От будничной отбивной к праздничному блюду: один шаг, который все меняет
Задумывались ли вы, как удивить своих близких вкусным и сытным блюдом? Свинина с грибами, помидорами и сыром, запеченная в духовке, — это идеальный вариант как для обеда, так и для праздничного стола. Сочность мяса, пропитавшегося ароматами грибов и помидоров, не оставит равнодушным никого!
Ингредиенты
- Свинина — 250 г
- Грибы (замороженные или свежие) — 60 г
- Помидоры — 30 г
- Твердый сыр — 30 г
- Подсолнечное масло — 10 г
- Черный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление
Начните с подготовки всех необходимых продуктов: свиные медальоны, грибы (замороженные отварные опята идеально подойдут), свежий помидор, твердый сыр, соль и черный молотый перец.
На сковороде разогрейте подсолнечное масло и обжарьте нарезанные грибы до тех пор, пока не испарится вся жидкость. Не забудьте посолить по вкусу. Можно использовать любые грибы: свежие, замороженные, лесные или шампиньоны.
Нарежьте свинину ломтями толщиной 0,8-1 см. Оберните мясо пищевой пленкой и слегка отбейте молоточком. Затем посолите и поперчите.
Выложите свиные медальоны в форму для запекания, предварительно застелив ее фольгой и сбрызнув маслом. На каждый кусок мяса положите пару ложек обжаренных грибов. Нарежьте помидор тонкими кружками и выложите их на свинину. Нанесите майонезную сетку на помидоры — это поможет сыру остаться мягким.
Натрите твердый сыр на мелкой терке и равномерно распределите его по поверхности отбивных. Запекайте в предварительно разогретой до 180-200 градусов духовке около 20 минут, затем уменьшите температуру до 150 градусов и продолжайте запекать еще 15 минут. Подавайте отбивные горячими, сразу после приготовления. Это блюдо отлично сочетается как с гарниром, так и без него. Если останется, его можно разогреть в микроволновой печи.
