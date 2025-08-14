Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыбные тефтели в томатном соусе с овощами
Рыбные тефтели в томатном соусе с овощами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:15

Секреты сочности: что скрывают идеальные ежики в подливке

Рецепт ежиков в томатной подливке: ингредиенты и способ приготовления

Ищете блюдо, которое украсит и будничный, и праздничный стол? Попробуйте ароматные ежики в густом томатном соусе — они получаются сочными, сытными и очень аппетитными!

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 350 г (лучше свино-говяжий, с небольшим содержанием жира)
  • Рис — 150 г (длиннозерный, не пропаренный)
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Вода — 150 мл
  • Сахар — 0,5 ч. л. (чтобы убрать кислинку)
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Рис промойте, смешайте с фаршем. Посолите, поперчите и хорошо вымешайте. Совет: Если делаете много ежиков, добавьте яйцо — так они не развалятся. Скатайте небольшие колобки, выложите в форму. Не ставьте их слишком близко — нужно место для овощей и подливки.

Лук нарежьте кубиками, морковь натрите. Разложите овощи между ежиками. Смешайте томатную пасту, воду и сахар, залейте в форму. Духовку разогрейте до 220°C. Выпекайте 25-30 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной, зеленью или свежим салатом.

Почему стоит попробовать?

  • Простота — минимум ингредиентов, максимум вкуса.
  • Универсальность — подходит для обеда, ужина и праздничного стола.
  • Сытность — благодаря сочетанию мяса, риса и овощей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пять рецептов куриной грудки для быстрого и вкусного ужина сегодня в 3:22

Пять кулинарных хитростей, которые изменят вкус обычной куриной грудки

Пять способов приготовить куриную грудку так, чтобы она каждый раз была разной: от классики до современных кулинарных приёмов.

Читать полностью » Как сделать шоколадный кекс в кружке — простой рецепт сегодня в 2:47

Побалуйте себя: шоколадный кекс за 5 минут, который не оставит равнодушным

Шоколадный кекс в кружке за 5 минут — идеальный десерт, когда нет времени. Мягкий, воздушный и очень простой в приготовлении!

Читать полностью » Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками: пошаговая инструкция сегодня в 2:41

Крабовые палочки в лаваше: неожиданное сочетание, которое удивит даже гурманов

Узнайте, как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцом! Простое и вкусное блюдо, которое украсит любой стол.

Читать полностью » Как приготовить брауни с орехами по классическому рецепту 1893 года сегодня в 2:33

Всего один шаг делает домашний брауни лучше, чем в кондитерской

Шоколадно-ореховый брауни с историей из XIX века: насыщенный вкус, нежная текстура и простой рецепт, который покорит с первого кусочка.

Читать полностью » Рецепт торта без выпечки из пряников и сметаны: пошаговая инструкция сегодня в 1:36

Торт, который делается за 20 минут — но выглядит как шедевр кондитера

Торт без духовки за 20 минут? Легко! Пряники, сметана и фрукты — всё, что нужно для нежного десерта. Просто, вкусно и без лишних хлопот!

Читать полностью » Салат с фасолью и копченой колбасой: простой рецепт для быстрого ужина сегодня в 1:31

Сытный и легкий: как простота может стать настоящим кулинарным искусством

Узнайте, как за 10 минут приготовить невероятно вкусный салат с фасолью, копченой колбасой и сухариками, который идеально подойдет для любого стола.

Читать полностью » Рецепт запечённого сладкого перца с томатным соусом от шеф-поваров сегодня в 1:26

Перцы в духовке больше не получаются сухими: секрет в одном шаге

Летний сезон перца вдохновляет на простое, но яркое блюдо: запечённые перцы с томатным соусом, которые покоряют вкусом без лишних сложностей.

Читать полностью » Как приготовить шоколадно-ореховую пасту с карамельной корочкой и фундуком сегодня в 0:26

Не только тосты: эта шоколадно-ореховая паста удивит хрустящей текстурой

Хрустящая шоколадно-ореховая паста с карамелизированным фундуком: рецепт, который превратит утренний тост или десерт в маленькое гастрономическое событие.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Сплит-приседания укрепляют ноги и снижают риск травм — данные тренеров
Авто и мото

Московская область получит 9 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры
Красота и здоровье

Бессонница отступает: как подготовиться ко сну и быстро заснуть
Культура и шоу-бизнес

Продюсер Дзюник: гонорар Валерия Леонтьева за частный концерт достигает 4 млн рублей
Садоводство

Орхидея утонет в цветах: копеечная подкормка в августе, проверенная опытными цветоводами
Авто и мото

Моторист предупредил об опасности регулярной езды с загоревшейся лампочкой топлива
Туризм

Палаточный рай: каково это - просыпаться на пляже Гавайев
Питомцы

Что не любят кошки: привычки хозяев, которые портят жизнь питомцу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru