Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыква на доске в огороде
Тыква на доске в огороде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:31

Пахнет выпечкой, а на деле — суперполезный гарнир: волшебная тыква с корицей

Тыква с корицей вместо чеснока и паприки — идея EatingWell

Осень ассоциируется не только с золотыми листьями и прохладными вечерами, но и с овощами, которые именно в это время достигают максимальной зрелости. И, конечно, главная "королева сезона" — тыква. Этот овощ можно смело назвать универсальным: он одинаково хорош и в сладких, и в солёных блюдах.

Почему стоит попробовать необычное сочетание

Обычно тыкву используют для супов-пюре, каш и десертов. Однако кулинары всё чаще предлагают экспериментировать с её вкусом. На портале EatingWell поделились оригинальной идеей: запечь овощ не с чесноком или паприкой, как принято, а с корицей. Такая комбинация превращает привычный гарнир в блюдо с лёгким карамельным акцентом и пряным ароматом.

В качестве основы подойдут разные сорта — сахарная, мускатная или желудёвая тыква. На подготовку уйдёт около 25 минут, а сам процесс запекания займёт чуть меньше часа.

Рецепт запечённой тыквы с корицей

Ингредиенты:

  • коричневый сахар — ¼ стакана

  • молотая корица — 1 ч. л.

  • соль — ½ ч. л.

  • тыква очищенная — 1,3-1,5 кг

  • растительное или растопленное сливочное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 175 °C, застелите форму фольгой.

  2. Смешайте сахар, корицу и соль в миске.

  3. Выложите кусочки тыквы, полейте маслом и перемешайте.

  4. Посыпьте пряной смесью, накройте фольгой и готовьте 40 минут.

  5. Снимите фольгу, перемешайте и запекайте ещё 15 минут до румяной корочки.

Получившееся блюдо можно подавать как самостоятельный гарнир или дополнение к мясу, овощным салатам и крупам.

Чем полезна тыква

Тыква ценится не только за мягкий вкус, но и за богатый состав. В ней много витаминов А и С, клетчатки, а также антиоксидантов, которые поддерживают иммунитет и помогают бороться со свободными радикалами. Если вместо сахара использовать мёд или стевию, получится диетический вариант без ущерба для фигуры.

"Это был первый раз, когда я воспользовалась рецептом из интернета. Получилось прекрасно! Мы с семьей недавно съездили на местную тыквенную плантацию, и в дождливый день приготовили это блюдо все вместе. Супер-просто и вкусно", — поделилась одна из хозяек.

Сравнение популярных приправ для тыквы

Специя Вкус Подходит для Эффект
Чеснок Яркий, пикантный Гарниры, супы Добавляет насыщенности
Паприка Сладковато-дымный Запеканки, тушёные блюда Усиливает цвет и аромат
Корица Пряно-сладкий Десерты, запеканки, гарниры Придаёт карамельные нотки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком много сахара.

  • Последствие: блюдо выходит приторным.

  • Альтернатива: уменьшить порцию или заменить мёдом/стевией.

  • Ошибка: запекание без масла.

  • Последствие: тыква получается сухой.

  • Альтернатива: использовать оливковое масло или немного топлёного сливочного.

  • Ошибка: неправильный сорт.

  • Последствие: блюдо выходит жёстким или водянистым.

  • Альтернатива: брать мускатную или сахарную тыкву.

А что если…

Если заменить корицу на смесь специй для глинтвейна или кардамон, можно получить ещё более ароматный вариант. А добавив орехи или семена тыквы, блюдо станет не только вкусным, но и питательным.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Полезные витамины и клетчатка Требует времени на запекание
Универсальность — подходит к разным блюдам Может быть сладковатым для любителей острых вкусов
Простота приготовления Нужно тщательно подбирать сорт

FAQ

Как выбрать тыкву для запекания?
Лучше всего подойдут мускатная или сахарная — они сладкие и ароматные.

Можно ли приготовить без сахара?
Да, замените его мёдом, стевией или просто используйте больше корицы.

С чем лучше подавать?
Тыква отлично сочетается с мясом птицы, салатами из свежих овощей и крупами, например, киноа или булгуром.

Мифы и правда

  • Миф: тыква подходит только для десертов.
    Правда: из неё получаются отличные гарниры и супы.

