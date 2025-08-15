Как приготовить минтай с помидорами за 30 минут и поразить гостей

Задумывались ли вы, как быстро и просто можно приготовить настоящий кулинарный шедевр? Минтай с помидорами и сыром, запеченный в духовке, — это именно то блюдо, которое требует минимальных усилий, но радует своим вкусом. Это отличное решение как для буднего ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

Минтай — 500 г

Помидоры — 250 г

Твёрдый сыр — 80 г

Лук — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок (1/2 лимона) — 2 ст. л.

Специи (для рыбы) — 1 ч. л.

Чёрный молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для начала соберите все необходимые продукты. Минтай можно использовать как свежим, так и замороженным. Если выбрали замороженную рыбу, обязательно разморозьте её заранее, переместив из морозильника на нижнюю полку холодильника. Очистите минтай от внутренностей и чешуи, удалите плавники и тщательно промойте под холодной водой. Нарежьте рыбу на порционные куски.

Помидоры промойте, обсушите и нарежьте дольками. Если используете помидоры черри, просто разрежьте их пополам. Выбирайте плотные и сочные плоды, чтобы они не расползлись во время приготовления. Очистите лук и нарежьте его тонкими кольцами или полукольцами. Для разнообразия можно заменить репчатый лук на красный или шалот.

Сыр натрите на крупной терке. Подойдет любой твердый или полутвердый сыр, главное, чтобы он был качественным и хорошо плавился. В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, специи, чёрный перец и соль. Тщательно перемешайте. Обратите внимание на готовые смеси специй — они могут содержать соль и перец, поэтому будьте осторожны, чтобы не пересолить блюдо.

Выложите куски минтая в миску и залейте маринадом. Оставьте на 20 минут, чтобы рыба пропиталась ароматами. В форму для запекания выложите лук в один слой, затем распределите сверху куски рыбы. Полейте оставшимся маринадом и добавьте дольки помидоров. Сверху посыпьте тертым сыром. Поставьте в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут. Готовое блюдо посыпьте свежей петрушкой и подавайте к столу.