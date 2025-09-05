Как приготовить сочное мясо и овощи в тыкве без лишних хлопот

Представьте: сочное мясо с овощами, запеченное прямо в яркой тыкве, которая сама становится частью блюда! Это не только вкусно, но и оригинально — идеально для семейного ужина или праздника. Давайте приготовим вместе!

Ингредиенты

Тыква (около 2 кг, лучше округлая)

Говядина (или свинина) — 300 г

Картофель — 300 г

Мякоть тыквы — 100 г

Морковь — 1 шт. (или 2 маленькие)

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Петрушка — небольшой пучок (около 15 г)

Растительное масло — 2 ст. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Специи для шашлыка — 1 ст. л.

Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите одну большую (2 кг) или две поменьше (по 1-1,2 кг). Промойте, обсушите и аккуратно срежьте верхушку, оставив как можно больше пространства внутри. Ложкой осторожно выньте семена, не повреждая стенки — иначе сок может вытечь. Мякоть со стенок не трогайте.

Если после обработки осталась мякоть, нарежьте ее кубиками и добавьте к начинке. Очистите и нарежьте картофель мелкими кубиками, морковь — кусочками или кружочками (если маленькая, возьмите две), помидор — кубиками. Петрушку сполосните и мелко порубите.

Говядину промойте и нарежьте небольшими кусочками. В сковороде разогрейте масло и обжарьте мясо на сильном огне до коричневого цвета. Когда мясо подрумянится, всыпьте овощи и жарьте вместе около 10 минут, помешивая.

Влейте 200 мл теплой воды, добавьте чеснок (целыми зубчиками), томатную пасту и специи. Перемешайте, доведите до кипения и тушите 10 минут на медленном огне. Добавьте зелень, перемешайте — должна получиться смесь с подливкой, чтобы все осталось сочным.

Выложите начинку внутрь, накройте срезанной крышкой. Заверните тыкву в фольгу, положите на противень (тоже застеленный фольгой) и поставьте в духовку, разогретую до 180°C, на 1-1,5 часа. Фольга поможет равномерному запеканию и предотвратит пригорание.

Снимите фольгу, переложите на блюдо и наслаждайтесь! Тыква пропитается ароматами, а блюдо выйдет нежным и аппетитным.

Советы и нюансы