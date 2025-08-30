Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Картошка с лисичками
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:35

Вкус детства: как запечённая картошка с грибами и помидорами возвращает в счастливые моменты

Приготовьте запечённую картошку с грибами и помидорами: пошаговая инструкция

Вы ищете идеальное блюдо для семейного ужина или праздничного стола? Картошка с грибами и помидорами, запеченная в духовке, — это не только сытно, но и невероятно вкусно! Это блюдо понравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты

  • Картошка — 5 шт.
  • Шампиньоны — 250 г
  • Лук — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сливки — 70 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец острый молотый — по вкусу

Пошаговое приготовление

Вы можете использовать как обычные помидоры, так и черри. Очистите картошку, чеснок и лук. Промойте их под водой и обсушите кухонным полотенцем. Нарежьте картошку на кусочки среднего размера, а шампиньоны — на 2-4 части в зависимости от их размера. Натрите сыр на крупной терке.

В большой миске соедините картошку и грибы. Помидоры нарежьте тонкими пластинами, лук измельчите, а чеснок нарубите или пропустите через пресс. Добавьте лук и чеснок к картофелю с грибами. Посолите, добавьте специи и влейте сливки. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Выложите смесь в форму для запекания. Сверху распределите помидоры и отправьте форму в заранее разогретую духовку. Запекайте при температуре 220 градусов около 40 минут, ориентируясь на вашу духовку. После 40 минут выньте форму и посыпьте тёртым сыром. Запекайте ещё 10-15 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

