Ужин за 5 минут подготовки: как запечь рыбу и гарнир одновременно

Хотите накормить семью сытным и ароматным ужином, но не хотите часами стоять у плиты? Попробуйте запечь скумбрию с картошкой — это блюдо готовится почти само, а результат вас приятно удивит!

Почему стоит попробовать?

Минимум усилий — рыба и гарнир запекаются вместе.

Доступные ингредиенты — бюджетно, но вкусно.

Гибкость рецепта — можно менять специи и добавлять овощи.

Что понадобится

Скумбрия — 1 кг (около 3 шт.)

Картофель — 1 кг

Лук — 1 крупная луковица

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Кипяток — 100 мл

Как приготовить

Если скумбрия заморожена, разморозьте её в холодильнике. Выпотрошите, удалите голову и плавники. Совет: чуть подмороженную рыбу чистить легче — подержите её 30 минут в морозилке перед разделкой. Натрите тушки солью и перцем внутри и снаружи.

Картошку почистите и нарежьте дольками. Лук нашинкуйте полукольцами. Выложите картофель в форму, полейте маслом, посолите и поперчите. Равномерно распределите лук. Сверху уложите рыбу. Влейте кипяток (это добавит сочности).

Разогрейте духовку до 200°C и отправьте форму внутрь. Время приготовления — 25-50 минут (зависит от духовки). Если картошка ещё жёсткая, а рыба готова, уберите её и накройте форму фольгой, чтобы овощи дошли. Готовое блюдо украсьте зеленью и подавайте горячим.