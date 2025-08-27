Согревающее жаркое: как простое блюдо может объединить семью за столом

Задумывались ли вы, как легко можно приготовить вкусное и сытное блюдо, которое порадует всю семью? Жаркое в горшочках с грибами — это именно то, что вам нужно! Оно не только прекрасно согревает, но и позволяет экспериментировать с ингредиентами.

Идеальный выбор для любого стола

Это блюдо можно готовить с разными видами мяса, а также добавлять разнообразные овощи. В результате вы получите уникальный вкус каждый раз!

Ингредиенты

Свинина — 500 г

Шампиньоны — 250 г

Лук — 1 шт.

Картофель — 6 шт.

Соевый соус — 3 ст. л.

Сметана — 150 г

Вода — 200 мл

Томатная паста — 1 ст. л.

Растительное масло — 20 г

Соль и специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с выбора мяса — это может быть свинина, курица или говядина. Очистите картофель и промойте его под водой. Грибы лучше всего использовать шампиньоны. Нарежьте свинину небольшими кусочками и поместите в миску. Полейте соевым соусом и добавьте специи. Дайте мясу промариноваться около 30 минут.

Промойте шампиньоны, обсушите и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом в течение 5-7 минут. В той же сковороде обжарьте маринованное мясо 3-5 минут до изменения цвета. Очистите лук от шелухи, промойте и мелко нарежьте.

В горшочки выложите обжаренное мясо, затем лук и грибы. Нарежьте очищенный картофель и распределите его по горшочкам. Посолите и добавьте специи по вкусу. В отдельной емкости смешайте воду, томатную пасту и сметану. Залейте горшочки, оставив немного места, чтобы жидкость не выкипала.

Закройте горшочки крышками и поставьте в холодную духовку. Установите температуру на 200 градусов и готовьте 45-50 минут. Убедитесь, что картофель и мясо стали мягкими. Если хотите, оставьте горшочки в выключенной духовке на некоторое время. Ваше жаркое в горшочках с грибами готово.