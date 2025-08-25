Сытно и недорого: свинина с сыром и майонезом — идеальный выбор для любого бюджета

Хотите приготовить что-то особенное без лишних хлопот? Это блюдо станет настоящей звездой вашего стола — будь то праздник или обычный ужин в кругу семьи. Ароматная свинина, запечённая с майонезом и сыром, покорит всех своей сочностью и аппетитным видом.

Почему этот рецепт так популярен?

Минимум усилий, максимум вкуса.

Все ингредиенты доступны и наверняка есть у вас дома.

Идеально подходит для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать качеством еды.

Что понадобится

Свинина (окорок или карбонат) — 500 г

Репчатый лук — 1 шт.

Майонез — 30 г

Твёрдый сыр — 100 г

Растительное масло — 10 г

Соль и специи — по вкусу

Как готовить

Нарежьте мясо на кусочки толщиной около 1-1,5 см, отбейте под пищевой плёнкой. Смажьте форму маслом, выложите мясо, посолите, приправьте. Смажьте майонезом, сверху равномерно разложите тонко нарезанный лук. Посыпьте тёртым сыром.

Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячим — и наслаждайтесь аппетитным, сытным блюдом, которое точно оценят ваши близкие.