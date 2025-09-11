Лаваш с сыром: когда грибы в духовке становятся звездой, а не второстепенным актером

Представьте: тонкий лаваш, наполненный ароматными грибами и расплавленным сыром, — идеальная закуска для любого случая! Этот рецепт прост, как раз-два-три, и из самых доступных продуктов. А в горячем виде он напоминает нежный жульен. Готовы удивить гостей? Давайте приготовим вместе!

Ингредиенты

Тонкий лаваш (большой лист) — 1 шт.

Шампиньоны — 250 г

Твёрдый сыр — 150 г

Яйца — 3 шт.

Майонез — 50 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Укроп — по вкусу

Чёрный перец молотый — по вкусу

Пошаговое приготовление

Соберите всё нужное. Майонез можно сделать дома — рецепты ждут после последнего шага. Вымойте шампиньоны, обсушите и мелко нарежьте. Разогрейте масло на сковороде. Жарьте грибы до готовности.

Натрите его на средней тёрке. Отварите вкрутую, остудите, очистите. Отделите белки от желтков и мелко нарежьте оба. Вымойте и обсушите укроп, мелко порубите. Промажьте лист лаваша майонезом.

В середину выложите слоями: грибы, желтки, белки. Накройте начинку правой половиной лаваша. Промажьте сверху майонезом, посыпьте сыром и укропом. Накройте левой половиной, промажьте майонезом.

Сверните рулетом, оберните плёнкой и уберите в холодильник на 2-3 часа. Нарежьте и наслаждайтесь — горячим или холодным.