Секреты сочности: что скрывают идеальные ежики в подливке
Ищете блюдо, которое украсит и будничный, и праздничный стол? Попробуйте ароматные ежики в густом томатном соусе — они получаются сочными, сытными и очень аппетитными!
Ингредиенты
- Фарш мясной — 350 г (лучше свино-говяжий, с небольшим содержанием жира)
- Рис — 150 г (длиннозерный, не пропаренный)
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Вода — 150 мл
- Сахар — 0,5 ч. л. (чтобы убрать кислинку)
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Рис промойте, смешайте с фаршем. Посолите, поперчите и хорошо вымешайте. Совет: Если делаете много ежиков, добавьте яйцо — так они не развалятся. Скатайте небольшие колобки, выложите в форму. Не ставьте их слишком близко — нужно место для овощей и подливки.
Лук нарежьте кубиками, морковь натрите. Разложите овощи между ежиками. Смешайте томатную пасту, воду и сахар, залейте в форму. Духовку разогрейте до 220°C. Выпекайте 25-30 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной, зеленью или свежим салатом.
Почему стоит попробовать?
- Простота — минимум ингредиентов, максимум вкуса.
- Универсальность — подходит для обеда, ужина и праздничного стола.
- Сытность — благодаря сочетанию мяса, риса и овощей.
