Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шампиньоны запеченные
Шампиньоны запеченные
© Designed by Freepik by atlascompany is licensed under Public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:14

Всего несколько ингредиентов — и шампиньоны получаются лучше, чем в кафе

Шампиньоны с травами и лимоном: готовим в духовке по простому рецепту

Шампиньоны — идеальный продукт для быстрого и вкусного ужина. Они одинаково хороши и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу, рыбе или картофелю. В духовке грибы получаются особенно ароматными и сочными, если знать пару простых секретов.

Рецепт 1. Шампиньоны с травами и лимоном

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 500 г;

  • чеснок сушёный — 0,5 ч. л. (можно заменить свежим);

  • паприка — 0,5 ч. л.;

  • прованские травы — 1 ч. л.;

  • соль — 0,5 ч. л.;

  • растительное масло — 3 ст. л.;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • сливочное масло — 20 г (для формы).

Приготовление:

  1. Вымойте и обсушите грибы. Крупные разрежьте пополам или на четвертинки.

  2. В миске смешайте грибы с чесноком, паприкой, травами, солью, маслом и лимонным соком.

  3. Форму смажьте сливочным маслом, выложите грибы.

  4. Запекайте при 180 °C в течение 20–30 минут.

Важно: вынимайте грибы, пока в форме остаётся немного жидкости. Так они сохранят сочность.

Рецепт 2. Шампиньоны в майонезно-чесночном соусе

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 500 г;

  • майонез — 1 ст. л.;

  • соевый соус — 2 ст. л. (или соль по вкусу);

  • чеснок — 3–4 зубчика (или сушёный);

  • чёрный перец — по вкусу;

  • сливочное масло — для формы.

Приготовление:

  1. Подготовьте грибы: промойте и просушите.

  2. Добавьте майонез, чеснок, перец и соевый соус, перемешайте.

  3. Выложите в смазанную форму.

  4. Запекайте при 180 °C 20–25 минут.

Как и в первом рецепте, следите, чтобы грибы не пересохли. Идеальный момент — когда в форме осталось немного сока.

Эти два варианта — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек. Минимум усилий, всего 20–30 минут в духовке — и ароматное блюдо готово.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовление белорусской мачанки со свининой и шампиньонами сегодня в 13:14

Мачанка: почему это блюдо было главным на белорусских праздниках и его рецепт передавали из уст в уста

Откройте для себя душу белорусской кухни — мачанку. Сочное мясо, ароматные грибы и нежные блины. Простой рецепт для незабываемого ужина, который соберет всю семью за столом.

Читать полностью » Как приготовить запеканку из куриного филе, баклажанов и помидоров сегодня в 12:19

Запеканка, которую примет даже самый привередливый гурман

Слоеная запеканка из курицы, баклажанов и помидоров под сырной корочкой. Узнайте секрет идеального ужина, который готовится просто и покоряет с первого кусочка.

Читать полностью » Как приготовить перец, фаршированный грибами и капустой сегодня в 12:12

Мясо отдыхает: скромный перец с грибной начинкой устроит кулинарную революцию на вашей кухне

Откройте секрет невероятно сочного и ароматного фаршированного перца с грибами под сырной корочкой. Простой пошаговый рецепт для идеального ужина, который удивит ваших близких.

Читать полностью » Как запекать стейки зубатки в духовке 30 минут при 200 градусах сегодня в 11:06

Не запекайте рыбу без этого трюка: простой прием, который спасает даже самую бюджетную зубатку от сухости

Откройте секрет идеального ужина: сочная зубатка в духовке с хрустящей корочкой. Простой рецепт с маринадом, который превратит рыбу в праздничное блюдо.

Читать полностью » Как приготовить куриный рулет с сыром сегодня в 11:01

Блюдо, которое в СССР готовили на праздники, а сейчас оно покоряет TikTok

Сочный куриный рулет с сырной начинкой — идеальная закуска для любого случая. Узнайте секрет его приготовления, чтобы мясо оставалось нежным, а начинка не вытекала.

Читать полностью » Как приготовить ванильное мороженое в домашних условиях сегодня в 10:10

Ваши дети требуют добавки, а гости не верят, что это домашнее: секрет пломбира без заморочек

Правда ли, что для идеального домашнего мороженого нужно часами стоять у морозилки? Разрушаем мифы и делимся простым рецептом пломбира, который не расслаивается даже без постоянного помешивания.

Читать полностью » Как приготовить торт из 12 коржей с йогуртовым кремом сегодня в 10:05

Невеста на столе: торт, перед которым не устоит даже самый привередливый гость

Секрет идеального праздничного торта. Узнайте, как испечь нежный йогуртовый торт "Невеста" с цветами из мастики, который покорит всех гостей.

Читать полностью » Как приготовить Говядину Веллингтон сегодня в 9:19

Не просто мясо в тесте: какой секрет скрывает настоящий Веллингтон

Хотите произвести фурур на празднике? Говядина Веллингтон — то, что нужно. Наш гид раскроет все секреты приготовления легендарного блюда, от выбора мяса до идеальной корочки.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные выявили связь между выходными и развитием социального апноэ
Дом

Как ухаживать за детской одеждой: правила стирки, сушки и глажки для безопасности ребёнка
Садоводство

Дачники в Ульяновской области совмещают клумбы с мини-огородами
Питомцы

Козы различают эмоции человека по голосу и выражению лица
Спорт и фитнес

Силовые упражнения с гирей сидя рекомендуют при травмах ног и малой активности
Красота и здоровье

Сексолог Джесс О’Рейли: после 70 лет интимная жизнь становится глубже и эмоциональнее
Туризм

Тайна невидимых уголков Италии: 99% страны еще не исследованы
Наука и технологии

Норвежские исследователи раскрыли данные о климатических изменениях в Арктике 75 тысяч лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru