрываем секреты идеального стейка на косточке. Как простая специя и 10 минут терпения превратят свинину в сочное ресторанное блюдо. Готовьте с умом!

Читать полностью » Как приготовить салат из куриных сердечек сегодня в 4:04

Забудьте о сложных рецептах: ужин на всю семью за 15 минут

Откройте для себя простой и невероятно вкусный рецепт салата из куриных сердечек. Всего 4 ингредиента и 30 минут — и на вашем столе появится сытное и оригинальное угощение.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с фунчозой, корейской морковью и свежим огурцом
Еда

Как приготовить торт из вафельных коржей с вареной сгущенкой без выпечки
Культура и шоу-бизнес

Марго Робби возглавила рейтинг самых красивых актрис 2025 года по версии IMDb
Садоводство

Секреты опытных садоводов: как правильно определить время сбора урожая
Туризм

Атмосфера восточного рынка: что делает его особенным
Наука и технологии

Наномагнитные частицы блокируют дентинные канальцы — прорыв в лечении зубной боли
Дом

Умный свет без ремонта: как настроить лампочки и ленты за 20 минут
Авто и мото

Belgee готовит к производству кроссовер X80 на базе Geely Galaxy Starship 7
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru