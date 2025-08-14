Секреты сочности: что скрывают идеальные ежики в подливке

Ищете блюдо, которое украсит и будничный, и праздничный стол? Попробуйте ароматные ежики в густом томатном соусе — они получаются сочными, сытными и очень аппетитными!

Ингредиенты

Фарш мясной — 350 г (лучше свино-говяжий, с небольшим содержанием жира)

Рис — 150 г (длиннозерный, не пропаренный)

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 3 ст. л.

Вода — 150 мл

Сахар — 0,5 ч. л. (чтобы убрать кислинку)

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Рис промойте, смешайте с фаршем. Посолите, поперчите и хорошо вымешайте. Совет: Если делаете много ежиков, добавьте яйцо — так они не развалятся. Скатайте небольшие колобки, выложите в форму. Не ставьте их слишком близко — нужно место для овощей и подливки.

Лук нарежьте кубиками, морковь натрите. Разложите овощи между ежиками. Смешайте томатную пасту, воду и сахар, залейте в форму. Духовку разогрейте до 220°C. Выпекайте 25-30 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной, зеленью или свежим салатом.

Почему стоит попробовать?