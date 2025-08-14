40 минут в духовке — и у вас готово блюдо, достойное праздничного стола
Хотите приготовить нежное мясо с овощами? Это блюдо — идеальный вариант для быстрого и вкусного ужина. Сочная свинина, ароматные баклажаны и кабачки под румяной сырной корочкой покорят даже самых требовательных гурманов.
Ингредиенты
- Свинина — 500 г
- Баклажан (крупный или 2 мелких) — 1 шт.
- Кабачок — 1 шт. (можно заменить луком)
- Твёрдый сыр — 50 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Промойте свинину, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. Если куски слишком толстые — слегка отбейте их молоточком. Кабачок и баклажан нарежьте кружочками. Смешайте сметану с майонезом — это придаст блюду нежный вкус.
Выложите мясо в форму, смазанную маслом. Посолите, поперчите, смажьте частью соуса. Сверху распределите кабачки, затем баклажаны. Покройте оставшимся соусом.
Отправьте в духовку при 180°C на 40 минут. Достаньте, посыпьте тёртым сыром и запекайте ещё 10 минут до золотистой корочки.
Совет: если любите эксперименты, добавьте болгарский перец или помидоры — блюдо станет ещё ярче.
