Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:36

Слоеные пирожки: фарш как секрет, которым пользуются все, кроме вас

Слоеные пирожки готовятся с использованием слоеного теста и мясного фарша

Представьте: ароматные пирожки с фаршем, которые можно приготовить за час и наслаждаться ими хоть на завтрак, хоть на ужин. Этот рецепт идеален для тех, кто ценит простоту и вкус. Попробуйте — и ваши близкие будут в восторге!

Ингредиенты

  • Слоеное тесто: 250 г
  • Мясной фарш: 200 г (я использовала свинину, но подойдет любой)
  • Лук: 1 шт. (для сочности возьмите крупный)
  • Яйцо: 1 шт.
  • Соль: по вкусу
  • Сухие специи: по вкусу

Пошаговое приготовление

Слоеное тесто (дрожжевое или без) достаньте из морозилки заранее и разморозьте. Фарш можно взять из любого мяса. Очистите лук, мелко нарежьте и добавьте к фаршу. Разделите яйцо: белок смешайте с фаршем, желток отложите для смазывания. Посолите и добавьте специи.

Хорошо разомните массу руками, чтобы все равномерно распределилось. Раскатайте тесто и разрежьте на 6 квадратов. На одном углу каждого сделайте 2-3 надреза.

Выложите немного фарша на угол без надрезов, накройте противоположной частью и защипните края. Застелите противень бумагой и разложите пирожки.

Смажьте желтком (можно посыпать кунжутом). Выпекайте при 180°C 30-35 минут, ориентируясь на духовку. Пирожки должны стать золотистыми. Остудите немного и наслаждайтесь.

