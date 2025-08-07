4 ингредиента и 2 часа — получаю сочную рульку, как в лучшем ресторане

Вы когда-нибудь пробовали свиную рульку, запеченную в духовке? Это не просто блюдо, а настоящая находка для любителей вкусно поесть! Нежная и сочная, она станет отличным угощением как в горячем, так и в холодном виде. Подавать такую рульку можно в качестве основного блюда или нарезки для закуски.

Ингредиенты

Свиная рулька — 1 кг

Соевый соус — 100 мл

Чеснок — 4 зубчика

Перец черный молотый — по вкусу

Пошаговая инструкция

Для начала выберите качественную свиную рульку. Оптимально, если она будет от молодого поросенка с тонкой кожицей — такое мясо получается особенно нежным. Не забудьте о соевом соусе: выбирайте тот, который изготовлен методом натурального брожения.

Тщательно промойте рульку и обсушите. Сделайте несколько глубоких проколов острым ножом, чтобы маринад лучше проник в мясо. В проколы вставьте тонкие ломтики чеснока, оставив один зубчик для маринада.

Смешайте соевый соус с измельченным чесноком. Я использую пресс, но можно также натереть чеснок на терке или мелко нарезать. Добавьте молотый перец и перемешайте маринад. Здесь можно добавить любимые пряности: хмели-сунели, паприку или острый перец. Соль не требуется, так как соевый соус уже достаточно соленый.

Полейте рульку маринадом и оставьте на минимум 30 минут, а лучше — на сутки. Периодически переворачивайте рульку для равномерного пропитывания. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите маринованную рульку в рукав для запекания и закройте края.

Сделайте несколько проколов в рукаве зубочисткой, чтобы пар мог выходить. Запекайте рульку около 2 часов. Если хотите хрустящую корочку, за 20-30 минут до окончания приготовления разорвите рукав. Запеченная рулька идеально подходит как для горячего, так и для холодного сервировки. Наслаждайтесь.