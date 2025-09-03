Картошка в духовке с соевым соусом: простой способ сэкономить на ингредиентах и времени

Представьте себе: хрустящая снаружи, нежная внутри картошка, пропитанная пикантным соевым соусом. Это не просто гарнир — это блюдо, которое превращает обычный ужин в праздник. Из доступных продуктов, без лишних затрат, и готовится быстрее, чем вы думаете. А если предварительно отварить картофель, он запекается идеально, сохраняя форму и вкус. Давайте разберёмся, как приготовить эту вкуснятину шаг за шагом.

Ингредиенты

Картошка: 6 шт.

Вода: 2 л (для отваривания)

Подсолнечное масло: 2 ст. л.

Соевый соус: 4 ст. л.

Чеснок: 1 зубчик

Сушёные травы: по вкусу (например, петрушка, укроп, лук, мята и чабрец)

Пошаговое приготовление

Подготовка продуктов. Тщательно помойте картофель и очистите его от кожуры. Нарежьте толстыми дольками, как для деревенского картофеля. Отваривание. В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте нарезанный картофель. Когда вода закипит снова, уменьшите огонь и варите 10-12 минут до полуготовности.

Приготовление маринада. В миске смешайте соевый соус, подсолнечное масло (лучше рафинированное), натёртый чеснок и сушёные травы. Посолите слегка — соевый соус уже солёный. Маринование. Слейте воду с картофеля и аккуратно добавьте маринад прямо в кастрюлю. Перемешайте нежно, чтобы не повредить дольки.

Запекание. Застелите форму пергаментом, смажьте маслом. Выложите картофель в один слой и запекайте в духовке при 200°C около 15 минут, пока не образуется золотистая корочка. Готово! Подавайте горячим и наслаждайтесь.