Маринованная рыба в духовке: контраст нежности и пряности, обещающий незабываемые эмоции за столом
Представьте: нежная рыба, пропитанная ароматным маринадом, запеченная в духовке до золотистой корочки. Это не просто блюдо — это настоящее приключение для вкусовых рецепторов! Хотите удивить семью или гостей чем-то оригинальным? Тогда давайте приготовим рыбу под маринадом вместе. Рецепт простой, но результат — волшебный. Идеально для обеда или как холодная закуска.
Ингредиенты
- Рыба (морская, некостливая, например, белая или лосось): 500 г
- Морковь: 1,5 шт.
- Лук репчатый: 1 шт.
- Соль: по вкусу
- Сахар: 5 г
- Яблочный уксус: по вкусу
- Томатная паста: 2 ст. л.
- Вода: 0,5 стакана
- Перец горошком: 5 шт.
- Гвоздика: 2 шт.
- Лавровый лист: 2 шт.
- Подсолнечное масло: 3 ст. л.
Пошаговый рецепт
Соберите все ингредиенты. Для маринада можно добавить любимые специи или мягкий уксус (яблочный, бальзамический). Если планируете холодную закуску, уксус особенно пригодится. Очистите рыбу, промойте и обсушите полотенцами. Нарежьте на порционные куски.
Посолите рыбу, добавьте черный молотый перец, обваляйте в муке. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте куски с одной стороны. Переверните и доведите до готовности с другой. Выложите на тарелку. Натрите морковь на крупной терке (или используйте комбайн). В той же сковороде обжарьте ее.
Добавьте лук и продолжайте жарку. Введите пряности, томатную пасту и воду. Тушите смесь около 5 минут. Возьмите глубокую форму для запекания. Выложите половину маринада на дно. Разместите обжаренные куски рыбы на маринаде.
Накройте оставшимся маринадом. Закройте фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 30 минут. Время может варьироваться — следите за духовкой.
