Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
рулька
рулька
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:46

4 ингредиента и 2 часа — получаю сочную рульку, как в лучшем ресторане

Свиная рулька в рукаве: советы по маринованию и запеканию от кулинаров

Вы когда-нибудь пробовали свиную рульку, запеченную в духовке? Это не просто блюдо, а настоящая находка для любителей вкусно поесть! Нежная и сочная, она станет отличным угощением как в горячем, так и в холодном виде. Подавать такую рульку можно в качестве основного блюда или нарезки для закуски.

Ингредиенты

  • Свиная рулька — 1 кг
  • Соевый соус — 100 мл
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Перец черный молотый — по вкусу

Пошаговая инструкция

Для начала выберите качественную свиную рульку. Оптимально, если она будет от молодого поросенка с тонкой кожицей — такое мясо получается особенно нежным. Не забудьте о соевом соусе: выбирайте тот, который изготовлен методом натурального брожения.

Тщательно промойте рульку и обсушите. Сделайте несколько глубоких проколов острым ножом, чтобы маринад лучше проник в мясо. В проколы вставьте тонкие ломтики чеснока, оставив один зубчик для маринада.

Смешайте соевый соус с измельченным чесноком. Я использую пресс, но можно также натереть чеснок на терке или мелко нарезать. Добавьте молотый перец и перемешайте маринад. Здесь можно добавить любимые пряности: хмели-сунели, паприку или острый перец. Соль не требуется, так как соевый соус уже достаточно соленый.

Полейте рульку маринадом и оставьте на минимум 30 минут, а лучше — на сутки. Периодически переворачивайте рульку для равномерного пропитывания. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите маринованную рульку в рукав для запекания и закройте края.

Сделайте несколько проколов в рукаве зубочисткой, чтобы пар мог выходить. Запекайте рульку около 2 часов. Если хотите хрустящую корочку, за 20-30 минут до окончания приготовления разорвите рукав. Запеченная рулька идеально подходит как для горячего, так и для холодного сервировки. Наслаждайтесь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт запечённой свинины с грибами и сыром: ингредиенты и пошаговая инструкция сегодня в 0:55

Шикарное блюдо для ужина: свинина с грибами и сливочным соусом, которое покорит всех

Сочная свинина с грибами и сыром в сливочном соусе — простое, но эффектное блюдо для ужина или праздника. Узнайте, как приготовить его идеально!

Читать полностью » Рецепт домашней куриной ветчины: как приготовить за 1,5 часа с минимальным набором ингредиентов сегодня в 0:43

Как сделать идеальную куриную ветчину: секреты, которые изменят ваше меню

Как приготовить нежную куриную ветчину дома? Простой рецепт с минимумом ингредиентов — результат превзойдёт магазинный вариант!

Читать полностью » Университет RMIT: биоуголь из кофейной гущи снижает потребление песка в строительстве сегодня в 0:31

Обычная кофейная гуща — теперь из неё делают то, что раньше стоило миллионы

Австралийские учёные предложили необычное решение для стройки будущего — прочный бетон из кофейной гущи. Экономия ресурсов, меньше выбросов и больше пользы.

Читать полностью » Диетологи рекомендуют есть не более 2–3 персиков в день — при нормальном весе и здоровье вчера в 23:51

Нежные снаружи, коварные внутри: чем персики могут навредить организму

Персики вкусны и полезны, но чрезмерное увлечение может навредить. Сколько можно съесть без последствий — объясняют диетологи и врачи.

Читать полностью » Влияние питья воды на ночной отдых: почему не стоит пить воду перед сном вчера в 23:23

Как избежать бессонных ночей: советы по правильному питью воды перед сном

Привычка пить воду перед сном может нарушить ваш отдых и вызвать проблемы со здоровьем. Узнайте, как правильно пить воду, чтобы не нарушать биоритмы!

Читать полностью » Что пить в жару: терапевт назвала напитки, которые безопасно утоляют жажду вчера в 23:12

Что действительно утоляет жажду: 5 напитков, которые работают на вас

Почему кофе и газировка делают только хуже в жару? Врач объясняет, какие напитки не утоляют жажду, а усиливают обезвоживание и мешают телу охлаждаться.

Читать полностью » Почему мёд не является безопасной альтернативой сахару — мнение врача вчера в 22:46

Ложка, которая решает всё: как мёд стал главным кулинарным обманом века

Мед — вкуснее и полезнее сахара, но не так безобиден, как кажется. Когда он лечит, а когда вредит — рассказывает гастроэнтеролог Ирина Губанова.

Читать полностью » Эксперт призвал не покупать ранние бахчевые вне официальных торговых точек вчера в 22:26

Арбуз летом: снаружи — аромат и сладость, внутри — то, чего не видно без лаборатории

Ранние арбузы могут содержать опасные нитраты, особенно вредные для детей. Эксперт рассказал, как выбрать безопасный плод и не отравиться летом.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Цветы для поздней посадки: какие выбрать в августе для осеннего цветения
Красота и здоровье

Терапевт Чернышова объяснила, почему любители спорта могут столкнуться с серьезными рисками для здоровья
Культура и шоу-бизнес

Qatar Airways внедрит музыку Ханса Циммера на борту и в аэропортах
Наука и технологии

Пекин готовит подводные лодки с лазерами для выведения спутников Starlink из строя — Жэнь Юаньчжэнь
Дом

Уютный дом с использованием старого матраса: идеи для лежанки, пуфа и других аксессуаров
Авто и мото

Производство Mercedes G-Class достигло 600 тысяч — пятая часть выпущена за два года
Авто и мото

Доля россиян, называющих машины по имени, снизилась с 47% до 36%
Еда

Польза спелых бананов: укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru