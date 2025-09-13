Маринованная рыба в духовке: контраст нежности и пряности, обещающий незабываемые эмоции за столом

Представьте: нежная рыба, пропитанная ароматным маринадом, запеченная в духовке до золотистой корочки. Это не просто блюдо — это настоящее приключение для вкусовых рецепторов! Хотите удивить семью или гостей чем-то оригинальным? Тогда давайте приготовим рыбу под маринадом вместе. Рецепт простой, но результат — волшебный. Идеально для обеда или как холодная закуска.

Ингредиенты

Рыба (морская, некостливая, например, белая или лосось): 500 г

Морковь: 1,5 шт.

Лук репчатый: 1 шт.

Соль: по вкусу

Сахар: 5 г

Яблочный уксус: по вкусу

Томатная паста: 2 ст. л.

Вода: 0,5 стакана

Перец горошком: 5 шт.

Гвоздика: 2 шт.

Лавровый лист: 2 шт.

Подсолнечное масло: 3 ст. л.

Пошаговый рецепт

Соберите все ингредиенты. Для маринада можно добавить любимые специи или мягкий уксус (яблочный, бальзамический). Если планируете холодную закуску, уксус особенно пригодится. Очистите рыбу, промойте и обсушите полотенцами. Нарежьте на порционные куски.

Посолите рыбу, добавьте черный молотый перец, обваляйте в муке. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте куски с одной стороны. Переверните и доведите до готовности с другой. Выложите на тарелку. Натрите морковь на крупной терке (или используйте комбайн). В той же сковороде обжарьте ее.

Добавьте лук и продолжайте жарку. Введите пряности, томатную пасту и воду. Тушите смесь около 5 минут. Возьмите глубокую форму для запекания. Выложите половину маринада на дно. Разместите обжаренные куски рыбы на маринаде.

Накройте оставшимся маринадом. Закройте фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 30 минут. Время может варьироваться — следите за духовкой.