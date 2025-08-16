Ужин за 5 минут подготовки: как запечь рыбу и гарнир одновременно
Хотите накормить семью сытным и ароматным ужином, но не хотите часами стоять у плиты? Попробуйте запечь скумбрию с картошкой — это блюдо готовится почти само, а результат вас приятно удивит!
Почему стоит попробовать?
- Минимум усилий — рыба и гарнир запекаются вместе.
- Доступные ингредиенты — бюджетно, но вкусно.
- Гибкость рецепта — можно менять специи и добавлять овощи.
Что понадобится
- Скумбрия — 1 кг (около 3 шт.)
- Картофель — 1 кг
- Лук — 1 крупная луковица
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Кипяток — 100 мл
Как приготовить
Если скумбрия заморожена, разморозьте её в холодильнике. Выпотрошите, удалите голову и плавники. Совет: чуть подмороженную рыбу чистить легче — подержите её 30 минут в морозилке перед разделкой. Натрите тушки солью и перцем внутри и снаружи.
Картошку почистите и нарежьте дольками. Лук нашинкуйте полукольцами. Выложите картофель в форму, полейте маслом, посолите и поперчите. Равномерно распределите лук. Сверху уложите рыбу. Влейте кипяток (это добавит сочности).
Разогрейте духовку до 200°C и отправьте форму внутрь. Время приготовления — 25-50 минут (зависит от духовки). Если картошка ещё жёсткая, а рыба готова, уберите её и накройте форму фольгой, чтобы овощи дошли. Готовое блюдо украсьте зеленью и подавайте горячим.
