Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свинина
Свинина
© Designed by Freepik by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:49

Дешевле и вкуснее: как яблоки превращают карбонат в блюдо, которое все захотят повторить

Свиной карбонат в фольге с яблоками сохраняет аромат при запекании в духовке

Представьте: нежное мясо, пропитанное специями, с яблочным акцентом, которое тает во рту. Забудьте о скучной ветчине — этот рецепт изменит ваши завтраки навсегда. Я обожаю мясо во всех видах, а такое особенно: оно идеально для нарезки или сытного бутерброда. Давайте приготовим вместе!

Ингредиенты

  • 1 кг филе свинины (карбонат)
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 г яблок
  • 1 ст. л. горчицы
  • 5 шт. душистого перца
  • 3 шт. лаврового листа
  • 1.5 ст. л. поваренной соли
  • 0.5 ч. л. хмели-сунели
  • Черный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте рассол. В 1-1.5 л воды добавьте лавровый лист и душистый перец. Посолите. Кладите 1.5-2 ст. л. соли. Доведите до кипения и остудите. Пусть рассол полностью остынет.

Опустите карбонат в рассол минимум на 2 часа. Достаньте и подготовьте. Выньте мясо из маринада. Шпигуйте чесноком. Нарежьте чеснок тонкими пластинками и вставьте в мясо. Посыпьте свежемолотым черным перцем.

Обмажьте со всех сторон. Добавьте специи. Посыпьте хмели-сунели или другими по вкусу. Используйте нить или шпагат для ровного среза. Подготовьте яблоки. Нарежьте пластинками и половину уложите на фольгу для аромата и защиты. Уложите мясо. Положите карбонат на яблоки и обложите остальными.

Убедитесь, что нет дырочек, швом вверх. Переложите в форму или на противень, подложив капустный лист. Разогрейте духовку до 220°C на 20 минут, затем снизьте до 180°C на 50 минут. За 10 минут до конца проверьте зубочисткой — сок должен быть прозрачным. Идеально дать остыть в выключенной духовке.

Готово! По желанию удалите яблоки и нарежьте. Наслаждайтесь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт салата из авокадо с крабовыми палочками обеспечивает свежий вкус сегодня в 6:18

Взрыв вкуса: салат с авокадо и крабовыми палочками — шторм, который сметёт скуку

Хотите удивить гостей необычным салатом? Авокадо с крабовыми палочками — свежо, вкусно и просто! Не раскрывая всех секретов, скажу: это хит для любого стола.

Читать полностью » Рецепт салата с белыми грибами и курицей включает арахис сегодня в 2:13

Салат с грибами и курицей: меньше усилий, больше восторженных взглядов

Хотите удивить гостей? Салат с белыми грибами, курицей и арахисом — гармония вкусов для любого застолья. Лёгкий рецепт с секретом пропитки, который покорит всех!

Читать полностью » Рецепт запечённых спагетти с соусом альфредо и сыром пармезан сегодня в 2:11

Спагетти и немного сыра — результат выглядит как ресторанное блюдо

Запечённые спагетти с соусом альфредо — сливочная альтернатива лазанье. Готовятся быстро, а вкус способен удивить даже самых требовательных.

Читать полностью » Исследование показало, что киви ускоряет маринование мяса для шашлыка сегодня в 1:57

Маринад с киви: почему мясо тает во рту за считанные минуты

Шашлык с киви — оригинальный рецепт сочного мяса с пикантной сладостью экзотического фрукта. Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусный маринад!

Читать полностью » Отчёт Ассоциации оленеводов Шотландии: выбросы от 100 г белка оленины составляют 11,9 кг CO2 сегодня в 1:26

Оленина против говядины: цифры выбросов, которые ставят всё с ног на голову

В Шотландии оленей больше, чем когда-либо. Может ли оленина стать экологичной альтернативой говядине и помочь в борьбе с изменением климата?

Читать полностью » Рецепт шницеля из говядины на сковороде от кулинарного специалиста обеспечивает нежность мяса сегодня в 1:24

Шницель как объятия: нежная говядина, которая вернёт вкус детства на вашу сковороду

Хотите нежный шницель из говядины на сковороде? Узнайте простой рецепт с хрустящей панировкой для семейного ужина. Идеально для обеда — вкусно и быстро!

Читать полностью » Кулинарный рецепт пирога с лимонной начинкой требует охлаждения начинки перед запеканием в духовке сегодня в 0:51

Лимонный пирог: простота, которая обманывает, скрывая глубину вкуса за маской лёгкости

Нежный и ароматный пирог с лимонной начинкой — идеальный десерт для домашнего чаепития. Узнайте секреты приготовления яркого цитрусового вкуса и хрустящей основы!

Читать полностью » Пищевая сода считается пригодной, если при добавлении уксуса идёт шипение сегодня в 0:29

Сода хранится у вас годами? Тогда этот тест вас шокирует

Пищевая сода — универсальный помощник на кухне и в быту. Но работает ли она по-прежнему? Проверить это можно простым способом за пару секунд.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Артур Лидьярд: бег трусцой помогает улучшить результаты и уменьшить травмы
Авто и мото

Японский способ охлаждения салона машины без кондиционера
Еда

Рецепт свинины в яйце и муке на сковороде обеспечивает сочность мяса
Садоводство

Формирование куста пиона: как обрезка влияет на качество цветения
Еда

Рецепт приготовления: рулетики из карбоната с чесноком и майонезом сохраняют нежность на сковороде
Спорт и фитнес

Физиотерапевты рекомендовали растяжку для разминки без оборудования
Наука

Шторм как убийца: тайна гибели птенцов птерозавра раскрыта через 150 млн лет
Технологии

NXPort показала компактную док-станцию для внешних видеокарт с БП 650 Вт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet