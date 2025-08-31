Быстрый рецепт с минимумом продуктов: запеканка из помидоров и фарша для занятых хозяек

Представьте: простое блюдо, которое пахнет праздником, но готовится из того, что всегда под рукой. А что если оно ещё и полезно для здоровья? Сегодня я расскажу, как запечь помидоры с фаршем и сыром в духовке — это мясное второе, идеальное для повседневного ужина или даже на стол гостей. Можно использовать любое мясо, и результат всегда радует вкусом и ароматом.

Ингредиенты

Соберите всё необходимое — список простой, и продукты доступны в любом магазине:

Мясной фарш: 500 г (любой вид мяса или ассорти).

Лук: 1 шт.

Помидоры: 2 шт.

Твёрдый сыр: 50 г.

Сметана: 3 ст. л. (или майонез для замены).

Растительное масло: 10 г.

Соль и сухие специи: по вкусу (я люблю молотый перец и паприку).

Шаги приготовления

Теперь к делу — процесс лёгкий, занимает около часа, и результат стоит того.

Очистите лук, ополосните и мелко нарежьте. В большой миске смешайте фарш с луком, добавьте соль и специи. Хорошо перемешайте — фарш должен стать ароматным и однородным.

Возьмите форму, смажьте дно и бока маслом. Выложите фарш и равномерно распределите его по поверхности. Помойте помидоры, разрежьте пополам, уберите плодоножку. Нарежьте ломтиками и разложите на фарше — они добавят сочности.

Намажьте помидоры и фарш сметаной или майонезом — это создаст аппетитную корочку. Натрите сыр на тёрке и обильно посыпьте сверху. Накройте фольгой, но не герметично — пусть пар выходит, а верх не подгорает.

Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте форму на 40-60 минут. За 10-15 минут до конца снимите фольгу, чтобы сыр подрумянился. Достаньте блюдо, дайте чуть остыть. Разложите по тарелкам — само по себе или с гарниром, как картошкой или салатом. Приятного аппетита!

Это блюдо универсально: подавайте на обед, ужин или праздник. Оно сытное, не требует кулинарных навыков и всегда получается вкусным. Попробуйте варьировать специи — добавьте чеснок или травы для пикантности. А если гости, украсьте зеленью. Главное — экспериментируйте и наслаждайтесь едой.