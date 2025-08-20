Всего несколько ингредиентов — и шампиньоны получаются лучше, чем в кафе
Шампиньоны — идеальный продукт для быстрого и вкусного ужина. Они одинаково хороши и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу, рыбе или картофелю. В духовке грибы получаются особенно ароматными и сочными, если знать пару простых секретов.
Рецепт 1. Шампиньоны с травами и лимоном
Ингредиенты:
-
шампиньоны — 500 г;
-
чеснок сушёный — 0,5 ч. л. (можно заменить свежим);
-
паприка — 0,5 ч. л.;
-
прованские травы — 1 ч. л.;
-
соль — 0,5 ч. л.;
-
растительное масло — 3 ст. л.;
-
лимонный сок — 1 ст. л.;
-
сливочное масло — 20 г (для формы).
Приготовление:
-
Вымойте и обсушите грибы. Крупные разрежьте пополам или на четвертинки.
-
В миске смешайте грибы с чесноком, паприкой, травами, солью, маслом и лимонным соком.
-
Форму смажьте сливочным маслом, выложите грибы.
-
Запекайте при 180 °C в течение 20–30 минут.
Важно: вынимайте грибы, пока в форме остаётся немного жидкости. Так они сохранят сочность.
Рецепт 2. Шампиньоны в майонезно-чесночном соусе
Ингредиенты:
-
шампиньоны — 500 г;
-
майонез — 1 ст. л.;
-
соевый соус — 2 ст. л. (или соль по вкусу);
-
чеснок — 3–4 зубчика (или сушёный);
-
чёрный перец — по вкусу;
-
сливочное масло — для формы.
Приготовление:
-
Подготовьте грибы: промойте и просушите.
-
Добавьте майонез, чеснок, перец и соевый соус, перемешайте.
-
Выложите в смазанную форму.
-
Запекайте при 180 °C 20–25 минут.
Как и в первом рецепте, следите, чтобы грибы не пересохли. Идеальный момент — когда в форме осталось немного сока.
Эти два варианта — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек. Минимум усилий, всего 20–30 минут в духовке — и ароматное блюдо готово.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru