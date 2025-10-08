Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бастурма
Бастурма
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:11

Домохозяйки в восторге: этот способ запекания мяса изменил их жизнь

Запекание свинины в мультиварке сохраняет сочность мяса

Ароматное, мягкое, пропитанное специями мясо, которое просто тает во рту, — мечта любого, кто любит домашнюю кухню. Приготовить такое блюдо можно даже без духовки: достаточно мультиварки. Этот способ удобен тем, что не требует постоянного контроля — техника всё сделает сама. В итоге вы получаете золотистый, сочный кусок свинины, который одинаково хорош и на праздничном столе, и в качестве холодной закуски на следующий день.

Почему стоит готовить мясо в мультиварке

Мультиварка — не просто помощница на кухне, а полноценная альтернатива духовке и сковороде. Благодаря герметичности чаши и стабильной температуре мясо не пересушивается, равномерно пропекается и сохраняет максимум сока. При этом не нужно постоянно переворачивать кусок или следить за температурой.

Для запекания лучше всего подходит свинина — шея, корейка или мякоть окорока. Эти части имеют достаточно жира, который делает мясо мягким и ароматным.

Если выбирать нежирные сорта, например, вырезку, её можно дополнительно обернуть фольгой или добавить немного сливочного масла, чтобы избежать пересушивания.

Подготовка продуктов

Для классического варианта понадобится:

  • свинина — около 1,5 кг;

  • горчица в зёрнах — 1 ч. л.;

  • куркума — 1 ч. л.;

  • паприка — 2 ч. л.;

  • хмели-сунели — 1 ч. л.;

  • молотый кориандр — 0,5 ч. л.;

  • чесночный порошок — 1 ч. л.;

  • перец чёрный — 0,5 ч. л.;

  • соль — 1 ст. л.

Если вы не любите какие-то специи, их можно исключить. Главное — не экономить на качестве самой свинины: лучше выбрать охлаждённую, розовую, с лёгким ароматом.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Подготовка мяса. Кусок свинины промойте и тщательно обсушите бумажными полотенцами. От этого зависит, насколько хорошо специи "прилипнут” к поверхности.

  2. Маринад. Смешайте все приправы и соль. Натрите мясо полученной смесью, слегка массируя, чтобы специи проникли в волокна.

  3. Маринование. Положите мясо в миску, накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник минимум на 3 часа. Лучше — на ночь.

  4. Запекание. Переложите мясо в рукав для запекания, закрепите края и сделайте сверху несколько проколов зубочисткой. Уложите пакет в чашу мультиварки.

  5. Выбор режима. Установите программу "Выпечка" или "Запекание" на 1,5 часа. Если мощность вашей мультиварки ниже 800 Вт — добавьте ещё 20-30 минут.

  6. Финальный штрих. Аккуратно разрежьте пакет, переверните мясо и готовьте ещё 15 минут, чтобы получилась румяная корочка.

  7. Подача. Готовое мясо можно подавать горячим с гарниром или остудить и нарезать для бутербродов.

Совет: для дополнительного аромата добавьте в рукав пару веточек розмарина или немного соевого соуса — он подчеркнёт вкус свинины и придаст ей аппетитный цвет.

Сравнение: мультиварка против духовки

Параметр Мультиварка Духовка
Температура стабильная, до 180°C до 250°C, но с перепадами
Контроль не требуется нужно переворачивать и следить
Время готовки 1,5-2 часа 1-1,5 часа
Риск пересушить минимальный высокий при ошибках с температурой
Удобство можно готовить без присмотра требует участия
Аромат сохраняется под крышкой частично уходит через вентиляцию

Вывод: мультиварка подходит для тех, кто ценит простоту и стабильный результат. Духовка — выбор для тех, кто хочет сильнее подрумянить мясо и получить "запечённую” корочку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мясо не обсушено перед маринованием.
    Последствие: специи не держатся, сок вытекает.
    Альтернатива: тщательно промокнуть бумажными полотенцами.

  • Ошибка: короткое время маринования.
    Последствие: вкус поверхностный, внутри пресно.
    Альтернатива: мариновать минимум 3 часа, лучше ночь.

  • Ошибка: не сделать проколы в пакете.
    Последствие: пакет надувается и может лопнуть.
    Альтернатива: проколоть 4-5 отверстий сверху зубочисткой.

Плюсы и минусы приготовления в мультиварке

Плюсы Минусы
Простота — поставил и забыл Меньше корочки, чем в духовке
Минимум масла и грязи Ограничен размер куска
Экономия электричества Не подходит для хрустящей шкуры
Мясо всегда сочное Дольше готовится

Совет: если хотите поджаристую поверхность, после мультиварки можно быстро обжарить мясо на сковороде или запечь 10 минут в духовке при высокой температуре.

А что если использовать другое мясо?

Если заменить свинину на говядину, увеличьте время приготовления примерно на 30 минут — она плотнее. Курица готовится быстрее — около часа. Баранина требует особого подхода: лучше добавить к маринаду немного лимонного сока, чтобы смягчить волокна и убрать характерный запах.

Мифы и правда

Миф 1. В мультиварке мясо получается варёным.
Правда: всё зависит от режима. В программе "Выпечка" мясо именно запекается — с румяной корочкой, а не тушится.

