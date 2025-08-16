Почему этот рецепт минтая с сыром обожают даже те, кто не любит рыбу
А вы знали, что минтай может быть невероятно сочным и нежным? Просто запеките его с сыром — и обычный ужин превратится в кулинарный шедевр!
Что понадобится
- Минтай — 800 г (можно заменить филе)
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Смесь перцев — 1/2 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Молоко — 200 мл
- Сливочное масло — 50 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Мука — 2 ст. л.
- Специи для рыбы — 1 ч. л.
- Чёрный перец и соль — по вкусу
Как приготовить
Если минтай заморожен, заранее разморозьте его в холодильнике. Очистите от чешуи, удалите внутренности, плавники и нарежьте на порционные куски. Приправьте рыбу солью и смесью перцев, оставьте на 10-15 минут.
Растопите сливочное масло в сковороде. Добавьте муку, перемешайте до однородности. Влейте тёплое молоко, помешивая, доведите до загустения. Половину натёртого сыра добавьте в соус, приправьте специями, перемешайте до растворения сыра.
Выложите рыбу в форму, смазанную маслом. Полейте соусом, посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 20-25 минут при 180°C до золотистой корочки. Украсьте свежими помидорами и зеленью.
