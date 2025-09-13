Дешевле и вкуснее: как яблоки превращают карбонат в блюдо, которое все захотят повторить

Представьте: нежное мясо, пропитанное специями, с яблочным акцентом, которое тает во рту. Забудьте о скучной ветчине — этот рецепт изменит ваши завтраки навсегда. Я обожаю мясо во всех видах, а такое особенно: оно идеально для нарезки или сытного бутерброда. Давайте приготовим вместе!

Ингредиенты

1 кг филе свинины (карбонат)

2 зубчика чеснока

200 г яблок

1 ст. л. горчицы

5 шт. душистого перца

3 шт. лаврового листа

1.5 ст. л. поваренной соли

0.5 ч. л. хмели-сунели

Черный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте рассол. В 1-1.5 л воды добавьте лавровый лист и душистый перец. Посолите. Кладите 1.5-2 ст. л. соли. Доведите до кипения и остудите. Пусть рассол полностью остынет.

Опустите карбонат в рассол минимум на 2 часа. Достаньте и подготовьте. Выньте мясо из маринада. Шпигуйте чесноком. Нарежьте чеснок тонкими пластинками и вставьте в мясо. Посыпьте свежемолотым черным перцем.

Обмажьте со всех сторон. Добавьте специи. Посыпьте хмели-сунели или другими по вкусу. Используйте нить или шпагат для ровного среза. Подготовьте яблоки. Нарежьте пластинками и половину уложите на фольгу для аромата и защиты. Уложите мясо. Положите карбонат на яблоки и обложите остальными.

Убедитесь, что нет дырочек, швом вверх. Переложите в форму или на противень, подложив капустный лист. Разогрейте духовку до 220°C на 20 минут, затем снизьте до 180°C на 50 минут. За 10 минут до конца проверьте зубочисткой — сок должен быть прозрачным. Идеально дать остыть в выключенной духовке.

Готово! По желанию удалите яблоки и нарежьте. Наслаждайтесь.