Миф 2. Маринад делает мясо жёстким.
Правда: наоборот, специи и кислоты размягчают структуру волокон. Главное — не использовать слишком много соли.

Миф 3. Без масла мясо не подрумянится.
Правда: свинина содержит собственный жир, которого достаточно для аппетитного оттенка.

FAQ

Как выбрать мясо для запекания?
Берите свежее, охлаждённое, с лёгким мраморным рисунком. Слишком постная свинина после запекания станет сухой.

Сколько хранится готовое блюдо?
В холодильнике — до 3 суток в герметичной посуде. В морозильнике — до месяца. Перед подачей можно разогреть на программе "Подогрев".

Можно ли добавить овощи?
Да, подойдёт морковь, лук, картофель или болгарский перец. Их можно уложить в рукав вместе с мясом, получится полноценное блюдо "два в одном”.

Какой соус подойдёт?
Классика — горчично-медовый или сливочно-грибной. Можно подать с домашним кетчупом или острым соусом чили.

3 интересных факта

  1. Первые мультиварки появились в Японии в 1950-х годах — как автоматические рисоварки.

  2. Современные модели имеют более 15 режимов, включая "аэрогриль" и "су-вид".

  3. По статистике, блюда из свинины в мультиварке занимают первое место среди запросов рецептов в России осенью и зимой.

Исторический контекст

Запекание мяса в собственном соку известно с древности: в глиняных горшках, листьях или фольге. Мультиварка стала современной версией этой технологии. Она создаёт эффект "печи" — тепло циркулирует внутри чаши, и кусок прогревается равномерно. Благодаря этому способу хозяйки могут готовить блюда ресторанного уровня, не проводя весь день у плиты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запеканка из картофеля с ветчиной и сыром готовится за 50 минут в духовке сегодня в 0:14
Сливки и сыр творят чудеса: эта запеканка становится ресторанным блюдом

Нежная запеканка из картофеля, ветчины и сыра под сливочным соусом — блюдо, которое объединяет комфорт домашней еды и изысканность ресторанной подачи.

Читать полностью » Учёные напомнили: озимый чеснок хранится до 5 месяцев, яровой — до 8 месяцев вчера в 16:32
Один трюк с солью — и чеснок пролежит в кладовке до нового урожая

Как сохранить чеснок свежим до весны и не допустить плесени или прорастания? Простые приёмы, которые продлят жизнь урожаю на месяцы вперёд.

Читать полностью » Кулинарный приём из Великобритании: манка улучшает текстуру жареной картошки вчера в 15:23
Ошибку, которую совершают все при жарке картошки, британцы исправили одним простым шагом

Британцы жарят картошку по-особенному: мягкая внутри, хрустящая снаружи. Но главный секрет не в масле и не в сорте клубней — всё решает один неожиданный ингредиент.

Читать полностью » Брускетта со страчателлой сохраняет классический итальянский вкус при домашнем приготовлении вчера в 14:32
От бутерброда до деликатеса: как простая закуска стала звездой меню

Хрустящий багет, свежие томаты и нежная страчателла — сочетание, которое превращает обычную закуску в гастрономическое удовольствие.

Читать полностью » Шоколадный торт с черничным суфле получается нежным вчера в 14:29
Черничный сюрприз: торт, который удивит даже опытных кондитеров

Шоколадный бисквит, черничное суфле и сливочный крем — кажется, что это сложно, но на самом деле такой торт под силу каждому.

Читать полностью » Тыквенно-чечевичный суп с имбирем помогает укрепить иммунитет вчера в 14:06
Один глоток — и усталость исчезает: рецепт, который стал символом осеннего уюта

Осенний суп, который согревает не хуже пледа. Узнайте, как превратить тыкву и чечевицу в ароматное пюре с имбирем и ресторанным вкусом.

Читать полностью » Кимчи из пекинской капусты готовится методом быстрого маринования с добавлением острой пасты вчера в 13:24
Капуста, которая обжигает: секреты быстрого приготовления легендарного кимчи раскрыты

Острая, ароматная и сочная закуска за пару дней — кимчи из пекинской капусты по-корейски, приготовленное по быстрому способу без сложных ингредиентов.

Читать полностью » Блинчики Креп Сюзетт с фламбе готовятся по классической французской технологии с ликёром вчера в 13:21
Сладкое шоу на вашей кухне: готовим легендарные блинчики с карамельным соусом

Французская классика в домашнем исполнении — тонкие блины, пропитанные апельсиновым карамельным соусом. Блинчики Креп Сюзетт превращают обычный завтрак в маленький праздник.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
General Motors отказалась от схемы получения налоговой льготы на электромобили в США
Спорт и фитнес
Эксперты назвали безопасные варианты выпадов для домашних тренировок
Садоводство
В Оренбургской области используют лапник, солому и мешковину для утепления сада
Еда
Пекарь Костас Даремас рассказал, как возродил старинный рецепт мустокулур
Туризм
Губернатор Камчатского края Солодов предложил наказывать турфирмы рублём
Авто и мото
Аналитик Болховский: цены на автозапчасти снизятся в начале 2026 года
Технологии
AnTuTu назвал самые выгодные смартфоны сентября — лидирует серия Redmi
Питомцы
Зоопсихолог: жест с поднятой лапой у собак связан с инстинктом охоты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet