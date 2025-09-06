От простой рыбы до шедевра: как овощи делают блюдо нежным и ароматным

Хотите удивить гостей и порадовать близких изысканным блюдом? Рыба, запечённая в духовке с помидорами, — это не только вкусно, но и красиво. Благодаря овощному соусу рыба получается сочной и нежной, а аромат блюда создаёт праздничное настроение.

Какие ингредиенты понадобятся?

Рыба (любая, у меня морской петух) — 4 шт.

Помидоры (в собственном соку или свежие) — 400 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Помидоры черри (можно заменить обычными) — 7 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Растительное масло — 5 ст. л.

Соль, сахар, чёрный и красный молотый перец, итальянские травы — по вкусу

Подготовка рыбы и овощей

Перед запеканием рыбу нужно тщательно подготовить. Если она свежая — очистите от чешуи, удалите внутренности и жабры, промойте под холодной водой. Для замороженной рыбы заранее дайте ей оттаять при комнатной температуре.

Овощи тоже требуют внимания. Для яркого соуса лучше использовать красный или оранжевый болгарский перец. Помидоры черри можно оставить с кожицей, а если используете обычные, снимите с них кожицу, сделав крестообразный надрез и ошпарив кипятком.

Приготовление овощного соуса

Очистите морковь, лук и чеснок. Перец разрежьте, удалите семена. Нарежьте лук и перец кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, чеснок измельчите.

Обжарьте лук, морковь и перец на растительном масле в сковороде с толстым дном на сильном огне 3-5 минут до мягкости и лёгкой золотистости. Добавьте соль, чеснок, сахар, чёрный и красный перец, итальянские травы. Перемешайте и оставьте на несколько секунд.

Влейте томаты в собственном соку, перемешайте и тушите ещё 2-3 минуты.

Запекание рыбы

В форму с высокими бортиками выложите половину томатно-овощного соуса. Разложите рыбу одним слоем. Между тушками распределите помидоры черри.

Залейте оставшимся соусом. Поставьте в заранее разогретую до 220 градусов духовку. Запекайте 30-40 минут. Время и температура могут варьироваться в зависимости от вашей духовки. Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Рыба, запечённая с помидорами и овощами, — это отличный выбор для праздничного стола и семейного ужина. Простой рецепт, который не требует много усилий, а результат порадует даже самых требовательных гурманов.