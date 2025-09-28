Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запечённая баранья ножка в пряных травах
Запечённая баранья ножка в пряных травах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:28

Праздничное блюдо из баранины покорило гурманов — фольга сохраняет сочность как в сказке

Баранина в фольге сохраняет сочность при запекании в духовке

Запечённая баранья нога — это блюдо, которое достойно праздничного стола и собирает за собой семью и гостей. Сочная текстура, насыщенный аромат специй и лёгкий цитрусовый акцент делают мясо особенным. Ароматная корочка из трав и соус с апельсином придают блюду ресторанный оттенок.

Чем хорош этот рецепт

  • Мясо запекается в фольге, оставаясь сочным.

  • Жир стекает на овощи, превращая их в ароматный гарнир.

  • Длительное маринование делает баранину мягкой и нежной.

  • Соус с апельсином придаёт лёгкую кислинку и праздничный вкус.

Ингредиенты

  • баранья нога — 4 кг;

  • лук — 6 шт.;

  • морковь — 2 шт.;

  • чеснок — 1 головка;

Для маринада:

  • вода — 2 л;

  • соль — по вкусу;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • лимон — 1 шт.

Для корочки:

  • соль — 0,5 ч. л.;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • розмарин — 1 ч. л.;

  • тимьян — 1 ч. л.;

  • итальянские травы — 1 ч. л.;

  • кориандр (семена) — 1 ч. л.;

  • чили хлопья — по вкусу.

Для соуса:

  • соевый соус — 4 ст. л.;

  • бальзамический уксус — 1 ст. л.;

  • винный уксус — 1 ст. л.;

  • красное вино — 100 мл;

  • апельсины — 250 г;

  • чили хлопья — по вкусу.

Сравнение способов приготовления баранины

Метод Вкус Особенности
В фольге Сочный, ароматный Сохраняет соки, подходит для больших кусков
На гриле С дымком Быстро, но требует опыта
В казане Тушёный, мягкий Дольше готовится, но равномерно
В рукаве Близко к запеканию в фольге Удобно для небольших порций

Советы шаг за шагом

  1. Замаринуйте ногу в воде с солью, сахаром и лимоном. Держите 1-2 дня в холодильнике.

  2. Измельчите специи для корочки в ступке или возьмите готовые молотые.

  3. Нарежьте морковь и лук крупно, чеснок разрежьте пополам. Выложите всё на противень.

  4. Приготовьте соус: соедините уксусы, соевый соус, чили, апельсиновый сок и цедру, добавьте вино.

  5. Вылейте соус на овощи, добавьте кусочки апельсина.

  6. Выложите мясо сверху, вместе с лимонами из маринада.

  7. Натрите ногу специями.

  8. Заверните противень в фольгу и запекайте при 170-180°C около 3 часов.

  9. Проверьте готовность — сок у кости должен быть прозрачным.

  10. Дайте мясу "отдохнуть" 15 минут, затем нарежьте и подавайте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мариновать мало времени.
    → Последствие: мясо будет жёстким.
    → Альтернатива: выдерживать минимум сутки.

  • Ошибка: готовить без фольги.
    → Последствие: мясо подсохнет.
    → Альтернатива: запекать под фольгой, а в конце можно раскрыть.

  • Ошибка: сразу нарезать горячее мясо.
    → Последствие: соки вытекут, мясо станет сухим.
    → Альтернатива: дать "отдохнуть" 15 минут.

А что если…

А что если заменить вино? Подойдёт гранатовый или вишнёвый сок.

А что если хочется пикантности? Добавьте больше чили или немного горчицы в соус.

А что если приготовить на природе? Заверните ногу в фольгу и запекайте в углях.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Потрясающий вкус и аромат Требует много времени
Эффектная подача Большой кусок мяса — не для маленькой семьи
Сочность сохраняется благодаря фольге Нужно заранее мариновать
Универсально — и горячее, и холодная закуска Высокая калорийность

FAQ

Можно ли готовить без вина?
Да, замените соком или бульоном.

Какие специи лучше для баранины?
Розмарин, тимьян, кориандр, мята, тмин.

С чем подавать?
С овощами, картофелем, рисом или свежим хлебом.

Мифы и правда

  • Миф: баранина всегда имеет резкий запах.
    Правда: правильный маринад полностью убирает этот аромат.

