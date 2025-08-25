Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свиная грудинка
Свиная грудинка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:06

Сытно и недорого: свинина с сыром и майонезом — идеальный выбор для любого бюджета

Как запечь свинину с майонезом и сыром: рекомендации по выбору ингредиентов

Хотите приготовить что-то особенное без лишних хлопот? Это блюдо станет настоящей звездой вашего стола — будь то праздник или обычный ужин в кругу семьи. Ароматная свинина, запечённая с майонезом и сыром, покорит всех своей сочностью и аппетитным видом.

Почему этот рецепт так популярен?

  • Минимум усилий, максимум вкуса.
  • Все ингредиенты доступны и наверняка есть у вас дома.
  • Идеально подходит для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать качеством еды.

Что понадобится

  • Свинина (окорок или карбонат) — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Майонез — 30 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Растительное масло — 10 г
  • Соль и специи — по вкусу

Как готовить

Нарежьте мясо на кусочки толщиной около 1-1,5 см, отбейте под пищевой плёнкой. Смажьте форму маслом, выложите мясо, посолите, приправьте. Смажьте майонезом, сверху равномерно разложите тонко нарезанный лук. Посыпьте тёртым сыром.

Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистой корочки.
Подавайте горячим — и наслаждайтесь аппетитным, сытным блюдом, которое точно оценят ваши близкие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить пирог с сыром страккино по итальянскому рецепту сегодня в 1:16

20 минут в духовке — и на столе итальянский пирог, от которого все в восторге

Золотистая корочка, тягучий сыр и всего два ингредиента — этот пирог из слоёного теста с страккино покорит вас простотой и вкусом.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как матча влияет на усвоение железа и кому стоит быть осторожнее вчера в 19:17

Матча бодрит, но истощает: почему любимый напиток может красть железо

Матча — трендовый напиток с полезными свойствами. Но эксперты предупреждают: зелёный чай может мешать усвоению железа. Кому стоит быть осторожным?

Читать полностью » Готовая томатная паста подходит для пиццы, соусов, супов, рагу и мясных блюд вчера в 18:41

Больше не покупаю в магазине: готовлю томатную пасту дома — получается 5 кг ароматного блаженства

Забудьте о магазинной пасте! Простой рецепт домашней томатной пасты из 5 кг томатов. Секреты приготовления, ингредиенты и способы сушки для насыщенного вкуса и аромата.

Читать полностью » Фитотерапевты: травяные чаи помогают укрепить иммунитет и снять стресс вчера в 17:33

Завариваете неправильно — теряете половину пользы: как готовить травяной чай

Травяной чай – кладезь витаминов и вкуса! Узнайте, какие травы помогут взбодриться, расслабиться и укрепить иммунитет. Секреты правильного заваривания, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью » Запекание свеклы и маринованный лук улучшают вкус винегрета вчера в 16:25

Варите морковь неправильно — и винегрет всегда будет безвкусным

Как приготовить идеальный винегрет? Секреты подготовки овощей, сохранения яркости и вкусной заправки для лучшего салата. 3 хитрости сделают ваш винегрет незабываемым!

Читать полностью » Роскачество: цена яиц выгоднее при расчёте за килограмм, а не за десяток вчера в 15:18

Яйца с шифром: раскрываем секретный код на скорлупе — платите меньше, получайте больше

Разбираемся в маркировке яиц: что означают буквы и цифры на скорлупе (С0, С1, С2, Д0) и как выбрать самые выгодные и свежие яйца.

Читать полностью » Как приготовить десерт из яблок и сметаны вчера в 14:07

Вкус, который вернет вас в детство: бабушкин яблочный десерт, но с изюминкой XXI века

Простой десерт, который впечатлит всех. Узнайте, как превратить обычные яблоки и сметану в изысканное ресторанное блюдо всего за несколько минут.

Читать полностью » Быстрый суп рамен с плавленым и твердым сыром вчера в 14:03

Спасательный круг для уставшего гурмана: как получить гастрономическое удовольствие без усилий

Яркий азиатский суп с двумя видами сыра всего за 15 минут. Узнайте, как превратить простые ингредиенты в кулинарный шедевр с пикантным вкусом и нежной текстурой.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Почему гнёт клапаны при обрыве ремня ГРМ — объяснил инженер-двигателист
Культура и шоу-бизнес

Остин Батлер жил на съёмочной площадке ради роли в фильме Даррена Аронофски
Еда

Ингредиенты для салата с курицей и морковью: что нужно знать перед готовкой
Спорт и фитнес

Нутрициолог Джонатан Джордан назвал ограничения подвижности, мешающие глубоким выпадам
Садоводство

Ландшафтные дизайнеры назвали 5 способов замаскировать оголённые корни деревьев
Садоводство

Что делать со сливами и яблоками в конце лета: не спешите их выбрасывать
Красота и здоровье

Невролог Лепилова: эпилепсия не всегда проявляется судорогами и потерей сознания
Наука и технологии

Национальная метеослужба США: вероятность явления Ла-Нинья осенью превысит 50%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru