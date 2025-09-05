Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыква
Тыква
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:26

Как приготовить сочное мясо и овощи в тыкве без лишних хлопот

Мясное жаркое получается ароматным при запекании в тыкве с овощами

Представьте: сочное мясо с овощами, запеченное прямо в яркой тыкве, которая сама становится частью блюда! Это не только вкусно, но и оригинально — идеально для семейного ужина или праздника. Давайте приготовим вместе!

Ингредиенты

  • Тыква (около 2 кг, лучше округлая)
  • Говядина (или свинина) — 300 г
  • Картофель — 300 г
  • Мякоть тыквы — 100 г
  • Морковь — 1 шт. (или 2 маленькие)
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Петрушка — небольшой пучок (около 15 г)
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Специи для шашлыка — 1 ст. л.
  • Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите одну большую (2 кг) или две поменьше (по 1-1,2 кг). Промойте, обсушите и аккуратно срежьте верхушку, оставив как можно больше пространства внутри. Ложкой осторожно выньте семена, не повреждая стенки — иначе сок может вытечь. Мякоть со стенок не трогайте.

Если после обработки осталась мякоть, нарежьте ее кубиками и добавьте к начинке. Очистите и нарежьте картофель мелкими кубиками, морковь — кусочками или кружочками (если маленькая, возьмите две), помидор — кубиками. Петрушку сполосните и мелко порубите.

Говядину промойте и нарежьте небольшими кусочками. В сковороде разогрейте масло и обжарьте мясо на сильном огне до коричневого цвета. Когда мясо подрумянится, всыпьте овощи и жарьте вместе около 10 минут, помешивая.

Влейте 200 мл теплой воды, добавьте чеснок (целыми зубчиками), томатную пасту и специи. Перемешайте, доведите до кипения и тушите 10 минут на медленном огне. Добавьте зелень, перемешайте — должна получиться смесь с подливкой, чтобы все осталось сочным.

Выложите начинку внутрь, накройте срезанной крышкой. Заверните тыкву в фольгу, положите на противень (тоже застеленный фольгой) и поставьте в духовку, разогретую до 180°C, на 1-1,5 часа. Фольга поможет равномерному запеканию и предотвратит пригорание.

Снимите фольгу, переложите на блюдо и наслаждайтесь! Тыква пропитается ароматами, а блюдо выйдет нежным и аппетитным.

Советы и нюансы

  • Выбирайте округлую тыкву для удобства фаршировки.
  • Если мясо и овощи не дожарятся полностью, духовка доведет их до готовности.
  • Это блюдо подходит для будней и праздников — недорогое, но впечатляющее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинарные специалисты рекомендуют салат с гранатом и сыром сегодня в 9:56

Гранат и сыр в салате: как обычное блюдо становится парадоксальным шедевром за минуты

Захватывающий салат с гранатом и сыром: яркий, витаминный, готовится за минуты. Свежая зелень, орехи и пикантная заправка — праздник вкуса без лишних хлопот.

Читать полностью » Рецепт пиццы без колбасы с курицей и грибами сохраняет текстуру и аромат при запекании сегодня в 9:13

Пицца без колбасы — почему именно она становится новой классикой на кухне

Хотите ли вы узнать, как превратить простые ингредиенты в ароматную пиццу без колбасы? Этот рецепт с курицей и грибами обещает сытный вкус и яркие краски. Кулинария, пицца, рецепт.

Читать полностью » Кальмары и грибы в салате сочетаются с лимонным соком сегодня в 8:59

Салат из морепродуктов, который не кажется морским — неожиданный вкус и текстура

Откройте для себя рецепт салата с кальмарами и грибами — сочетание нежности морепродуктов и аромата грибов в одном блюде. Узнайте секреты правильного приготовления и подачи!

Читать полностью » Ингредиенты салата с грибами и курицей включают корейскую морковь и свежие овощи сегодня в 8:14

Салат из консервированных грибов — просто, но удивительно вкусно и сочно

Хрустящий салат с грибами и курицей: простой рецепт на 30 минут, полный вкуса и полезных ингредиентов. Идея для семейного стола без лишних хлопот.

Читать полностью » Итальянские повара описали способ приготовления брускетты с сыром и помидорами за 35 минут сегодня в 7:56

Итальянская еда: угроза скуки на столе — или спасение в одном рецепте

Хрустящий хлеб с сыром и помидорами — мечта гурмана. Узнайте простой рецепт итальянской брускетты, которая завоюет сердца за 35 минут!

Читать полностью » Творожный домик из печенья и творога готовится без выпечки и получается воздушным сегодня в 7:10

Буря эмоций на тарелке: торт из творога и печенья, готовый за миг, но запоминающийся навсегда

Захватывающий рецепт торта-домика из печенья и творога без выпечки! Простой, красивый десерт для праздника или будней с творогом и шоколадом.

Читать полностью » Рецепт лёгкого салата с авокадо и курицей требует 25 минут приготовления сегодня в 6:53

Как приготовить салат с авокадо и курицей за 25 минут и получить максимум пользы

Лёгкий и питательный салат с авокадо и курицей — идеальный вариант для тех, кто ценит вкус и пользу. Узнайте, как быстро приготовить блюдо, которое зарядит энергией и порадует вкусом!

Читать полностью » Ресторанная ассоциация раскрыла технологию подачи брускетты с лососем и базиликом сегодня в 6:07

Брускетта с лососем: как хрустящий хлеб скрывает гастрономический заговор

Откройте для себя простой рецепт брускетты с лососем — хрустящий хлеб, нежный сыр и сочная рыба создают идеальную закуску или завтрак. Узнайте, как приготовить это итальянское блюдо дома!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автостат: продажи Toyota в России в августе 2025 года выросли на 96%
ДФО

Автостат: запрет праворульных автомобилей на Дальнем Востоке невозможен
Красота и здоровье

Тренировка баланса как профилактика старения: рекомендации неврологов
Красота и здоровье

Сомнолог Новиков: хронический недосып повышает уровень грелина и вызывает ночной аппетит
Авто и мото

Авто Mail: ФНС инициировала ликвидацию российского юрлица бренда Exeed
ДФО

Новый терминал в Хабаровске: как изменится авиасообщение Дальнего Востока
ЮФО

Власти Ростова запретили ездить на электросамокатах у школ и вуЗов
Авто и мото

Автокод: Haval Jolion стал самым популярным китайским авто на вторичном рынке в 2025 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet