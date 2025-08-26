Запеченный картофель: будьте готовы к неожиданным последствиям его восхитительного вкуса

Хотите узнать, как приготовить запеченный картофель, который станет настоящим украшением вашего стола? Этот простой и вкусный гарнир не только порадует вас своим ароматом, но и отлично дополнит любое блюдо.

Преимущества запеченного картофеля

Запеченный картофель в фольге — это не только вкусно, но и удобно. Он готовится быстро, а его себестоимость минимальна. Этот гарнир можно подавать с рыбой, мясом или даже грибами, а свежий овощной салат сделает ваше блюдо еще более аппетитным.

Ингредиенты

Картофель — 5 крупных клубней

Растительное масло — 3 ст. ложки (2 для картошки, 1 для смазывания фольги)

Соль — по вкусу

Чеснок — 3 зубчика

Сливочное масло — 50 г

Укроп — 10 г

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки картофеля. Очистите и промойте клубни в холодной воде. На каждом клубне сделайте 3-4 поперечных надреза, не доходя до конца. Если картофель молодой, можно обойтись без очистки. Разогрейте духовку до 250 градусов.

Переложите картофель в миску, добавьте растительное масло и соль, стараясь, чтобы смесь попала и в надрезы. Очистите чеснок, пропустите через пресс и добавьте к картошке. Тщательно перемешайте. Если хотите, добавьте свои любимые специи, например, черный перец или розмарин.

Отрежьте от рулона фольги прямоугольные листы, чтобы завернуть каждый клубень. Выложите картошку на середину листа и заверните, чтобы не осталось зазоров. Повторите с остальными клубнями. Поместите завернутый картофель в форму для запекания и отправьте в разогретую духовку на 35 минут.

После 35 минут аккуратно разверните картошку и верните в духовку, чтобы она подрумянилась. Если вам не критично, то этот шаг можно пропустить. Общее время запекания составляет около 45 минут, но зависит от сорта картофеля и особенностей вашей духовки. Готовый картофель должен легко прокалываться ножом.

Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Укроп промойте, обсушите и мелко нарежьте. Готовый картофель выложите в блюдо, полейте растопленным маслом и посыпьте укропом.