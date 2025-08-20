Всего несколько ингредиентов — и шампиньоны получаются лучше, чем в кафе

Шампиньоны — идеальный продукт для быстрого и вкусного ужина. Они одинаково хороши и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу, рыбе или картофелю. В духовке грибы получаются особенно ароматными и сочными, если знать пару простых секретов.

Рецепт 1. Шампиньоны с травами и лимоном

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 г;

чеснок сушёный — 0,5 ч. л. (можно заменить свежим);

паприка — 0,5 ч. л.;

прованские травы — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

сливочное масло — 20 г (для формы).

Приготовление:

Вымойте и обсушите грибы. Крупные разрежьте пополам или на четвертинки. В миске смешайте грибы с чесноком, паприкой, травами, солью, маслом и лимонным соком. Форму смажьте сливочным маслом, выложите грибы. Запекайте при 180 °C в течение 20–30 минут.

Важно: вынимайте грибы, пока в форме остаётся немного жидкости. Так они сохранят сочность.

Рецепт 2. Шампиньоны в майонезно-чесночном соусе

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 г;

майонез — 1 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л. (или соль по вкусу);

чеснок — 3–4 зубчика (или сушёный);

чёрный перец — по вкусу;

сливочное масло — для формы.

Приготовление:

Подготовьте грибы: промойте и просушите. Добавьте майонез, чеснок, перец и соевый соус, перемешайте. Выложите в смазанную форму. Запекайте при 180 °C 20–25 минут.

Как и в первом рецепте, следите, чтобы грибы не пересохли. Идеальный момент — когда в форме осталось немного сока.

Эти два варианта — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек. Минимум усилий, всего 20–30 минут в духовке — и ароматное блюдо готово.