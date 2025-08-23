Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik by pikisuperstar
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:05

Проще, чем жарить котлеты: блюдо для праздника, которое готовится само

Приготовление свинины с ананасами в духовке при 180 градусах

Что может быть необычнее и вкуснее, чем удачное сочетание мяса и фруктов? Это блюдо — настоящая классика ресторанной кухни, которую легко повторить дома. Нежная свинина, запечённая под сырной корочкой со сладкими ананасами и свежими овощами, станет главным украшением вашего стола. Она гарантированно удивит гостей и подарит массу удовольствия вам самим.

Этот рецепт доказывает, что готовить впечатляющие блюда проще, чем кажется. Всё, что вам нужно, — это последовательно собрать ингредиенты слоями и отправить в духовку. Результат превзойдёт все ожидания: мясо получается изумительно сочным, а фруктовые нотки идеально оттеняют его вкус, не перебивая, а дополняя.

Ингредиенты для кулинарного шедевра

Для приготовления вам понадобятся простые и доступные продукты. Идеальное соотношение вкуса и пропорций уже проверено.

  • Свинина (шницели или вырезка) — 500-600 г.
  • Ананасы консервированные (кольца) — 5 шт. (около 300 г)
  • Сыр твёрдый — 50 г
  • Помидор крупный — 1 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Маслины без косточек — 5 шт.
  • Майонез — 70 г
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Интересный факт: сочетание мяса и ананасов популярно во многих кухнях мира. Фермент бромелайн, содержащийся в ананасе, действует как натуральный маринад — он расщепляет белки, делая мясные волокна особенно мягкими и нежными в процессе запекания.

Пошаговое руководство по приготовлению

Начните с подготовки продуктов. Тщательно вымойте и обсушите овощи. Если вы используете не готовые шницели, а кусок мяса, нарежьте его на порционные ломтики толщиной не менее 5 мм.

Шаг 1: Отбейте мясные кусочки с обеих сторон. Обязательно надрежьте ножом жилки по краям, если они есть. Это предотвратит деформацию мяса в духовке — оно не свернётся в неприглядную трубочку.

Шаг 2: Нарежьте помидор и красный лук красивыми кольцами. Чтобы лук не вызывал слёз, периодически смачивайте лезвие ножа холодной водой. Кожицу с томатов можно снять, обдав их предварительно кипятком, но это необязательно.

Шаг 3: Натрите на тёрке твёрдый сыр. Лучше всего для запекания подходят сорта типа голландского или гауды — они хорошо плавятся и дают аппетитную золотистую корочку.

Собираем блюдо слоями

Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Противень слегка смажьте растительным маслом, чтобы ничего не пригорело.

Шаг 4: Посолите и поперчите шницели с двух сторон, после чего выложите их на противень. Это наш первый и главный слой.

Шаг 5: На каждый кусок мяса положите кольцо красного лука. Сверху нанесите майонез, drawing тонкую сеточку. Он выступит связующим звеном для других слоёв и добавит сочности.

Шаг 6: Следующий ярус — кружок помидора. На него аккуратно разместите кольцо консервированного ананаса.

Шаг 7: Поверх ананасов снова нарисуйте майонезную сеточку. Завершающим штрихом обильно посыпьте каждую порцию тёртым сыром, а в центр каждого ананаса, словно сердцевинку, поместите маслину без косточки.

Отправьте противень в разогретую духовку. Время приготовления составляет примерно 30-35 минут. Ориентируйтесь на работу своей духовки: блюдо готово, когда мясной слой проварится, а сыр расплавится и зарумянится. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

