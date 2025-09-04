Гнезда с фаршем без усилий: почему все выбирают этот быстрый способ сэкономить время

Хотите приготовить сытное и ароматное блюдо, которое подойдет и для будничного ужина, и для праздничного стола? Попробуйте гнезда с фаршем в духовке с грибной начинкой — это всегда беспроигрышный вариант!

Ингредиенты для гнезд с фаршем и грибами

Мясной фарш — 500 г (лучше домашний, но подойдет и покупной; можно использовать свинину, говядину, курицу или смешанный)

Лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Шампиньоны — 200 г

Маринованные огурцы — 50 г

Творожный сыр — 100 г

Растительное масло — 20 г

Соль, специи — по вкусу

Как приготовить: пошаговый рецепт

Смешайте мясной фарш с яйцом, солью и специями. Затем слегка отбейте массу о дно миски — это поможет фаршу стать плотнее, и гнезда не развалятся при запекании.

Очистите лук и мелко порежьте. Грибы промойте, обсушите и нарежьте кусочками среднего размера. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте вместе 5-7 минут, пока не испарится лишняя влага.

Мелко нарежьте или натрите на крупной тёрке маринованные огурцы. Смешайте их с обжаренными грибами и творожным сыром. При необходимости добавьте немного соли, но помните, что огурцы уже соленые.

Смажьте форму для запекания маслом. Из фарша сформируйте небольшие шарики, в каждом сделайте углубление — это будут ваши "гнезда".

Наполните гнезда грибной начинкой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Время ориентируйтесь по своей духовке — гнезда должны слегка подрумяниться, а из мяса выделится ароматный сок.

Подача и советы

Готовые гнезда можно подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром — например, с картофельным пюре или свежим овощным салатом. Начинка получается сочной и нежной, а мясо — аппетитно запечённым.