Фарш с овощами
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:28

40 минут в духовке — и у вас готово блюдо, достойное праздничного стола

Рецепт свинины с баклажанами: простой способ приготовления в духовке

Хотите приготовить нежное мясо с овощами? Это блюдо — идеальный вариант для быстрого и вкусного ужина. Сочная свинина, ароматные баклажаны и кабачки под румяной сырной корочкой покорят даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

  • Свинина — 500 г
  • Баклажан (крупный или 2 мелких) — 1 шт.
  • Кабачок — 1 шт. (можно заменить луком)
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Промойте свинину, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. Если куски слишком толстые — слегка отбейте их молоточком. Кабачок и баклажан нарежьте кружочками. Смешайте сметану с майонезом — это придаст блюду нежный вкус.

Выложите мясо в форму, смазанную маслом. Посолите, поперчите, смажьте частью соуса. Сверху распределите кабачки, затем баклажаны. Покройте оставшимся соусом.

Отправьте в духовку при 180°C на 40 минут. Достаньте, посыпьте тёртым сыром и запекайте ещё 10 минут до золотистой корочки.

Совет: если любите эксперименты, добавьте болгарский перец или помидоры — блюдо станет ещё ярче.

