Почему этот рецепт рыбы не оставит равнодушным даже гурмана

Задумывались ли вы, как легко можно приготовить восхитительное блюдо для ужина или праздника? Стейк зубатки в духовке — это не только простота в приготовлении, но и невероятный вкус, который приятно удивит вас и ваших гостей.

Ингредиенты

Стейки зубатки — 2 шт. (450 г)

Растительное масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Соевый соус — 30 мл

Сухие специи для рыбы — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Прежде всего, разморозьте стейки зубатки. Для этого лучше всего переложить их из морозилки на нижнюю полку холодильника за несколько часов до готовки. После разморозки тщательно промойте и обсушите рыбу бумажными полотенцами.

Возьмите большую миску и смешайте растительное масло, лимонный сок и соевый соус. Оливковое масло добавит блюду особую нотку, но подойдет и обычное растительное. Выбирайте соевый соус с минимальным количеством добавок.

Добавьте в маринад специи по своему вкусу и немного соли. Учтите, что соевый соус уже содержит соль, поэтому при желании можно обойтись и без нее. Поместите стейки зубатки в маринад, обмажьте их со всех сторон, накройте пленкой или крышкой и оставьте мариноваться на 1 час.

Застелите форму для запекания фольгой и смажьте ее растительным маслом. Выложите в форму рыбу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут. Время запекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки и размера стейков. Запеченные стейки аккуратно выложите на тарелки, украсив зеленью или долькой лимона. Подавайте горячими, а в качестве гарнира можно запечь картофельные дольки.