Аромат из детства, но лучше: как добиться вкуса костровой картошки в городской духовке

Что может быть проще и вкуснее, чем идеально запеченный картофель? Это блюдо, которое не требует от повара ни большого мастерства, ни дорогих ингредиентов, но неизменно радует своим ароматом и насыщенным вкусом. Запекаясь в собственном соку, картофель становится невероятно нежным внутри и покрывается хрустящей корочкой снаружи. Он с легкостью заменит собой привычный гарнир и станет главным вегетарианским блюдом на столе. Подавайте его с сочной рыбой, душистыми грибами, мясом или свежим салатом — он всегда будет кстати.

Почему именно запекание в фольге

Этот способ приготовления — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит время и вкус. Фольга создает эффект пароварки внутри духового шкафа, благодаря чему клубни равномерно пропекаются, сохраняя максимальную сочность и все полезные микроэлементы. Кстати, картофель, запеченный целиком, считается более полезным вариантом, чем пюре или жареная картошка, так как в нем остается больше калия и витамина С.

Для этого рецепта лучше всего подходят сорта со средним или высоким содержанием крахмала — они дают ту самую рассыпчатую текстуру, которая так ценится в запеченном картофеле. Идеальным выбором будут клубни сортов "Ред Скарлетт", "Невский" или "Адретта".

Собираем необходимые ингредиенты

Вам понадобится самый простой набор продуктов, который почти всегда есть под рукой. Красота этого рецепта — в его простоте и доступности.

Картофель — 5 крупных клубней.

Масло растительное — 3 ст. л. (две для картофеля, одна для смазывания фольги).

Соль — по вашему вкусу.

Чеснок — 3 зубчика для аромата.

Масло сливочное — 50 г для подачи.

Укроп — небольшой пучок, примерно 10 г.

Пошаговый план действий: от сырого клубня до кулинарного шедевра

Шаг 1: Подготовка — это важно

Тщательно вымойте и очистите картофелины от кожуры (молодой картофель можно просто хорошо scrubbing щеткой). На каждом клубне сделайте несколько поперечных надрезов, но не до конца, а примерно до середины. Это нужно для того, чтобы картошка лучше пропиталась маслом и специями, а также быстрее приготовилась. Не забудьте заранее разогреть духовой шкаф до высокой температуры — около 250 градусов.

Шаг 2: Заправляем и маринуем

Подготовленные клубни переложите в глубокую миску. Полейте их растительным маслом, обильно посолите и хорошенько обваляйте. Старайтесь, чтобы масло и соль попали в разрезы — это гарантия того, что внутри картофель будет таким же вкусным, как и снаружи. Чеснок пропустите через пресс, добавьте к картошке и тщательно все перемешайте. На этом этапе можно проявить фантазию: добавьте розмарин, паприку или смесь перцев.

Шаг 3: Заворачиваем с умом

Возьмите пищевую фольгу и нарежьте ее на квадраты такого размера, чтобы каждый клубень можно было свободно завернуть. Чтобы картофель точно не пригорел, слегка смажьте внутреннюю сторону фольги растительным маслом. Положите картофелину в центр квадрата и надежно заверните, собрав фольгу сверху в виде мешочка. Проследите, чтобы не осталось щелей.

Шаг 4: Отправляем в духовку

Аккуратно уложите все "мешочки" в форму для запекания и отправьте в раскаленную духовку. Время приготовления при температуре 250 градусов составит около 35 минут. Мощность духовок у всех разная, поэтому стоит ориентироваться на этот показатель как на примерный.

Шаг 5: Создаем румяную корочку

Достаньте форму и разверните фольгу, освободив верх картофелин. Снова верните его в духовку, но уже на 10-15 минут, чтобы добиться аппетитного золотистого цвета. Этот шаг можно смело пропустить, если вы любите более нежную кожуру без хрустящей корочки. Полная готовность проверяется просто: кончик ножа или вилки должен легко входить в самую толстую часть клубня.

Шаг 6: Финальные штрихи

Пока картофель зарумянивается, подготовьте заправку. Растопите сливочное масло (в микроволновке или на водяной бане) и мелко порубите свежий укроп.

Шаг 7: Подаем к столу

Горячий, ароматный картофель выложите на сервировочное блюдо. Полейте его душистым растопленным маслом и щедро посыпьте зеленью. Это блюдо не требует долгого ожидания — подавайте его сразу, пока оно не остыло!