Домохозяйки в восторге: этот способ запекания мяса изменил их жизнь

Ароматное, мягкое, пропитанное специями мясо, которое просто тает во рту, — мечта любого, кто любит домашнюю кухню. Приготовить такое блюдо можно даже без духовки: достаточно мультиварки. Этот способ удобен тем, что не требует постоянного контроля — техника всё сделает сама. В итоге вы получаете золотистый, сочный кусок свинины, который одинаково хорош и на праздничном столе, и в качестве холодной закуски на следующий день.

Почему стоит готовить мясо в мультиварке

Мультиварка — не просто помощница на кухне, а полноценная альтернатива духовке и сковороде. Благодаря герметичности чаши и стабильной температуре мясо не пересушивается, равномерно пропекается и сохраняет максимум сока. При этом не нужно постоянно переворачивать кусок или следить за температурой.

Для запекания лучше всего подходит свинина — шея, корейка или мякоть окорока. Эти части имеют достаточно жира, который делает мясо мягким и ароматным.

Если выбирать нежирные сорта, например, вырезку, её можно дополнительно обернуть фольгой или добавить немного сливочного масла, чтобы избежать пересушивания.

Подготовка продуктов

Для классического варианта понадобится:

свинина — около 1,5 кг;

горчица в зёрнах — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.;

паприка — 2 ч. л.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

молотый кориандр — 0,5 ч. л.;

чесночный порошок — 1 ч. л.;

перец чёрный — 0,5 ч. л.;

соль — 1 ст. л.

Если вы не любите какие-то специи, их можно исключить. Главное — не экономить на качестве самой свинины: лучше выбрать охлаждённую, розовую, с лёгким ароматом.

Советы шаг за шагом (HowTo)

Подготовка мяса. Кусок свинины промойте и тщательно обсушите бумажными полотенцами. От этого зависит, насколько хорошо специи "прилипнут” к поверхности. Маринад. Смешайте все приправы и соль. Натрите мясо полученной смесью, слегка массируя, чтобы специи проникли в волокна. Маринование. Положите мясо в миску, накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник минимум на 3 часа. Лучше — на ночь. Запекание. Переложите мясо в рукав для запекания, закрепите края и сделайте сверху несколько проколов зубочисткой. Уложите пакет в чашу мультиварки. Выбор режима. Установите программу "Выпечка" или "Запекание" на 1,5 часа. Если мощность вашей мультиварки ниже 800 Вт — добавьте ещё 20-30 минут. Финальный штрих. Аккуратно разрежьте пакет, переверните мясо и готовьте ещё 15 минут, чтобы получилась румяная корочка. Подача. Готовое мясо можно подавать горячим с гарниром или остудить и нарезать для бутербродов.

Совет: для дополнительного аромата добавьте в рукав пару веточек розмарина или немного соевого соуса — он подчеркнёт вкус свинины и придаст ей аппетитный цвет.

Сравнение: мультиварка против духовки

Параметр Мультиварка Духовка Температура стабильная, до 180°C до 250°C, но с перепадами Контроль не требуется нужно переворачивать и следить Время готовки 1,5-2 часа 1-1,5 часа Риск пересушить минимальный высокий при ошибках с температурой Удобство можно готовить без присмотра требует участия Аромат сохраняется под крышкой частично уходит через вентиляцию

Вывод: мультиварка подходит для тех, кто ценит простоту и стабильный результат. Духовка — выбор для тех, кто хочет сильнее подрумянить мясо и получить "запечённую” корочку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: мясо не обсушено перед маринованием.

Последствие: специи не держатся, сок вытекает.

Альтернатива: тщательно промокнуть бумажными полотенцами.

Ошибка: короткое время маринования.

Последствие: вкус поверхностный, внутри пресно.

Альтернатива: мариновать минимум 3 часа, лучше ночь.

Ошибка: не сделать проколы в пакете.

Последствие: пакет надувается и может лопнуть.

Альтернатива: проколоть 4-5 отверстий сверху зубочисткой.

Плюсы и минусы приготовления в мультиварке

Плюсы Минусы Простота — поставил и забыл Меньше корочки, чем в духовке Минимум масла и грязи Ограничен размер куска Экономия электричества Не подходит для хрустящей шкуры Мясо всегда сочное Дольше готовится

Совет: если хотите поджаристую поверхность, после мультиварки можно быстро обжарить мясо на сковороде или запечь 10 минут в духовке при высокой температуре.

А что если использовать другое мясо?

Если заменить свинину на говядину, увеличьте время приготовления примерно на 30 минут — она плотнее. Курица готовится быстрее — около часа. Баранина требует особого подхода: лучше добавить к маринаду немного лимонного сока, чтобы смягчить волокна и убрать характерный запах.

Мифы и правда

Миф 1. В мультиварке мясо получается варёным.

Правда: всё зависит от режима. В программе "Выпечка" мясо именно запекается — с румяной корочкой, а не тушится.

Миф 2. Маринад делает мясо жёстким.

Правда: наоборот, специи и кислоты размягчают структуру волокон. Главное — не использовать слишком много соли.

Миф 3. Без масла мясо не подрумянится.

Правда: свинина содержит собственный жир, которого достаточно для аппетитного оттенка.

FAQ

Как выбрать мясо для запекания?

Берите свежее, охлаждённое, с лёгким мраморным рисунком. Слишком постная свинина после запекания станет сухой.

Сколько хранится готовое блюдо?

В холодильнике — до 3 суток в герметичной посуде. В морозильнике — до месяца. Перед подачей можно разогреть на программе "Подогрев".

Можно ли добавить овощи?

Да, подойдёт морковь, лук, картофель или болгарский перец. Их можно уложить в рукав вместе с мясом, получится полноценное блюдо "два в одном”.

Какой соус подойдёт?

Классика — горчично-медовый или сливочно-грибной. Можно подать с домашним кетчупом или острым соусом чили.

3 интересных факта

Первые мультиварки появились в Японии в 1950-х годах — как автоматические рисоварки. Современные модели имеют более 15 режимов, включая "аэрогриль" и "су-вид". По статистике, блюда из свинины в мультиварке занимают первое место среди запросов рецептов в России осенью и зимой.

Исторический контекст

Запекание мяса в собственном соку известно с древности: в глиняных горшках, листьях или фольге. Мультиварка стала современной версией этой технологии. Она создаёт эффект "печи" — тепло циркулирует внутри чаши, и кусок прогревается равномерно. Благодаря этому способу хозяйки могут готовить блюда ресторанного уровня, не проводя весь день у плиты.