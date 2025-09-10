Подливка для картофеля: от серых будней к взрыву вкуса, который запомнится навсегда

Представьте: вы кладёте на стол ароматную картошку, и через пять минут тарелка пустеет. Звучит как волшебство? Это мой проверенный рецепт картофеля с подливкой в духовке. Он элементарный, но такой вкусный, что подходит и на повседневный обед, и как гарнир к мясу или рыбе. Давайте приготовим вместе!

Что понадобится

Картофель: 500 г

Чеснок: 3 зубчика

Горчица зернистая: 30 г

Острый перец молотый: по вкусу

Соль: по вкусу

Лимон: 1 шт.

Растительное масло: 3 ст. л.

Сливочное масло: 50 г

Смесь трав: по вкусу

Пошаговое приготовление

Если сезон молодой картошки с тонкой кожурой, просто помойте её и нарежьте ломтиками прямо в кожуре. У меня был микс сортов — и старый, и молодой. Для старого картофеля с жёсткой шкуркой тщательно помойте его щёткой, очистите и крупно нарежьте дольками.

Очистите чеснок, измельчите его прессом или ножом. Лимон помойте, натрите цедру (только жёлтую часть, чтобы избежать горечи), выжмите сок. Растопите сливочное масло и остудите. В миске соедините растопленное сливочное масло, растительное масло, лимонный сок, цедру, соль, чеснок, горчицу и травы. Перемешайте — вот и всё! Можно взять порошковую или зерновую горчицу, специи подберите по вкусу.

Выложите нарезанный картофель в глубокую миску, залейте смесью и перемешайте. Дайте постоять немного, чтобы пропитался. Переложите на противень или в форму, полейте остатками подливы. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте около 30 минут. Время зависит от духовки, размера долек и сорта картофеля — молодой готовится быстрее.

Картофель должен подрумяниться снаружи, но оставаться мягким внутри. Не пересушите! Достаньте из духовки, посыпьте свежей зеленью. Наслаждайтесь как отдельным блюдом или гарниром.