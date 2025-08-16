Картофель в майонезе: бюджетный ужин, который выглядит как ресторанное блюдо

Задумывались ли вы, как удивить своих близких простым, но невероятно вкусным блюдом? Картофель в майонезе, запечённый в духовке, станет настоящим кулинарным открытием! Это блюдо отлично подойдёт как в качестве гарнира, так и самостоятельного угощения. Оно прекрасно сочетается со свежими овощами и салатами, а готовится очень быстро и легко.

Ингредиенты

Картофель — 400 г

Майонез — 3 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Молодой картофель предпочтительнее, но подойдёт и старый. Лучше использовать домашний майонез. Очистите картофель, стараясь оставить как можно меньше кожуры. Для этого удобно использовать овощечистку.

Нарежьте картофель на полукружки, кружки или кубики. Главное — не мельчите, чтобы картофель не превратился в пюре при запекании. Посолите нарезанный картофель по вкусу. Добавьте измельчённый чеснок. Его можно натереть, нарезать или пропустить через пресс. Если свежего чеснока нет, замените его чесночным порошком.

Теперь добавьте майонез. Вместо него можно использовать сметану, густой йогурт или сливки — на ваш вкус. Тщательно перемешайте все ингредиенты. На этом этапе можно добавить любимые травы и специи: прованские травы, тимьян, розмарин или даже натёртый сыр. Выложите картофель в жаропрочную форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 35-40 минут. Если хотите, накройте форму фольгой для более тушёного эффекта, или оставьте открытой для хрустящей корочки.

Запечённый картофель вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу и рыбе.