Лаваш-ролл с курицей и овощами
Лаваш-ролл с курицей и овощами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:50

Лаваш с сыром: когда грибы в духовке становятся звездой, а не второстепенным актером

Лаваш с грибами и сыром запекают в духовке до золотистой корочки

Представьте: тонкий лаваш, наполненный ароматными грибами и расплавленным сыром, — идеальная закуска для любого случая! Этот рецепт прост, как раз-два-три, и из самых доступных продуктов. А в горячем виде он напоминает нежный жульен. Готовы удивить гостей? Давайте приготовим вместе!

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш (большой лист) — 1 шт.
  • Шампиньоны — 250 г
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Майонез — 50 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Укроп — по вкусу
  • Чёрный перец молотый — по вкусу

Пошаговое приготовление

Соберите всё нужное. Майонез можно сделать дома — рецепты ждут после последнего шага. Вымойте шампиньоны, обсушите и мелко нарежьте. Разогрейте масло на сковороде. Жарьте грибы до готовности.

Натрите его на средней тёрке. Отварите вкрутую, остудите, очистите. Отделите белки от желтков и мелко нарежьте оба. Вымойте и обсушите укроп, мелко порубите. Промажьте лист лаваша майонезом.

В середину выложите слоями: грибы, желтки, белки. Накройте начинку правой половиной лаваша. Промажьте сверху майонезом, посыпьте сыром и укропом. Накройте левой половиной, промажьте майонезом.

Сверните рулетом, оберните плёнкой и уберите в холодильник на 2-3 часа. Нарежьте и наслаждайтесь — горячим или холодным.

