От будничной отбивной к праздничному блюду: один шаг, который все меняет

Задумывались ли вы, как удивить своих близких вкусным и сытным блюдом? Свинина с грибами, помидорами и сыром, запеченная в духовке, — это идеальный вариант как для обеда, так и для праздничного стола. Сочность мяса, пропитавшегося ароматами грибов и помидоров, не оставит равнодушным никого!

Ингредиенты

Свинина — 250 г

Грибы (замороженные или свежие) — 60 г

Помидоры — 30 г

Твердый сыр — 30 г

Подсолнечное масло — 10 г

Черный молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов: свиные медальоны, грибы (замороженные отварные опята идеально подойдут), свежий помидор, твердый сыр, соль и черный молотый перец.

На сковороде разогрейте подсолнечное масло и обжарьте нарезанные грибы до тех пор, пока не испарится вся жидкость. Не забудьте посолить по вкусу. Можно использовать любые грибы: свежие, замороженные, лесные или шампиньоны.

Нарежьте свинину ломтями толщиной 0,8-1 см. Оберните мясо пищевой пленкой и слегка отбейте молоточком. Затем посолите и поперчите.

Выложите свиные медальоны в форму для запекания, предварительно застелив ее фольгой и сбрызнув маслом. На каждый кусок мяса положите пару ложек обжаренных грибов. Нарежьте помидор тонкими кружками и выложите их на свинину. Нанесите майонезную сетку на помидоры — это поможет сыру остаться мягким.

Натрите твердый сыр на мелкой терке и равномерно распределите его по поверхности отбивных. Запекайте в предварительно разогретой до 180-200 градусов духовке около 20 минут, затем уменьшите температуру до 150 градусов и продолжайте запекать еще 15 минут. Подавайте отбивные горячими, сразу после приготовления. Это блюдо отлично сочетается как с гарниром, так и без него. Если останется, его можно разогреть в микроволновой печи.