  • Миф: мясо в фольге не подрумянится.
    Правда: достаточно раскрыть фольгу за 20 минут до конца готовки.

  • Миф: баранина — слишком жирное мясо.
    Правда: при запекании лишний жир уходит на овощи.

Интересные факты

  1. В Средней Азии баранина считается праздничным мясом и часто готовится целыми тушами.

  2. В Европе баранина традиционно подаётся на Пасху.

  3. Апельсиновый сок в маринаде не только даёт аромат, но и делает мясо мягче благодаря кислоте.

Исторический контекст

Баранина — один из древнейших видов мяса, используемых человеком. На Востоке её запекали в глиняных печах, в Европе — в каменных. В России баранина чаще тушилась или запекалась с овощами. Сегодня запекание в фольге — современный способ, который сохраняет лучшие традиции, делая мясо сочным и праздничным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Марият Мухина: привычка есть 1–2 яблока в день может продлить жизнь на 10 лет вчера в 22:08

Хотите жить дольше? Забудьте про экзотические ягоды, ешьте яблоки

Обычное яблоко может стать секретом долгой жизни. Диетолог объясняет, почему привычка есть этот фрукт каждый день действительно работает.

Читать полностью » Ложка в горлышке помогает сохранить пузырьки шампанского — эксперты вчера в 21:31

Ложка в шампанском: миф, ритуал или реальный способ удержать пузырьки

Можно ли сохранить пузырьки в шампанском с помощью ложки? Разбираем популярный лайфхак, сравниваем методы и делимся практичными советами.

Читать полностью » Как приготовить Цветаевский пирог — легендарный десерт с яблоками и сметаной вчера в 21:04

Десерт с историей: чем Цветаевский пирог покорял гостей поэтессы

Старинный рецепт Цветаевского яблочного пирога возвращается: сметана в тесте и заливке делает его нежным, как чизкейк с ароматом осени.

Читать полностью » Устричный лист мертензия стал гастрономическим трендом в ресторанах высокой кухни вчера в 20:30

Устрица без раковины: растение, способное обмануть гурмана

Устричный лист с вкусом свежих устриц покоряет рестораны Michelin и барные карты. Разбираемся, чем удивляет это редкое растение.

Читать полностью » Размораживать мясо при комнатной температуре нельзя — санитарные врачи вчера в 20:01

Разморозка — это не мелочь: какие ошибки крадут вкус и текстуру мяса

Узнайте, как быстро и безопасно разморозить мясо, не потеряв его вкус и пользу. Мы собрали лучшие методы, советы и разобрали опасные мифы.

Читать полностью » Московские и петербургские шеф-повара поделились рецептами с белыми грибами вчера в 19:56

Белые грибы — это новый трюфель: миф или правда ресторанной кухни

Белые грибы делают блюда яркими и изысканными. Шеф-повара делятся рецептами ризотто, пасты, закусок и секретами обработки грибов.

Читать полностью » Бариста рекомендуют мед, корицу и какао для разнообразия вкуса кофе вчера в 18:53

Кофе перестанет быть скучным: одна щепотка — и вкус меняется до неузнаваемости

Кофе не обязан быть скучным. Простые добавки из вашей кухни могут превратить привычный напиток в новый опыт и открыть неожиданные вкусы.

Читать полностью » Кулинарные эксперты: для наваристого куриного бульона используют бедра и крылья вчера в 17:46

Куриный бульон может быть пустым и водянистым — или густым, как студень: всё решает один кусок птицы

Секреты идеального куриного бульона: от выбора частей курицы до специй и времени варки. Узнайте, как превратить простой отвар в кулинарное сокровище.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

В Великобритании нашли три ранее неизданных рассказа Вирджинии Вулф
Авто и мото

В ГАИ напомнили, что стоять под стрелкой можно только если разметка разрешает движение прямо
Садоводство

Садоводы предупреждают: сухие листья юкки создают риск пожара и привлекают вредителей
Наука

ВОЗ: убедительных доказательств связи парацетамола и аутизма нет
Авто и мото

Opel показал в Германии систему цветовой сигнализации фар для пешеходов
Питомцы

Эксперты: владельцы используют искусственный газон, чтобы снизить риск травм у собак
Туризм

Министерство туризма Бразилии установило новые правила расчёта проживания
Садоводство

Клубника пайнберри устойчива к болезням но требует рыхлой почвы и регулярного полива
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet