Сытно и недорого: свинина с сыром и майонезом — идеальный выбор для любого бюджета
Хотите приготовить что-то особенное без лишних хлопот? Это блюдо станет настоящей звездой вашего стола — будь то праздник или обычный ужин в кругу семьи. Ароматная свинина, запечённая с майонезом и сыром, покорит всех своей сочностью и аппетитным видом.
Почему этот рецепт так популярен?
- Минимум усилий, максимум вкуса.
- Все ингредиенты доступны и наверняка есть у вас дома.
- Идеально подходит для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать качеством еды.
Что понадобится
- Свинина (окорок или карбонат) — 500 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Майонез — 30 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Растительное масло — 10 г
- Соль и специи — по вкусу
Как готовить
Нарежьте мясо на кусочки толщиной около 1-1,5 см, отбейте под пищевой плёнкой. Смажьте форму маслом, выложите мясо, посолите, приправьте. Смажьте майонезом, сверху равномерно разложите тонко нарезанный лук. Посыпьте тёртым сыром.
Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистой корочки.
Подавайте горячим — и наслаждайтесь аппетитным, сытным блюдом, которое точно оценят ваши близкие.