  • Миф: корица используется только в выпечке.
    Правда: специя прекрасно раскрывает вкус овощей.

  • Миф: блюда с тыквой слишком калорийные.
    Правда: в 100 г всего около 25 ккал.

Интересные факты

  1. В Америке тыква — главный символ Хэллоуина.

  2. В семенах тыквы содержится цинк, полезный для иммунитета.

  3. В Китае тыкву считали символом здоровья и долголетия.

Исторический контекст

  • Древний Китай: упоминания тыквы в медицинских трактатах.

  • Европа XVI века: распространение овоща после привоза из Америки.

  • XIX век: появление традиции запекать тыкву в деревенских печах.

  • XXI век: популярность блюд из тыквы в ресторанных меню и wellness-кухне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследования: тыква улучшает микробиом кишечника и укрепляет его барьер сегодня в 20:11

Пюре, суп или чипсы: как одна тыква заменяет десятки витаминных баночек

Гастроэнтеролог назвал тыкву главным овощем осени. Как она влияет на микробиом кишечника, обмен веществ и профилактику диабета 2 типа?

Читать полностью » Эксперт Мелендес: мыть яйца перед хранением опасно для их сохранности сегодня в 20:01

Холодильник хранит тайну: место, где яйца портятся быстрее всего

Почему мытьё и хранение яиц в дверце холодильника может быть опасным? Эксперт назвала три главные ошибки, которые совершают почти все.

Читать полностью » Эксперты по пищевой безопасности назвали правила хранения хлеба дома сегодня в 19:13

Купили буханку на неделю? Вот почему она её не переживёт

Срезать плесень и съесть остальное нельзя, но заплесневеть буханка может куда позже. Разбираем, как хранить хлеб, когда замораживать и чего точно не делать.

Читать полностью » Опарный способ приготовления теста даёт более пышную и лёгкую выпечку сегодня в 18:07

Дрожжевое тесто капризничает? Всего три ошибки превращают булочки в кирпичи

Хотите научиться ставить дрожжевое тесто легко и без ошибок? Разбираем секреты, правила и хитрости, которые превратят вашу выпечку в шедевр.

Читать полностью » Баттернат и мускатная тыква дают самое вкусное варенье с янтарным сиропом сегодня в 17:02

Простая хитрость — и даже водянистая тыква превращается в одно вкусное лакомство

Солнечные дольки в янтарном сиропе: рассказываем, как приготовить необычное варенье из тыквы с разными вкусами и сохранить тепло осени в банке.

Читать полностью » Паприка придаёт гуляшу красный цвет и мягкий аромат сегодня в 15:22

Ошибка на сковороде — и гуляш теряет весь вкус: главный кулинарный риск

Гуляш — это больше, чем просто мясное рагу. Разбираем секреты приготовления, ошибки и необычные варианты, которые стоит попробовать каждому.

Читать полностью » Для навара в ухе используют головы, кости и мелкую рыбу, а не только филе сегодня в 15:03

Сделаете это с ухой — и всё пропало: мутный бульон не спасёт даже форель

Уха — не просто суп, а целый ритуал. В статье — секреты прозрачного бульона, ошибки, которые портят вкус, и неожиданные вариации.

Читать полностью » Пирожки с зеленью и сыром получаются воздушными при правильном замесе теста сегодня в 14:31

Калории в пирожках можно обмануть: лёгкие вариации с творогом и шпинатом, которые не разочаруют

Пирожки с зеленью и сыром — мягкая и ароматная домашняя выпечка, которая подходит для любого случая. Узнайте секреты теста и идеальной начинки.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Эми Тарр составила 30-дневный челлендж для укрепления пресса без оборудования
Дом

Врачи советуют использовать уголь и соду вместо освежителей для устранения запахов
Красота и здоровье

Предоперационная реабилитация снижает риск осложнений и ускоряет восстановление после операции на колено
Еда

Учёные: кетодиета помогает психике и снижает вес одновременно
Технологии

Microsoft устранила опасную уязвимость в Windows — затронуты 8 версий ОС
Наука

NASA подтвердила открытие 6000 экзопланет — новый рубеж в исследовании Вселенной
Садоводство

Отказ от полива в сентябре ослабляет почки плодовых деревьев и кустарников
Питомцы

У половины кошек старше 15 лет развивается когнитивная дисфункция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet