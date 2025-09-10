Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свиная грудинка
Свиная грудинка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:16

Грудинка в рукаве: когда запекание в духовке ломает все стереотипы о мясе

Кулинарный рецепт: грудинка в рукаве запекается в духовке до сочности

Представьте: нежная, сочная грудинка, запеченная в рукаве, которая исчезает с тарелки еще горячей. Это не просто закуска — это хит для любого застолья. Я, Юлия М., поделюсь простым рецептом, чтобы вы могли приготовить ее заранее и наслаждаться на празднике.

Ингредиенты

  • Свиная грудинка: 800 г
  • Соевый соус: 100 мл
  • Готовая горчица: 1 ст. л.
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Растительное масло: 2 ст. л.
  • Соль: по вкусу
  • Сухие специи: по вкусу (я люблю молотый перец, паприку и сушеный базилик)

Пошаговое приготовление

Возьмите все необходимое. Толстая грудинка с прослойками мяса — ключ к сочности. Даже немного сала добавит вкуса. В большой миске смешайте соевый соус, горчицу, масло. Чеснок пропустите через пресс прямо туда. Посолите и добавьте специи — учитывайте, что соус уже соленый. Хорошо перемешайте.

Обваляйте грудинку в маринаде со всех сторон. Дайте постоять минимум 30 минут, а лучше пару часов. Положите грудинку с маринадом в рукав, завяжите. Выложите на противень и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1,5 часа. Время может варьироваться — проверьте свою духовку (подробности в статье по ссылке ниже).

За 20 минут до конца разрежьте рукав сверху, чтобы грудинка подрумянилась. Выньте из духовки, дайте остыть в холодильнике. Она станет плотной и легко нарезанной — идеально для бутербродов вместо колбасы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свиные ребрышки маринуют в смеси соевого соуса, чеснока и уцхо-сунели перед запеканием сегодня в 2:33

Ребрышки без дыма и углей: как духовка обманула гриль и удивила вкусом

Хотите вкус гриля без костра? Узнайте, как приготовить сочные свиные ребрышки в духовке с простым рецептом. Аромат и румяность гарантированы!

Читать полностью » Врачи объяснили, чем овсянка полезна для пищеварения и микрофлоры кишечника вчера в 23:23

Овёсземпик из соцсетей: модный тренд или переоценённая каша

Учёные подтвердили: овсянка помогает дольше оставаться сытым, снижает уровень сахара и холестерина. Но может ли она реально способствовать похудению?

Читать полностью » Врачи объяснили, безопасен ли глутамат натрия при умеренном употреблении вчера в 22:19

Е621 под ударом: правда о самой спорной пищевой добавке

Глутамат натрия называют опасным усилителем вкуса. Но что на самом деле говорят исследования о его связи с болезнями и перееданием?

Читать полностью » Учёные объяснили, чем полезен картофель и когда он становится опасным вчера в 21:15

Гарнир или суперфуд: неожиданные факты о привычном картофеле

Картофель может быть полезен для сердца и контроля веса, но при определённых условиях становится опасным. Разбираем, в чём риск.

Читать полностью » Исследование: 50 г колбасы в день повышают риск диабета на 11% и рака кишечника на 7% вчера в 20:02

Один бутерброд с колбасой в день — и риск диабета уже растёт

Новое исследование показало: даже один бутерброд с колбасой или банка газировки в день повышают риск диабета и рака.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Белоусов: груша обогнала яблоко и банан по содержанию клетчатки вчера в 19:18

Забытый чемпион: какой фрукт обогнал яблоко и банан по пользе для кишечника

Врач назвал фрукт-рекордсмен по содержанию клетчатки. Оказывается, груша опережает даже яблоко и банан, помогая укрепить ЖКТ и улучшить пищеварение.

Читать полностью » Омлет в микроволновке снижает калорийность и сохраняет витамины вчера в 18:10

Забудьте про жирные сковородки — омлет теперь готовят по-другому

Омлет без сковороды? Один неожиданный способ поможет сэкономить время и силы на кухне, а результат приятно удивит вкусом и лёгкостью.

Читать полностью » В Италии уточнили, почему сливки и грибы не входят в оригинальный рецепт карбонары вчера в 17:02

Ложка сливок — и всё испорчено: как превращают карбонару в пародию

Легендарные спагетти карбонара скрывают не только насыщенный вкус, но и тайну своего происхождения. Узнайте, какие версии спорят между собой.

Читать полностью »

Новости
Еда

Заливное из говядины варится на медленном огне для сохранения нежной текстуры
Красота и здоровье

Учёные: каждый градус жары повышает ежедневное потребление сахара на 0,7 г
Спорт и фитнес

Упражнения с Jawzrsize могут вызвать смещение зубов — стоматолог Чарльз Сутера
Садоводство

Древесная зола при передозировке повышает pH почвы и вызывает ожоги кожи и глаз
Садоводство

Морковь до весны как с грядки: используйте листья рябины – простой секрет
Туризм

Экономия на отелях в домах на колесах компенсируется расходами на топливо и стоянки
Садоводство

Тайная война в вашем саду: эти растения убивают друг друга – как избежать конфликтов
Авто и мото

В Китае молодежь выбирает экскурсии на заводы вместо торговых центров — China Daily
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet