Картофель в духовке с травами и чесноком
Картофель в духовке с травами и чесноком
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:29

Подливка для картофеля: от серых будней к взрыву вкуса, который запомнится навсегда

Картофель с подливкой в духовке приобретает насыщенный вкус от лимона

Представьте: вы кладёте на стол ароматную картошку, и через пять минут тарелка пустеет. Звучит как волшебство? Это мой проверенный рецепт картофеля с подливкой в духовке. Он элементарный, но такой вкусный, что подходит и на повседневный обед, и как гарнир к мясу или рыбе. Давайте приготовим вместе!

Что понадобится

  • Картофель: 500 г
  • Чеснок: 3 зубчика
  • Горчица зернистая: 30 г
  • Острый перец молотый: по вкусу
  • Соль: по вкусу
  • Лимон: 1 шт.
  • Растительное масло: 3 ст. л.
  • Сливочное масло: 50 г
  • Смесь трав: по вкусу

Пошаговое приготовление

Если сезон молодой картошки с тонкой кожурой, просто помойте её и нарежьте ломтиками прямо в кожуре. У меня был микс сортов — и старый, и молодой. Для старого картофеля с жёсткой шкуркой тщательно помойте его щёткой, очистите и крупно нарежьте дольками.

Очистите чеснок, измельчите его прессом или ножом. Лимон помойте, натрите цедру (только жёлтую часть, чтобы избежать горечи), выжмите сок. Растопите сливочное масло и остудите. В миске соедините растопленное сливочное масло, растительное масло, лимонный сок, цедру, соль, чеснок, горчицу и травы. Перемешайте — вот и всё! Можно взять порошковую или зерновую горчицу, специи подберите по вкусу.

Выложите нарезанный картофель в глубокую миску, залейте смесью и перемешайте. Дайте постоять немного, чтобы пропитался. Переложите на противень или в форму, полейте остатками подливы. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте около 30 минут. Время зависит от духовки, размера долек и сорта картофеля — молодой готовится быстрее.

Картофель должен подрумяниться снаружи, но оставаться мягким внутри. Не пересушите! Достаньте из духовки, посыпьте свежей зеленью. Наслаждайтесь как отдельным блюдом или гарниром.

