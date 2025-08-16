Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стейк из лосося на гриле
Стейк из лосося на гриле
© commons.wikimedia.org by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:26

Почему этот рецепт рыбы не оставит равнодушным даже гурмана

Как замариновать зубатку для запекания: пропорции лимонного сока и соевого соуса

Задумывались ли вы, как легко можно приготовить восхитительное блюдо для ужина или праздника? Стейк зубатки в духовке — это не только простота в приготовлении, но и невероятный вкус, который приятно удивит вас и ваших гостей.

Ингредиенты

  • Стейки зубатки — 2 шт. (450 г)
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 30 мл
  • Сухие специи для рыбы — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Прежде всего, разморозьте стейки зубатки. Для этого лучше всего переложить их из морозилки на нижнюю полку холодильника за несколько часов до готовки. После разморозки тщательно промойте и обсушите рыбу бумажными полотенцами.

Возьмите большую миску и смешайте растительное масло, лимонный сок и соевый соус. Оливковое масло добавит блюду особую нотку, но подойдет и обычное растительное. Выбирайте соевый соус с минимальным количеством добавок.

Добавьте в маринад специи по своему вкусу и немного соли. Учтите, что соевый соус уже содержит соль, поэтому при желании можно обойтись и без нее. Поместите стейки зубатки в маринад, обмажьте их со всех сторон, накройте пленкой или крышкой и оставьте мариноваться на 1 час.

Застелите форму для запекания фольгой и смажьте ее растительным маслом. Выложите в форму рыбу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут. Время запекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки и размера стейков. Запеченные стейки аккуратно выложите на тарелки, украсив зеленью или долькой лимона. Подавайте горячими, а в качестве гарнира можно запечь картофельные дольки.

