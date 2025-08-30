Вкус детства: как запечённая картошка с грибами и помидорами возвращает в счастливые моменты
Вы ищете идеальное блюдо для семейного ужина или праздничного стола? Картошка с грибами и помидорами, запеченная в духовке, — это не только сытно, но и невероятно вкусно! Это блюдо понравится как взрослым, так и детям.
Ингредиенты
- Картошка — 5 шт.
- Шампиньоны — 250 г
- Лук — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Сливки — 70 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Твёрдый сыр — 100 г
- Соль — по вкусу
- Перец острый молотый — по вкусу
Пошаговое приготовление
Вы можете использовать как обычные помидоры, так и черри. Очистите картошку, чеснок и лук. Промойте их под водой и обсушите кухонным полотенцем. Нарежьте картошку на кусочки среднего размера, а шампиньоны — на 2-4 части в зависимости от их размера. Натрите сыр на крупной терке.
В большой миске соедините картошку и грибы. Помидоры нарежьте тонкими пластинами, лук измельчите, а чеснок нарубите или пропустите через пресс. Добавьте лук и чеснок к картофелю с грибами. Посолите, добавьте специи и влейте сливки. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Выложите смесь в форму для запекания. Сверху распределите помидоры и отправьте форму в заранее разогретую духовку. Запекайте при температуре 220 градусов около 40 минут, ориентируясь на вашу духовку. После 40 минут выньте форму и посыпьте тёртым сыром. Запекайте ещё 10-15 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.
