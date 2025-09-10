Грудинка в рукаве: когда запекание в духовке ломает все стереотипы о мясе

Представьте: нежная, сочная грудинка, запеченная в рукаве, которая исчезает с тарелки еще горячей. Это не просто закуска — это хит для любого застолья. Я, Юлия М., поделюсь простым рецептом, чтобы вы могли приготовить ее заранее и наслаждаться на празднике.

Ингредиенты

Свиная грудинка: 800 г

Соевый соус: 100 мл

Готовая горчица: 1 ст. л.

Чеснок: 2 зубчика

Растительное масло: 2 ст. л.

Соль: по вкусу

Сухие специи: по вкусу (я люблю молотый перец, паприку и сушеный базилик)

Пошаговое приготовление

Возьмите все необходимое. Толстая грудинка с прослойками мяса — ключ к сочности. Даже немного сала добавит вкуса. В большой миске смешайте соевый соус, горчицу, масло. Чеснок пропустите через пресс прямо туда. Посолите и добавьте специи — учитывайте, что соус уже соленый. Хорошо перемешайте.

Обваляйте грудинку в маринаде со всех сторон. Дайте постоять минимум 30 минут, а лучше пару часов. Положите грудинку с маринадом в рукав, завяжите. Выложите на противень и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1,5 часа. Время может варьироваться — проверьте свою духовку (подробности в статье по ссылке ниже).

За 20 минут до конца разрежьте рукав сверху, чтобы грудинка подрумянилась. Выньте из духовки, дайте остыть в холодильнике. Она станет плотной и легко нарезанной — идеально для бутербродов вместо колбасы.